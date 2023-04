Ford Ranger Raptor 2023 hot đến nỗi dân tình ở đây xếp hàng chờ tới 2,5 năm, một người đàn ông gọi 40 cuộc đến các đại lý quyết mua xe bằng được và đã may mắn

Theo tờ Drive của Australia, hàng chờ mua Ford Ranger Raptor 2023 tại các thành phố lớn ở nước này đã tăng lên 2 năm rưỡi bất chấp mức giá không hề dễ tiếp cận (100.000 AUD tương đương khoảng 67.000 USD).

Do tình trạng trên, Ford đã ngừng nhận đơn hàng mới cho Ford Ranger Raptor 2023 giống động thái Toyota từng làm với Land Cruiser đời 70, Suzuki với Jimny hay Mercedes với G63 AMG - đều là các dòng xe cháy hàng ở nước này.

Trong tuần qua, một khách hàng tại Australia đã chia sẻ hành trình đầy gian truân của mình để tự giảm hàng chờ bản thân từ 2 năm xuống nhận xe ngay lô tới. Cụ thể, Stuart tới từ Sydney, do đã chán cảnh đại lý liên tục thông báo lại với anh rằng sẽ không nhận được xe cho tới ít nhất là 2025 cũng như không tìm mua được xe “cũ” vì giá bán lại quá cao (đắt hơn cả xe mới) đã quyết định dành nguyên một ngày “săn” Ford Ranger Raptor 2023.

Mọi thị trường nơi Ford Ranger Raptor đã mở bán đều chứng kiến tình trạng cháy hàng của dòng bán tải hiệu suất cao

Do có một ngày được nghỉ việc, Stuart dành toàn bộ thời gian để liên lạc với... mọi đại lý Ford có thể tại Australia qua điện thoại. Anh liên hệ đại lý từng khu vực ngoại ô một (do 100% các đại lý trong thành phố đã cháy hàng) để dễ sắp xếp từ Queensland, New South Wales, Victoria cho tới Nam Australia.

Mục tiêu của Stuart là tìm bằng được một người mua bất ngờ hủy đơn. Anh luôn nhận mình chỉ cách vị trí đại lý 100km đổ lại (do nhiều đại lý có chính sách ưu tiên người địa phương) và thậm chí còn phải tra các thị trấn địa phương qua Google Maps để thuyết phục nhân viên bán hàng.

Sau khi liên hệ với hơn 40 đại lý "miền núi" Stuart mới tìm được một nơi có người hủy đơn để trám chỗ

Sau khoảng 40 cuộc gọi không có hiệu quả, Stuart cuối cùng đã gặp may. Ban đầu anh được một đại lý ở Nam Australia thuyết phục mua xe trưng bày đã chạy 4.000 km nhưng với giá 110.000 USD nhưng Stuart quyết định từ chối. Chính đại lý này hôm sau liên hệ lại với anh khẳng định có người vừa hủy đơn và thế chỗ anh vào đó để nhận xe ngay đợt tiếp theo.

Ngay sau khi được cung cấp thông tin trên, Stuart chia sẻ với đại lý rằng mình không thực sự ở gần họ nhưng vẫn được cảm thông, có lẽ vì anh không quá kỹ tính trong việc tùy biến xe. Anh không quan tâm màu xe là gì, chấp nhận các tùy chọn ngoài mà người mua ban đầu lựa chọn (trị giá khoảng 2.000 AUD) và không nề hà phí vận chuyển (1.000 AUD) nên được ưu tiên nhận xe luôn.