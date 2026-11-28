Tính từ đầu năm 2026 đến hết phiên giao dịch 25/11, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng hơn 130.000 tỷ đồng trên thị trường chứng khoán Việt Nam, tương đương khoảng 5 tỷ USD.

Giá trị cổ phiếu do nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ hiện chỉ còn tương đương 12,04% vốn hóa HOSE, giảm gần một nửa so với mức đỉnh 22,87% ghi nhận vào tháng 2/2023.

Tuy nhiên, đằng sau con số bán ròng hàng tỷ USD là sự phân hóa mạnh của dòng vốn ngoại giữa các ngành, thậm chí ngay trong hệ sinh thái của cùng một tỷ phú.

Bất động sản là nhóm ngành bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất từ đầu năm với giá trị gần 49.200 tỷ đồng, theo sau là ngân hàng với gần 47.600 tỷ đồng và phần mềm, dịch vụ công nghệ với gần 18.800 tỷ đồng.

Tổng giá trị bán ròng tại ba nhóm ngành này tương đương gần 89% giá trị bán ròng toàn thị trường.

Ở chiều ngược lại, nguyên vật liệu và phân phối, bán lẻ là hai nhóm ngành thu hút dòng vốn ngoại đáng kể, với giá trị mua ròng lần lượt khoảng 4.300 tỷ đồng và 3.000 tỷ đồng.

Dòng vốn ngoại phân hóa theo ngành −130.298 tỷ đồng Bán ròng toàn thị trường −96.775 tỷ đồng Bất động sản và ngân hàng Bán ròng Mua ròng Ngành − 0 + Bất động sản Bất động sản

Bán ròng: 49.180 tỷ đồng Ngân hàng Ngân hàng

Bán ròng: 47.595 tỷ đồng Phần mềm và dịch vụ công nghệ Phần mềm và dịch vụ công nghệ

Bán ròng: 18.774 tỷ đồng Thực phẩm, đồ uống Thực phẩm, đồ uống

Bán ròng: 7.725 tỷ đồng Dịch vụ tài chính Dịch vụ tài chính

Bán ròng: 5.395 tỷ đồng Vận tải Vận tải

Bán ròng: 4.891 tỷ đồng Nguyên vật liệu Nguyên vật liệu

Mua ròng: 4.302 tỷ đồng Phân phối và bán lẻ Phân phối và bán lẻ

Mua ròng: 3.007 tỷ đồng Chạm hoặc rê chuột vào từng thanh để xem giá trị (tỷ đồng). Số liệu làm tròn.

Cổ phiếu của hai tỷ phú hút hơn 11.000 tỷ đồng

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Xét theo từng cổ phiếu, Vinhomes (VHM) dẫn đầu chiều bán ròng với giá trị gần 23.000 tỷ đồng, theo sau là FPT với gần 18.600 tỷ đồng và Vingroup (VIC) với gần 16.000 tỷ đồng.

Riêng hai cổ phiếu VIC và VHM thuộc hệ sinh thái của tỷ phú Phạm Nhật Vượng ghi nhận tổng giá trị bán ròng gần 39.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 30% giá trị bán ròng toàn thị trường.

Bất chấp làn sóng rút vốn, cổ phiếu Hòa Phát (HPG) của tỷ phú Trần Đình Long vẫn dẫn đầu thị trường về giá trị mua ròng với hơn 4.250 tỷ đồng.

Hai vị trí tiếp theo thuộc về Masan High-Tech Materials (MSR) và Masan Group (MSN), cùng thuộc hệ sinh thái của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang. Tính chung, ba cổ phiếu HPG, MSR và MSN được khối ngoại mua ròng hơn 11.000 tỷ đồng từ đầu năm.

Tại MSR, dòng vốn ngoại có sự đóng góp lớn từ thương vụ tập đoàn Mỹ The Elmet Group chi 124,75 triệu USD mua 4,99% vốn doanh nghiệp.

Điểm thú vị là trong khi MSN và MSR được mua ròng gần 6.800 tỷ đồng, một doanh nghiệp khác thuộc hệ sinh thái Masan là Masan Consumer (MCH) lại bị bán ròng gần 8.800 tỷ đồng.

Tương tự, trong khi FPT chịu áp lực bán ròng hàng chục nghìn tỷ đồng, Thế Giới Di Động (MWG) và Digiworld (DGW) được khối ngoại mua ròng tổng cộng hơn 2.700 tỷ đồng.

