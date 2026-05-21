FPT bổ nhiệm Giám đốc Chuyển đổi AI Tập đoàn

Ông Nguyễn Xuân Phong, Tiến sĩ AI, Giám đốc Công nghệ đảm nhiệm vị trí Giám đốc Chuyển đổi AI Tập đoàn

Mục tiêu của quyết định này là thúc đẩy chuyển đổi AI cho các đối tác, khách hàng cũng như trong nội bộ Tập đoàn. Ông Nguyễn Xuân Phong, Tiến sĩ AI, Giám đốc Công nghệ đảm nhiệm vị trí Giám đốc Chuyển đổi AI Tập đoàn.

Quyết định này khẳng định quyết tâm và sự sẵn sàng của FPT trong việc đồng hành cùng mọi tổ chức, doanh nghiệp tăng cường năng lực cạnh tranh trên toàn cầu bằng chuyển đổi AI.

Ông Nguyễn Xuân Phong phụ trách Ban Chuyển đổi AI FPT với những chức năng và nhiệm vụ trọng yếu nhằm tạo ra sự bứt phá toàn diện trong lĩnh vực công nghệ mũi nhọn của FPT. Ông có trách nhiệm quản trị và thúc đẩy các chiến lược công nghệ của FPT, trọng tâm là AI; nghiên cứu và phát triển các phương pháp luận, nền tảng và giải pháp chuyển đổi AI cho nội bộ và khách hàng; nghiên cứu phát triển công nghệ AI lõi, quản trị các sản phẩm, nền tảng AI của FPT; đẩy mạnh hợp tác quốc tế...

Bên cạnh đó, Ban đóng vai trò là "hạt nhân" trong việc đào tạo đội ngũ chuyên gia, thúc đẩy sáng kiến, ứng dụng AI trong toàn tập đoàn, góp phần đưa AI Việt Nam vươn tầm thế giới.

Thị trường AI thế giới dự kiến đạt gần 2.000 tỷ USD vào năm 2030. Tại Việt Nam, 85% doanh nghiệp khẳng định chuyển đổi AI là ưu tiên hàng đầu và cấp thiết nhưng thực tế, doanh nghiệp Việt đang bị "ngợp" trước quá nhiều giải pháp AI nhưng thiếu một khung quản trị để kết nối và triển khai hiệu quả; 70% dữ liệu doanh nghiệp chưa sẵn sàng do dữ liệu rác, không cấu trúc...

Nhận thấy thực trạng đáng báo động dẫn tới sự lãng phí lớn về tài nguyên, thời gian, FPT nghiên cứu và cho ra mắt CASAN - Khung Năng lực AI-Native 5 Cấp độ do FPT phát triển, giúp chuẩn hoá lộ trình chuyển đổi AI của doanh nghiệp với cấu trúc gồm 5 tầng chặt chẽ.

Tầng thứ nhất là Curious: thể hiện sự tò mò, dùng AI ở cấp độ cá nhân lẻ tẻ. Tầng thứ 2 — Augmented: AI hỗ trợ từng nhân viên, tăng năng suất cá nhân. Tầng 3 — Standard: AI được đưa vào quy trình, dữ liệu và hệ thống được chuẩn hóa toàn tổ chức. Tầng 4 — Automatic: nhân viên ảo tự hành, con người chuyển sang giám sát và xử lý ngoại lệ. Tầng cao nhất là tầng 5 — Native: tổ chức AI bản địa. Mục đích cốt lõi của CASAN là cung cấp lộ trình bài bản, giúp doanh nghiệp tránh triển khai rời rạc, từ đó tối ưu hóa hiệu quả vận hành và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi AI. Việc ra mắt khung chuyển đổi AI cũng chính là bước đi góp phần thúc đẩy triển khai Nghị quyết 57 của Chính phủ, đưa các công nghệ chiến lược quốc gia vào thực tiễn, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Năng lực AI của FPT đã được tích luỹ hơn 1 thập kỷ qua, với hệ sinh thái AI toàn diện từ nghiên cứu đến phát triển sản phẩm, dịch vụ giải pháp, nền tảng; đào tạo nhân lực từ bậc tiểu học tới bậc tiến sỹ. Nền tảng FPT.AI cán mốc hơn 200 triệu lượt dùng mỗi tháng, giúp các đối tác quốc tế tiết kiệm tới 45% chi phí vận hành. Nói về tầm nhìn này, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn FPT nhấn mạnh: tại FPT, hơn 3 vạn kỹ sư đã được nâng cấp AI với khát vọng bằng AI kiến tạo nên những thay đổi thực chất cho kinh tế xã hội, cho doanh nghiệp và mọi người. Chủ tịch FPT khẳng định việc tập trung nguồn lực và phương pháp luận chuyên sâu thể hiện cam kết mạnh mẽ của tập đoàn trong việc biến trí tuệ nhân tạo thành năng lực cạnh tranh cốt lõi, tạo ra những giá trị đột phá cho khách hàng và cộng đồng toàn cầu.

Sự chuyển mình của FPT diễn ra trong bối cảnh Chính phủ vừa ban hành 10 nhóm công nghệ chiến lược trong đó AI là một công nghệ trụ cột. AI là bệ phóng để doanh nghiệp tiên phong như FPT tận dụng lợi thế về hạ tầng dữ liệu, nhân lực AI chất lượng cao và sản phẩm giải pháp để hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp đồng thời chiếm lĩnh thị trường; khẳng định vai trò dẫn dắt và thực hiện sứ mệnh làm chủ công nghệ chiến lược quốc gia, góp phần đưa Việt Nam vào top 50 quốc gia AI năm 2030.