Media Soft và Cảng Thông tin Trung Quốc - ASEAN hợp tác phát triển giải pháp công nghệ, hướng tới thị trường ASEAN

Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Media Soft và Công ty Cổ phần Cảng Thông tin Trung Quốc – ASEAN tại lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược diễn ra sáng ngày 22/09/2026 tại Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc.

Thỏa thuận mở ra giai đoạn hợp tác mới giữa hai doanh nghiệp trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, hạ tầng số, dữ liệu và chuyển đổi số, hướng tới triển khai các giải pháp công nghệ tại Việt Nam và từng bước mở rộng sang thị trường Đông Nam Á.

Lễ ký kết diễn ra sau quá trình trao đổi và làm việc chuyên sâu giữa đại diện hai bên tại Nam Ninh. Đây không chỉ là dấu mốc trong quan hệ hợp tác giữa hai doanh nghiệp mà còn thể hiện định hướng kết nối nguồn lực công nghệ của Trung Quốc với năng lực phát triển sản phẩm, tích hợp giải pháp và triển khai thị trường của doanh nghiệp Việt Nam.

Theo định hướng trao đổi, Việt Nam sẽ là một trong những thị trường trọng tâm để hai bên nghiên cứu các mô hình triển khai thực tế, trước khi xem xét mở rộng những giải pháp phù hợp sang các quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á.

Từ kết nối công nghệ đến những bài toán thực tế tại Việt Nam

Trong các phiên làm việc trước lễ ký kết, hai bên đã dành nhiều thời gian trao đổi về nhu cầu ứng dụng trí tuệ nhân tạo đang phát triển nhanh tại Việt Nam cũng như khả năng kết nối các nguồn lực công nghệ phục vụ quá trình chuyển đổi số. Các nội dung được quan tâm bao gồm trí tuệ nhân tạo, mô hình ngôn ngữ lớn, tác nhân trí tuệ nhân tạo, hạ tầng tính toán, xử lý và khai thác dữ liệu, nền tảng số, tích hợp hệ thống và những giải pháp công nghệ có khả năng ứng dụng trong từng ngành nghề.

Một trong những định hướng quan trọng là không dừng lại ở việc giới thiệu hoặc chuyển giao công nghệ có sẵn. Hai bên hướng tới lựa chọn những công nghệ phù hợp với điều kiện của thị trường Việt Nam, sau đó thực hiện quá trình tích hợp, bản địa hóa và triển khai dựa trên nhu cầu thực tế của khách hàng.

Theo cách tiếp cận này, công nghệ chỉ là điểm khởi đầu. Giá trị cuối cùng phải được thể hiện thông qua khả năng giải quyết các vấn đề cụ thể của doanh nghiệp như nâng cao năng suất, tự động hóa quy trình, khai thác dữ liệu, tối ưu chi phí và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

Với quy mô nền kinh tế số đang mở rộng và tốc độ tiếp nhận các công nghệ mới ngày càng nhanh, Việt Nam đang xuất hiện nhiều nhu cầu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong doanh nghiệp. Tuy nhiên, để một công nghệ được triển khai thành công, bên cạnh năng lực kỹ thuật còn cần giải quyết các yêu cầu liên quan đến ngôn ngữ, dữ liệu, quy trình nghiệp vụ, khả năng tích hợp với hệ thống hiện hữu, chi phí triển khai và những quy định tại thị trường sở tại.

Đây là lý do Media Soft xác định bản địa hóa công nghệ là một trong những nội dung trọng tâm trong các chương trình hợp tác quốc tế. Thay vì đưa nguyên trạng một nền tảng từ nước ngoài vào Việt Nam, doanh nghiệp hướng tới việc kết hợp công nghệ với hiểu biết về thị trường và nghiệp vụ trong nước để xây dựng các giải pháp phù hợp hơn với từng nhóm khách hàng.

Các giải pháp sau khi được kiểm chứng về công nghệ, mô hình kinh doanh và khả năng triển khai tại Việt Nam có thể trở thành cơ sở để hai bên tiếp tục nghiên cứu mở rộng sang các thị trường khác tại Đông Nam Á.

Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Media Soft và Công ty Cổ phần Cảng Thông tin Trung Quốc – ASEAN tại lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược diễn ra sáng ngày 22/09/2026 tại Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc.

Trong mô hình hợp tác, Cảng Thông tin Trung Quốc – ASEAN có thể đóng góp nguồn lực về nền tảng công nghệ, hệ sinh thái số và khả năng kết nối các nguồn lực phục vụ thị trường khu vực. Media Soft phát huy thế mạnh trong tư vấn giải pháp, phát triển sản phẩm, tích hợp hệ thống, bản địa hóa công nghệ và tổ chức triển khai tại thị trường Việt Nam.

