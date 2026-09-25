FPT đề xuất lộ trình AI-First cho ngành Tài chính đến năm 2030

Tại sự kiện, các đại diện của Tập đoàn FPT đã trình bày tham luận và tham gia phiên tọa đàm. Trong đó, ông Nguyễn Hoàng Minh, Tổng Giám đốc Công ty TNHH FPT IS, Tập đoàn FPT, trình bày tham luận “Từ mức độ trưởng thành AI đến hành động – Lộ trình AI-First cho ngành Tài chính đến năm 2030” và ông Đường Tất Toàn, Giám đốc Công nghệ Khối Chính phủ FPT IS, Tập đoàn FPT, tham gia tọa đàm, trao đổi về ứng dụng công nghệ trong tài chính số. Cả hai phần chia sẻ đều hướng đến cách tiếp cận FPT: AI cần gắn với các bài toán nghiệp vụ cụ thể và được triển khai trên nền dữ liệu, hạ tầng, quy trình quản trị phù hợp.

Song song với các phiên hội thảo, tại khu triển lãm, FPT giới thiệu loạt giải pháp đồng hành kiến tạo nền tài chính số thông minh dựa trên dữ liệu và AI, gồm: giải pháp xây dựng cơ sở dữ liệu về tài chính và Trung tâm Giám sát, Điều hành thông minh (IOC), phục vụ quản trị, điều hành, phân tích và dự báo; các giải pháp AI Agent và tự động hóa nghiệp vụ; hạ tầng dữ liệu, điện toán đám mây, an ninh mạng, lưu trữ và sao lưu dữ liệu.

Dữ liệu và quản trị quyết định AI đi xa đến đâu

Theo ông Nguyễn Hoàng Minh, nếu dữ liệu được xem là nguồn lực thúc đẩy kinh tế thì AI đang trở thành tác nhân lao động mới, đồng hành cùng con người trong sản xuất và điều hành. Việt Nam đã ban hành Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo, trong khi Bộ Tài chính xác định định hướng AI-First đến năm 2030. Hoạt động điều hành trong tương lai sẽ ngày càng dựa trên Data Governance (quản trị dữ liệu) và AI Governance (quản trị AI), nhằm kiểm soát cách AI Agent sử dụng dữ liệu và tham gia vào quá trình ra quyết định.

Tham chiếu Khung AI tin cậy của OECD và Khung trưởng thành AI của UNESCO, FPT cho rằng nhóm quốc gia dẫn đầu có bốn đặc trưng: thiết chế đi trước công cụ; minh bạch thuật toán; hạ tầng dùng chung gắn với yêu cầu chủ quyền; kết quả ứng dụng AI được đo bằng con số. Với ngành Tài chính, FPT đánh giá sơ bộ nền tảng về chiến lược, vận hành và dữ liệu đã được hình thành, trong khi quản trị AI, đạo đức và rủi ro cần tiếp tục nâng cao.

FPT đề xuất lộ trình ba giai đoạn: 2026–2027 xây nền tảng về tuân thủ, dữ liệu và thử nghiệm AI, từng bước đưa AI vào nghiệp vụ lõi; 2028–2029 chuẩn hóa và mở rộng AI trên toàn ngành; đến năm 2030 hướng tới vận hành AI có kiểm soát ở quy mô toàn ngành. Quá trình này cần tập trung vào ba điều kiện: dữ liệu sẵn sàng, con người và nguồn lực phù hợp, cơ chế mua sắm AI đáp ứng yêu cầu triển khai.

FPT xác định bốn hướng đồng hành cùng ngành Tài chính: bảo đảm chủ quyền và tính bền vững của đầu tư AI; xây dựng khung quản trị AI cấp Bộ; đưa AI vào các nghiệp vụ lõi; thúc đẩy hợp tác công – tư và mô hình “3 nhà” theo Nghị định 180/2025/NĐ-CP. Với hơn 30 năm đồng hành cùng ngành Tài chính trong chuyển đổi số, FPT cam kết tiếp tục tham gia quá trình chuyển đổi AI, bảo đảm yêu cầu về kiểm soát, minh bạch và hiệu quả thực tiễn.

