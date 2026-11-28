Từ cuộc đua vật liệu đến một thế hệ nệm biết thích ứng

Trong phần lớn lịch sử ngành nệm, đổi mới tập trung vào vật liệu và kết cấu: mỗi thế hệ sau lại êm và nâng đỡ tốt hơn thế hệ trước.

Tuy nhiên, bề mặt vẫn phản hồi theo đặc tính vật liệu đã được định sẵn. Cảm biến, thuật toán và AI mở ra khả năng nhận biết cơ thể và thay đổi cách nâng đỡ.

Nhu cầu nâng đỡ thay đổi theo cơ thể và tư thế

Nhu cầu nâng đỡ vốn không cố định, nên câu hỏi "Mềm hay cứng?" chưa đủ để phản ánh những gì cơ thể cần suốt đêm: tư thế, vóc dáng, trọng lượng và đường cong cơ thể cùng làm thay đổi vùng tiếp xúc và phân bố áp lực.

Hệ quả là một cấu hình đang phù hợp có thể không còn phù hợp khi tư thế đổi.

Đây cũng là lý do thích ứng thời gian thực được đặt ra: không phải nệm chuyển động liên tục, mà tinh chỉnh khi cơ thể cần một phương án nâng đỡ khác.

Mỗi cơ thể tạo ra những vùng tiếp xúc riêng trên cùng một bề mặt nệm. Ảnh: HEKA

Cơ thể không nằm yên suốt đêm

Nhu cầu ấy thay đổi đến mức nào? Theo nghiên cứu khoa học, người trưởng thành đổi tư thế trung bình 2,1–3,6 lần mỗi giờ, tức hàng chục lần mỗi đêm.

Mỗi tư thế tạo vùng tiếp xúc, phân bố áp lực khác nhau: chuyển từ nằm ngửa sang nằm nghiêng làm thay đổi nhu cầu nâng đỡ ở vai, hông, thắt lưng.

Nói cách khác, cơ thể là hệ thống động, còn phần lớn nệm truyền thống tương đối tĩnh.

Từ phản ứng vật lý đến thích ứng chủ động

Ở nệm truyền thống, memory foam lún, lò xo nén hay cao su đàn hồi theo đặc tính vật liệu và kết cấu định sẵn. Những phản ứng này tạo độ êm và nâng đỡ, nhưng vật liệu không thể nhận biết trạng thái cơ thể để chọn cách nâng đỡ khác khi tư thế thay đổi.

Nệm AI tiến thêm một bước: hệ thống nhận biết cơ thể, xử lý dữ liệu, ra quyết định và chuyển quyết định thành thay đổi thực tế trên bề mặt nâng đỡ. Sau mỗi lần tinh chỉnh, hệ thống tiếp tục cảm nhận trạng thái mới, tạo thành một chu trình khép kín: cảm nhận, phân tích, ra quyết định, tinh chỉnh và tiếp tục cảm nhận.

Khác biệt cốt lõi vì vậy không nằm ở việc chiếc nệm có cảm biến hay có thể chuyển động, mà ở chỗ dữ liệu về cơ thể có dẫn tới hành động nâng đỡ và tiếp tục được cập nhật khi cơ thể thay đổi hay không.

Nệm thông minh và Nệm AI khác nhau ở đâu?

Hai khái niệm này thường bị dùng lẫn lộn. Nệm thông minh có thể ghi nhận dữ liệu, báo cáo, kết nối hoặc cho phép điều khiển; hệ thống điều chỉnh theo quy tắc thay đổi trạng thái khi chạm một ngưỡng định trước. Nệm AI đi xa hơn khi dữ liệu người nằm được phân tích để hệ thống lựa chọn phương án hỗ trợ và chủ động tinh chỉnh cách nâng đỡ.

HEKA: Khi AI trực tiếp tham gia vào quá trình nâng đỡ

HEKA là đơn vị phát minh Nệm AI. Dưới sự dẫn dắt của đội ngũ R&D quy tụ các chuyên gia đến từ Đại học Stanford và iFutureLab tại Silicon Valley (Hoa Kỳ), HEKA phát triển Nệm AI từ năm 2013. Thay vì dừng ở việc quan sát giấc ngủ, hệ thống kết nối nhận diện cơ thể, thuật toán AI và dữ liệu khoa học giấc ngủ với cơ chế điều chỉnh nâng đỡ.

Cấu trúc: lớp đệm tiếp xúc, hệ cột nâng đỡ chia vùng và cụm cơ cấu điều chỉnh. Ảnh: HEKA

Với HEKA, Nệm AI vì vậy không chỉ là nệm "có AI", mà là hệ thống chủ động cảm nhận, phân tích và tinh chỉnh theo thay đổi của cơ thể trong thời gian thực, hướng tới trải nghiệm giấc ngủ cá nhân hóa trên nền tảng khoa học giấc ngủ.

Từ chiếc nệm cố định đến bề mặt ngủ biết thích ứng

Nệm AI đại diện cho chuyển dịch từ nâng đỡ thụ động sang thích ứng chủ động. Ở Nệm AI HEKA, việc tinh chỉnh lực nâng đỡ theo từng tư thế được thiết kế để hỗ trợ nâng đỡ đường cong tự nhiên của cột sống và cổ theo tư thế nằm, đồng thời giúp tăng cường giấc ngủ sâu và hỗ trợ quá trình phục hồi và tái tạo năng lượng tối ưu. Kết quả trải nghiệm có thể khác nhau tùy cơ thể và điều kiện sử dụng.

Buổi sáng sau một đêm được nâng đỡ phù hợp với từng tư thế. Ảnh: HEKA

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