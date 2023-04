FPT cảnh báo lừa đảo: Giả mạo tập đoàn đăng tuyển dụng, thu tiền, táo tợn hẹn ứng viên dưới chân toà nhà FPT Tower để phỏng vấn

Tập đoàn FPT vừa gửi đi thông báo về việc, thời gian gần đây, Tập đoàn này và các Công ty thành viên (CTTV) đang bị các đối tượng mạo danh để lừa đảo tuyển dụng, chiếm đoạt tài sản của các ứng viên với nhiều hình thức.

Đại diện Tập đoàn khẳng định: không thu tiền của bất kỳ ứng ứng viên nào khi ứng tuyển làm việc tại đây và khuyến cáo mọi người tìm hiểu kỹ quy trình tuyển dụng của FPT để tránh trường hợp bị lừa đảo.

Ông Chu Quang Huy - Giám đốc Nhân sự - Tập đoàn FPT cho biết: “Từ cuối năm 2022, chúng tôi đã nhận được thông tin các đối tượng lừa đảo mạo danh FPT đăng thông báo tuyển dụng lên các kênh thông tin đại chúng, sau đó thu tiền của ứng viên và chiếm đoạt khoản tiền này. Tập đoàn FPT đã đăng thông tin cảnh báo lên website FPT và các trang mạng xã hội của tập đoàn.

Đến đầu tháng 4, các đối tượng lừa đảo tiếp tục sử dụng hình ảnh Tập đoàn FPT gồm để đăng thông tin tuyển dụng. Qua đó, các đối tượng lợi dụng lòng tin của các ứng viên đối với FPT để có các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”.

Những hình thức lừa đảo của các đối tượng này vô cùng tinh vi như: Hẹn gặp ứng viên ngay tại chân tòa nhà FPT Tower sau giờ hành chính để phỏng vấn; Nhắn tin tư vấn các vị trí FPT đang tuyển dụng trên các website việc làm để mời ứng viên ứng tuyển; Gửi các đường dẫn (link_, hướng dẫn ứng viên đăng nhập rồi nạp tiền làm nhiệm vụ...

Thậm chí, có những đối tượng còn sử dụng hình ảnh giám đốc nhân sự tập đoàn và lãnh đạo các Công ty thành viên FPT để tăng thêm lòng tin cho các ứng viên tham gia phỏng vấn, đóng tiền trước khi đi làm…

Theo đại diện pháp lý của Tập đoàn FPT, Đối tượng mạo danh FPT đã vi phạm quy định về sử dụng mạng xã hội, trang thông tin điện tử. Căn cứ theo điểm a khoản 1, khoản 3 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP đây là hành vi vi phạm pháp luật, có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Trường hợp thỏa cấu thành tội phạm của tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017), đối tượng chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Đại diện FPT cũng khuyến cáo, ứng viên không may bị lừa đảo, có thể liên hệ tới các cơ quan chức năng như đường dây nóng 113, đường dây nóng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao hay Trang cảnh báo an toàn thông tin Việt Nam.