Trong phiên chuyên đề buổi chiều, ông Đường Tất Toàn, Giám đốc Công nghệ Khối Chính phủ FPT IS, Tập đoàn FPT, tham gia tọa đàm với chuyên đề: “Phát triển hệ sinh thái dịch vụ tài chính trong kỷ nguyên AI”. Tại đây, chuyên gia FPT tập trung chia sẻ về việc AI và dữ liệu đang thay đổi cách các tổ chức tài chính - ngân hàng hiểu và phục vụ khách hàng, những thách thức trọng tâm cần ưu tiên giải quyết nhằm hướng tới cá nhân hóa dịch vụ trên quy mô lớn.

Ông Đường Tất Toàn, Tập đoàn FPT chia sẻ tại tọa đàm với chuyên đề 2

AI hỗ trợ giải bài toán tài chính cụ thể

Tại khu triển lãm, FPT giới thiệu hệ sinh thái giải pháp với chủ đề “Kiến tạo nền tài chính số thông minh dựa trên dữ liệu và AI”, tập trung vào các ứng dụng phục vụ quản trị và điều hành ngành Tài chính. Trọng tâm là Cơ sở dữ liệu quốc gia về Tài chính, hợp nhất và đồng bộ dữ liệu toàn ngành theo thời gian thực, bảo đảm tiêu chí đúng – đủ – sạch – sống và kết nối với Trung tâm dữ liệu quốc gia.

Bên cạnh đó, Trung tâm Giám sát, Điều hành thông minh (IOC) sử dụng bảng điều hành trực quan (dashboard), học máy (Machine Learning) và AI để trực quan hóa, phân tích, dự báo dữ liệu phục vụ điều hành thu – chi ngân sách, đánh giá sức khỏe doanh nghiệp. Trợ lý tìm kiếm, diễn giải thông minh cho phép người dùng truy vấn trực tiếp dữ liệu tài chính bằng ngôn ngữ tự nhiên.

FPT giới thiệu Akabot - hệ sinh thái tự động hóa thông minh do FPT phát triển, đang được triển khai ở hơn 4.500 doanh nghiệp toàn cầu để tự động hóa thao tác thủ công, tối ưu vận hành, cắt giảm chi phí và thời gian xử lý tới 80%, đồng thời giảm thiểu rủi ro sai sót dữ liệu, hướng đến kiến tạo doanh nghiệp tự chủ cùng Agentic AI. Trợ lý ảo tra cứu văn bản pháp luật hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và cán bộ tìm kiếm dịch vụ công, văn bản, điều khoản và chính sách theo ngữ nghĩa tự nhiên.

FPT AI Agents EOS - Hệ điều hành tác nghiệp doanh nghiệp (Enterprise Agent Operating System – EOS), nơi con người và AI Agent cùng thực hiện công việc trên nền tảng quản trị và kiểm soát thống nhất. Hiện có 10.220 AI Agent hoạt động, phục vụ 8 triệu khách hàng cuối và xử lý 40 triệu yêu cầu trong nhiều lĩnh vực, gồm tài chính – ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán và khu vực công. Các ứng dụng này được đặt trên hệ thống hạ tầng gồm đám mây riêng, lưu trữ, trung tâm dữ liệu, sao lưu – khôi phục và an ninh mạng nhằm bảo đảm năng lực tính toán, duy trì hoạt động và bảo vệ dữ liệu khi AI được triển khai ở quy mô lớn.

Bên cạnh các ứng dụng AI, FPT giới thiệu hạ tầng đám mây riêng FPT Fornix Private Cloud, hệ thống Fornix Data Center cùng các giải pháp an ninh mạng, lưu trữ và sao lưu dữ liệu. FPT Fornix Private Cloud được thiết kế theo yêu cầu về an toàn và chủ quyền dữ liệu. Trung tâm An ninh mạng của FPT Telecom International cung cấp các dịch vụ giám sát, phát hiện và phản ứng sự cố 24/7.

Theo FPT, ngành Tài chính đã có nhiều công nghệ và bài toán AI có thể triển khai. Bước khó hơn là chuẩn bị dữ liệu đủ tin cậy để AI làm việc, đồng thời xây dựng cơ chế quản trị đủ rõ để xác định AI được tham gia vào đâu, ai chịu trách nhiệm và kết quả được kiểm soát như thế nào. Đây là điều kiện để AI đi từ thử nghiệm sang vận hành thực tế trong tài chính công. Quá trình đồng hành cùng ngành Tài Chính, FPT cam kết đồng hành cùng ngành kiến tạo nền tài chính số thông minh dựa trên AI và dữ liệu, bám sát định hướng “AI-First”.