Khối ngoại mua, bán ròng những cổ phiếu nào? −38.865 tỷ đồng VIC và VHM +11.042 tỷ đồng HPG, MSR và MSN Bán ròng Mua ròng Mã − 0 + Sở hữu Triệu CP VHM 6,3% 519 VHM

Bán ròng: 22.948 tỷ đồng FPT 24,7% 465 FPT

Bán ròng: 18.593 tỷ đồng VIC 3,0% 236 VIC

Bán ròng: 15.917 tỷ đồng MCH 11,0% 144 MCH

Bán ròng: 8.789 tỷ đồng ACB 21,8% 1.267 ACB

Bán ròng: 8.420 tỷ đồng VCB 19,7% 1.642 VCB

Bán ròng: 7.535 tỷ đồng STB 10,0% 188 STB

Bán ròng: 6.364 tỷ đồng HDB 19,2% 1.250 HDB

Bán ròng: 5.759 tỷ đồng VPB 22,2% 2.222 VPB

Bán ròng: 5.033 tỷ đồng MSB 5,8% 217 MSB

Bán ròng: 4.252 tỷ đồng PNJ 23,6% 121 PNJ

Bán ròng: 3.038 tỷ đồng DXG 15,7% 199 DXG

Bán ròng: 1.593 tỷ đồng NLG 35,0% 170 NLG

Bán ròng: 1.098 tỷ đồng GMD 37,3% 242 GMD

Bán ròng: 907 tỷ đồng DGC 2,6% 10 DGC

Bán ròng: 510 tỷ đồng DXS 3,7% 21 DXS

Bán ròng: 288 tỷ đồng HPG 21,9% 1.844 HPG

Mua ròng: 4.254 tỷ đồng MSR 6,0% 66 MSR

Mua ròng: 3.564 tỷ đồng MSN 25,4% 389 MSN

Mua ròng: 3.224 tỷ đồng MWG 49,0% 724 MWG

Mua ròng: 2.062 tỷ đồng MBB 21,8% 2.199 MBB

Mua ròng: 1.568 tỷ đồng DCM 7,3% 39 DCM

Mua ròng: 962 tỷ đồng DGW 28,8% 64 DGW

Mua ròng: 680 tỷ đồng POW 5,6% 173 POW

Mua ròng: 245 tỷ đồng DPG 18,4% 22 DPG

Mua ròng: 216 tỷ đồng CTD 49,2% 56 CTD

Mua ròng: 0,7 tỷ đồng

Room còn lại: 973.228 CP

18 phiên mua ròng liên tiếp: 211 tỷ đồng Chạm hoặc rê chuột vào từng thanh để xem giá trị (tỷ đồng). Số liệu làm tròn. Sở hữu và lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại 25/11/2026.

Những cổ phiếu từng kín room ngoại giờ ra sao?

Làn sóng bán ròng kéo dài cũng làm thay đổi đáng kể tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại nhiều doanh nghiệp từng được các nhà đầu tư ngoại săn đón.

Tại Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), tỷ lệ sở hữu nước ngoài đã giảm hơn một nửa trong vòng một năm, từ 48,77% xuống còn 23,58%.

Từng kín room ngoại ở mức 49%, FPT hiện chỉ còn 24,68% vốn do nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ. Cùng với Gemadept (GMD), cả FPT và PNJ đều ghi nhận tỷ lệ sở hữu ngoại xuống mức thấp nhất kể từ tháng 7/2021 trong những phiên gần đây.

Trong nhóm ngân hàng, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại MSB giảm từ 29,28% xuống chỉ còn 5,79% trong vòng một năm. Tính chung từ đầu năm, khối ngoại đã bán ròng khoảng 941 triệu cổ phiếu ACB, MSB và FPT, tương ứng giá trị hơn 31.200 tỷ đồng.

Trái ngược với các doanh nghiệp trên, Coteccons (CTD) vừa trải qua chuỗi 18 phiên mua ròng liên tiếp của khối ngoại với tổng giá trị gần 211 tỷ đồng, gần như đảo ngược toàn bộ diễn biến bán ròng trước đó trong năm.

Nhà đầu tư nước ngoài hiện nắm giữ hơn 56 triệu cổ phiếu Coteccons, tương đương 49,15% vốn điều lệ, mức cao nhất trong hơn ba năm. Dù doanh nghiệp đã nâng giới hạn sở hữu nước ngoài từ 49% lên 50%, khối ngoại hiện chỉ còn dư địa mua thêm chưa đầy 1 triệu cổ phiếu.

Chuỗi mua ròng diễn ra cùng thời điểm Coteccons công bố lợi nhuận quý cao nhất trong 31 quý, đạt 305 tỷ đồng, cùng giá trị hợp đồng xây dựng chưa thực hiện hơn 77.000 tỷ đồng.

Tính đến ngày hiệu lực 25/11, trên cả ba sàn chứng khoán chỉ còn 5 cổ phiếu trong tình trạng kín room ngoại, gồm MWG, REE, VNZ, ASP và PGT.