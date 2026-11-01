Tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026, diễn ra từ ngày 10 đến 13/12 tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội), Nhà máy Z125 thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng dự kiến trưng bày 10 sản phẩm, trong đó điểm nhấn là xe tăng hạng nhẹ T-1.

Theo Thượng tá Trần Việt Bình, Phó giám đốc Nhà máy Z125, xe tăng hạng nhẹ có khả năng bơi đặc biệt phù hợp với địa hình nhiều sông ngòi, biển đảo của Việt Nam. Tuy nhiên, sau nhiều năm sử dụng, một số dòng xe trong biên chế đã bộc lộ những hạn chế, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu tác chiến hiện đại.

Xe tăng T-1 được nghiên cứu, phát triển với nhiều cải tiến về hỏa lực, khả năng cơ động, hệ thống bảo vệ và điều khiển so với dòng xe tăng lội nước PT-76B.

Xe chạy thử nghiệm vượt vật cản dốc đứng.

T-1 có trọng lượng 18,6 tấn, sử dụng động cơ công suất 470 mã lực, kíp xe gồm 3 người. Xe có thể di chuyển với tốc độ tối đa 70 km/h trên đường nhựa, bơi với tốc độ 11,5 km/h và có khả năng hoạt động trên biển.

Xe được trang bị pháo chính 76,2 mm, súng máy phòng không 12,7 mm có điều khiển, hệ thống lựa chọn nạp đạn tự động và các thiết bị quan sát ban đêm.

Những cải tiến trên giúp T-1 nâng cao khả năng ứng phó với các mục tiêu hiện đại, trong đó có máy bay không người lái (UAV).

Kiểm tra xe tăng hạng nhẹ T-1 của Nhà máy Z125.

Khả năng bảo vệ của xe cũng được tăng cường nhờ các hệ thống phát hiện, cảnh báo và đối phó với mối đe dọa, cùng các ống phóng đạn khói gây nhiễu.

T-1 được thiết kế theo cấu trúc mở, tạo thuận lợi cho việc tích hợp, nâng cấp vũ khí và khí tài trong tương lai. Đây là lần đầu tiên Nhà máy Z125 giới thiệu xe tăng T-1 tại một triển lãm quốc phòng quốc tế.

Ngoài T-1, nhà máy cũng sẽ trưng bày các sản phẩm súng chống tăng, súng phóng lựu và súng cối do đơn vị nghiên cứu, sản xuất.

Súng chống tăng SCT-73C. Ảnh: TUẤN HUY. Báo QĐND

Nhà máy quốc phòng 60 năm tuổi, doanh thu tăng hơn gấp đôi sau hai năm

Nhà máy Z125, tên doanh nghiệp là Công ty TNHH MTV Cơ khí 25, có tiền thân là Xưởng Sửa chữa pháo I (Xưởng X11), được thành lập ngày 7/9/1966.

Trong những năm chiến tranh, đơn vị từng sửa chữa hàng nghìn khẩu pháo, sản xuất súng chống tăng B40, B41 cùng nhiều loại chi tiết, phụ tùng thay thế.

Giai đoạn 2020–2025, Nhà máy Z125 đã sản xuất hơn 118.260 sản phẩm quốc phòng thuộc 11 chủng loại. Kể từ năm 2020, nhà máy cũng chủ trì triển khai 24 đề tài, nhiệm vụ khoa học – công nghệ.

Hoạt động sản xuất tại Nhà máy Z125.

Ngoài xe tăng T-1, Z125 còn tham gia nghiên cứu, chế tạo hệ thống vũ khí trên xe chiến đấu bộ binh XCB-01. Đến tháng 9/2026, nhà máy đã hoàn thành nghiên cứu, sản xuất và bàn giao 18 hệ thống vũ khí lắp trên dòng xe này.

Cùng với quá trình phát triển các sản phẩm mới, quy mô doanh thu của Z125 tăng nhanh trong những năm gần đây.

Năm 2023, doanh thu nhà máy đạt 379,3 tỷ đồng, tăng lên 526 tỷ đồng vào năm 2024 và vượt 830 tỷ đồng vào năm 2025, tức tăng hơn gấp đôi sau hai năm.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, nhà máy ghi nhận doanh thu 622,8 tỷ đồng, hoàn thành 67,7% kế hoạch năm. Thu nhập bình quân của người lao động đạt 21 triệu đồng/tháng.

Bên cạnh sản xuất quốc phòng, Z125 còn sản xuất các mặt hàng phục vụ kinh tế như máy cưa thép, thanh neo, sản phẩm đúc, kết cấu cơ khí và phụ tùng. Nhà máy từng triển khai hợp tác sản xuất kinh tế với các đối tác như Pilous, Vinalift, Tập đoàn Đèo Cả và THACO Chu Lai.

Tháng 9/2026, nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống, Nhà máy Z125 được trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.