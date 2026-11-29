Cổng thông tin điện tử thành phố Quảng Ninh cho biết, mới đây, lãnh đạo thành phố đã có buổi làm việc với Tập đoàn FPT và Công ty SkyDrive (Nhật Bản) về phương án ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) và đề xuất thử nghiệm phương tiện bay điện cất, hạ cánh thẳng đứng (eVTOL) tại Quảng Ninh.

Tại buổi làm việc, FPT đề xuất ứng dụng UAV phục vụ công tác quản lý, giám sát hoạt động tàu thuyền, môi trường, giao thông và cứu hộ trên vịnh Hạ Long; phát hiện sớm cháy rừng; khảo sát, hỗ trợ ứng phó mưa bão, sạt lở.

Hệ thống có thể kết nối camera, cảm biến hiện có, truyền hình ảnh trực tiếp về trung tâm chỉ huy, hỗ trợ cơ quan chức năng theo dõi và xử lý tình huống. FPT đề xuất triển khai theo lộ trình, từ trình diễn công nghệ, thí điểm tại một số khu vực đến nghiên cứu mở rộng mạng lưới.

FPT và đối tác Nhật Bản SkyDrive đề xuất thử nghiệm phương tiện bay điện eVTOL, nghiên cứu khả năng phát triển dịch vụ taxi bay tại Quảng Ninh. Mẫu SD-05 của SkyDrive có 3 chỗ ngồi, gồm 1 phi công và 2 hành khách, tốc độ tối đa khoảng 100km/h. Doanh nghiệp đang hoàn thiện các thủ tục chứng nhận, hướng tới khai thác thương mại từ năm 2028.

Dự kiến, Quảng Ninh triển khai thử nghiệm thiết bị bay không người lái (UAV) và phương tiện bay điện cất, hạ cánh thẳng đứng vào giữa năm 2027.

Mẫu SD-05 của SkyDrive.

Trước đó, tại Hà Nội, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội và Công ty cổ phần Thương mại đầu tư và Công nghệ Hưng Việt (Công ty Hưng Việt) đã ký thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển, thử nghiệm có kiểm soát, đề xuất mô hình phát triển kinh tế không gian tầm thấp - phương tiện vận chuyển hành khách, hàng hóa tự hành EHang.

Hai bên cùng đề xuất thử nghiệm có kiểm soát (sandbox), tiến hành thử nghiệm có kiểm soát phương tiện bay EH-216S, xây dựng mô hình quản lý giao thông hệ thống máy bay không người lái và xây dựng mô hình trung tâm điều hành khai thác (OCC) tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Hai bên nghiên cứu triển khai mô hình kinh tế tầm thấp thương mại phù hợp sau khi có kết quả thử nghiệm có kiểm soát và được đánh giá đạt hiệu quả.

Đồng thời, các bên tiến hành tổ chức các chương trình đào tạo kỹ thuật về vận hành thiết bị bay không người lái; xây dựng trung tâm vận hành và quản lý về thiết bị bay thẳng đứng eVTOL, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các quy định về vận hành, an toàn bay. Chuyển giao công nghệ, hướng tới làm chủ công nghệ, trao đổi chuyên môn và kiến thức kỹ thuật giữa Công ty Hưng Việt và thành phố Hà Nội.

Mô hình thử nghiệm taxi bay hiện chưa có tiền lệ. Trong trường hợp quá trình thử nghiệm mang lại hiệu quả, các bên sẽ tiếp tục nghiên cứu phương án khai thác thương mại phù hợp.

Việc cho phép thử nghiệm có kiểm soát tại thành phố Hà Nội đối với phương tiện bay tự hành của Công ty Hưng Việt được đánh giá tạo ra động lực kinh tế mới, kéo theo sự phát triển của hàng loạt lĩnh vực như dữ liệu, hạ tầng, đào tạo nhân lực, đặc biệt là ngành kỹ thuật hàng không mới, đồng thời góp phần đáng kể vào việc giảm thiểu ùn tắc giao thông cho thành phố.

Ảnh: SkyDrive.



