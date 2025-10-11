FPT bắt tay Vina Capital, muốn biến Việt Nam thành thủ phủ drone

Tại phiên họp cấp cao "Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam lần thứ nhất" (ViPEL 2025) với chủ đề "Công - tư đồng kiến quốc hùng cường - thịnh vượng", Liên minh Nền kinh tế tầm thấp (Low Altitude Economy - LAE) chính thức ra mắt.

Đồng thời, Liên minh LAE cũng ký kết hợp tác chiến lược với Tp.HCM.﻿

Vietnam LAE quy tụ các Tập đoàn công nghệ, Tài chính, Startup và Chuyên gia hàng đầu, nhằm nghiên cứu, xây dựng chiến lược, lập đề án phát triển Vietnam LAE bao gồm FPT, Vina Capital, Mạng lưới UAV Việt Nam, Học viện Hàng không, Công ty Gremsy, Công ty PhenikaaX, Công ty Mismart, Công ty XBlink, Công ty TJaerospace và Hội Tự động hóa Tp.HCM.

Ông Trương Gia Bình là Chủ tịch liên minh còn ông Don Lam, CEO ﻿Vina Capital và ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch kiêm CEO Mạng lưới UAV Việt Nam là Phó Chủ tịch.

Mục đích cốt lõi là xây dựng LAE thành ngành kinh tế trọng điểm, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ hàng nghìn doanh nghiệp phụ trợ, mang về hàng chục tỷ USD trong 10-15 năm tới, tạo 1 triệu việc làm chất lượng cao, và khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ công nghệ toàn cầu.

Liên minh LAE kêu gọi các Bộ, Ngành và các địa phương, tiên phong là Thành phố Hồ Chí Minh, cùng đồng hành hoàn thiện khung pháp lý–tiêu chuẩn và mở các chương trình thí điểm; mời các tập đoàn công nghệ, doanh nghiệp tiềm năng và startup đăng ký tham gia cụm dự án; đề nghị viện–trường cùng liên kết R&D, đào tạo nhân lực để đưa Việt Nam trở thành Trung tâm kinh tế tầm thấp, là thủ phủ sản xuất drone của khu vực và thế giới.

Theo đó, Việt Nam đang đứng trước cơ hội ngàn năm có một để trở thành trung tâm Kinh tế tầm thấp của Thế giới, thủ phủ drone toàn cầu (Drone Capital), bao gồm các hoạt động R&D, sản xuất linh kiện, thiết bị UAV, eVTOL, Air Taxi, giải pháp UTM (quản lý không lưu) và hạ tầng phụ trợ, tạo thành một hệ sinh thái công nghiệp công nghệ, mang lại giá trị hàng chục tỷ USD và hàng triệu việc làm.

Nền kinh tế tầm thấp (LAE) đề cập đến hệ sinh thái kinh tế hoạt động trong không phận dưới 1.000m, bao gồm các hoạt động liên quan đến máy bay không người lái (UAV/Drone), phương tiện bay điện cất hạ cánh thẳng đứng (eVTOL/Air Taxi), hệ thống quản lý không phận (UTM), và các công nghệ hỗ trợ quan trọng khác như AI, IoT, và Bán dẫn. LAE là cuộc cách mạng tạo ra nền kinh tế có giá trị khổng lồ lên đến hơn 1.000 nghìn tỷ USD vào năm 2040 (theo báo cáo của Morgan Stanley).

LAE bao gồm các lĩnh vực như vận tải hành khách, giao hàng, giám sát, và dữ liệu, với tiềm năng thay đổi cách con người tham gia giao thông và làm việc. LAE được thúc đẩy bởi tiến bộ công nghệ, nhu cầu đô thị hóa, và chính sách giảm phát thải carbon, trở thành động lực tăng trưởng mới cho các quốc gia, cùng với đó là sự chuyển dịch sản xuất, tổ chức lại chuỗi cung ứng toàn cầu, đã tạo ra thời cơ lớn cho Việt Nam.

Liên minh LAE sẽ hoạt động dưới sự bảo trợ, phối hợp, giám sát của các Bộ ngành (Bộ Công An, Bộ Khoa học & Công nghệ, Bộ Xây dựng, Bộ tài chính...), địa phương (TP. Hồ Chí Minh) và Hội đồng điều hành ViPEL cùng Ủy ban các ngành công nghệ mới nổi và ĐMST thuộc ViPEL.