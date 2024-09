Founder & CEO Đặng Hồng Ngọc: “Mang Việt Nam ra thế giới, mang thế giới về Việt Nam”

Sau hơn một thập kỷ tích lũy kiến thức, kỹ năng chuyên nghiệp, tầm nhìn hiện đại cùng trực giác nhạy bén, chuyên gia Đặng Hồng Ngọc quyết định về Việt Nam, trở thành Nhà sáng lập kiêm CEO của công ty D-Immigration.

Chuyên gia Đặng Hồng Ngọc đã có những chia sẻ tại văn phòng D-Immigration nằm trên tầng 72, Landmark 81. Cùng chiêm ngưỡng phong cảnh tuyệt vời bên sông Sài Gòn khi trao đổi về những giá trị tuyệt vời hơn của việc được trao đi, được góp phần giúp Việt Nam hùng cường.

Được biết chị tốt nghiệp Đại học Tài chính Doanh Nghiệp, học Thạc sĩ Quản trị rủi ro tại Đại học Bournemouth (Anh) và làm việc tại nước ngoài nhiều năm. Việc được đào tạo bài bản giúp chị ra sao trong việc định hình tư duy đầu tư tài chính, đầu tư bản thân?

Trong đầu tư, tôi luôn tin rằng giá trị bền vững phải được xây dựng từ sự hiểu biết sâu sắc và sự kiên định rõ ràng. Đầu tư không chỉ là chuyện về tiền bạc, tài chính. Với tôi, đó cũng là hành trình đầu tư vào chính bản thân mình.

Tôi luôn tâm niệm rằng "You are your best asset" (Bạn chính là tài sản giá trị nhất của mình). Và để "tài sản" này phát triển, chúng ta cần liên tục mở rộng tri thức, nâng cao tư duy, và không ngại đón nhận những thử thách mới.

Với tôi, đầu tư vào bản thân chính là cách chúng ta trở thành những công dân toàn cầu, hiện đại và bản lĩnh. Tuy nhiên, tôi cũng tin rằng mọi sự phát triển phải bắt nguồn từ gốc rễ văn hóa và giá trị Việt. Đó mới chính là nền tảng vững chắc để vươn ra thế giới.

Sau 10 năm làm việc tại nước ngoài trong lĩnh vực đầu tư, chị đã quyết định "đi để trở về" vào năm 2014. Chị có thể chia sẻ lý do về Việt Nam không?

Quyết định trở về Việt Nam của tôi là kết quả của một quá trình suy nghĩ thấu đáo và nhận thức sâu sắc về giá trị của việc cống hiến cho quê hương. Tôi luôn tự hào là một người Việt Nam, và sau nhiều năm bôn ba ở các thị trường quốc tế, tôi thấy rõ Việt Nam không thiếu tiềm năng, chỉ cần chúng ta biết khai phá đúng cách.

Tôi muốn dùng những kiến thức, kinh nghiệm, và mối quan hệ của mình để giúp người Việt không chỉ "đầu tư ra thế giới", mà còn "đem thế giới về Việt Nam". Đây không chỉ là một quyết định cho riêng tôi, mà là một hành trình mang theo sứ mệnh giúp cộng đồng người Việt vươn cao hơn trên bản đồ đầu tư toàn cầu.

Gọi là "đi để trở về" thì cũng đúng, nhưng "về" để giúp cho Việt Nam mình "đi" xa hơn nữa thì lại càng đúng hơn!

Có nghĩa là, khi đã "đủ độ chín", chị mong muốn cống hiến, đồng hành cùng người Việt trên hành trình tối ưu hóa giá trị bản thân, giá trị đầu tư, trở thành một công dân hiện đại toàn cầu? Xin chị chia sẻ rõ hơn.

Tôi thích cách bạn dùng từ "đủ độ chín"! Quả thực, khi trải qua một hành trình đủ dài, bạn sẽ nhận ra rằng cống hiến và chia sẻ mới là giá trị cuối cùng.

Tôi muốn giúp người Việt mình hiểu rằng, đầu tư không chỉ là về lợi nhuận ngắn hạn mà còn là cách chúng ta phát triển bản thân và mở rộng tầm nhìn toàn cầu. Là những công dân hiện đại, chúng ta cần tiếp cận các cơ hội với tư duy cởi mở, hiểu rõ thị trường và biết mình đang tìm kiếm điều gì, không phải chỉ là những giá trị hào nhoáng bên ngoài.

Người Việt không chỉ đi ra thế giới để tìm kiếm cơ hội, mà còn mang theo mình niềm tự hào dân tộc, để chứng minh rằng chúng ta không chỉ được biết đến qua những trang sử hào hùng, mà còn qua sự thông minh, bản lĩnh và văn minh của một dân tộc đang vươn lên mạnh mẽ.

Chị có nhận định ra sao về "khẩu vị" đầu tư định cư của người Việt, đặc biệt là giới "nhà giàu" Việt?

Khẩu vị đầu tư của người Việt đã thay đổi khá nhiều.

Trước đây, "ăn chắc mặc bền" có lẽ là xu hướng chung, nhưng giờ thì câu chuyện đã khác. Giới nhà giàu Việt đang ngày càng quan tâm đến việc đầu tư để mở rộng cơ hội toàn cầu, tối ưu hóa tài sản và xây dựng giá trị cho thế hệ sau.

Đối với giới "nhà giàu" Việt hiện nay, họ luôn muốn sống ở một nơi mà giá trị cá nhân, giá trị đầu tư và giá trị sống được tối ưu hóa. Đó là "khẩu vị" mà tôi nghĩ ngày càng tinh tế và thông minh hơn.

May mắn là khách hàng của chúng tôi hiểu rõ rằng lộ trình đầu tư này phải mang lại sự phát triển bền vững và chất lượng, chứ không phải là những giấc mơ xa vời. D-Immigration tự hào là người đồng hành đáng tin cậy của khách hàng trên con đường này.

Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!