Media Soft hiện định vị theo mô hình chuỗi cung ứng tư vấn và triển khai giải pháp chuyển đổi số, bao gồm các khâu từ tư vấn chiến lược, thiết kế giải pháp, triển khai công nghệ, tích hợp hệ thống đến đào tạo, chuyển giao, bảo trì và đồng hành cùng doanh nghiệp.

Sự kết hợp này hướng tới hình thành một chuỗi giá trị trong đó nguồn lực công nghệ được chuyển hóa thành những giải pháp có thể triển khai và thương mại hóa trên thị trường.

Trí tuệ nhân tạo và dữ liệu trở thành trọng tâm hợp tác mới

Sự phát triển nhanh chóng của các mô hình trí tuệ nhân tạo đang thay đổi cách doanh nghiệp tiếp cận công nghệ. Nếu trước đây doanh nghiệp thường lựa chọn một hệ thống phần mềm cho từng nghiệp vụ, sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo và các tác nhân tự động đang tạo điều kiện để nhiều quy trình có thể được kết nối và tự động hóa ở mức độ cao hơn. Điều này đồng thời đặt ra yêu cầu về hạ tầng tính toán, dữ liệu, khả năng kết nối nhiều mô hình cũng như cơ chế quản trị toàn bộ quá trình sử dụng trí tuệ nhân tạo.

Trong các cuộc trao đổi tại Nam Ninh, hai bên cũng quan tâm tới khả năng khai thác những nền tảng phục vụ xử lý, làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu, huấn luyện mô hình và phát triển các ứng dụng trí tuệ nhân tạo phù hợp với từng ngành. Đây được xem là nền tảng quan trọng để trí tuệ nhân tạo đi từ những công cụ sử dụng đơn lẻ sang các hệ thống có khả năng tham gia trực tiếp vào hoạt động của doanh nghiệp.

Khi các hệ thống trí tuệ nhân tạo ngày càng xử lý nhiều dữ liệu doanh nghiệp, vấn đề quản trị dữ liệu trở thành một phần không thể tách rời của quá trình triển khai. Một giải pháp công nghệ xuyên biên giới cần đồng thời xem xét vị trí xử lý dữ liệu, quyền kiểm soát dữ liệu, phân quyền truy cập, bảo mật hệ thống, khả năng truy vết cũng như các yêu cầu pháp lý của từng quốc gia.

Vì vậy, bên cạnh khả năng của công nghệ, Media Soft xác định việc xây dựng phương án triển khai phù hợp với các quy định và yêu cầu dữ liệu tại Việt Nam là điều kiện quan trọng trước khi đưa một giải pháp vào sử dụng ở quy mô lớn. Đây cũng là một trong những nội dung hai bên sẽ tiếp tục nghiên cứu trong quá trình cụ thể hóa thỏa thuận hợp tác. Sau lễ ký kết, trọng tâm tiếp theo là chuyển các nội dung đã thống nhất thành những chương trình triển khai cụ thể.

Hai bên dự kiến tiếp tục thiết lập đầu mối làm việc về công nghệ, đánh giá các nền tảng và nguồn lực hiện có, lựa chọn những nhóm giải pháp phù hợp và xác định các bài toán có thể triển khai thử nghiệm tại Việt Nam. Quá trình này sẽ được thực hiện theo hướng từng bước: lựa chọn công nghệ – kết nối và tích hợp – thử nghiệm – đánh giá hiệu quả – hoàn thiện giải pháp – thương mại hóa .

Cách tiếp cận trên nhằm giảm khoảng cách giữa một thỏa thuận hợp tác trên giấy và một sản phẩm thực sự được thị trường sử dụng. Kết quả của các dự án thử nghiệm cũng sẽ cung cấp dữ liệu thực tế để hai bên đánh giá khả năng mở rộng về công nghệ, mô hình kinh doanh và thị trường.

Việc lựa chọn Nam Ninh làm nơi ký kết cũng mang ý nghĩa đáng chú ý trong định hướng kết nối Trung Quốc với các quốc gia Đông Nam Á. Đối với Media Soft, hợp tác với các doanh nghiệp và tổ chức công nghệ Trung Quốc không chỉ nhằm tìm kiếm thêm sản phẩm để phân phối, mà hướng tới xây dựng một mạng lưới nguồn lực có khả năng phục vụ chiến lược phát triển dài hạn. Trong mô hình đó, công nghệ, mô hình trí tuệ nhân tạo và hạ tầng quốc tế được kết nối với năng lực tư vấn, tích hợp, bản địa hóa và phát triển thị trường tại Việt Nam. Việt Nam vừa là thị trường triển khai, vừa có thể trở thành điểm kết nối để những giải pháp đã được kiểm chứng tiếp tục tiếp cận các thị trường trong khu vực.

Thỏa thuận hợp tác chiến lược được ký kết sáng ngày 22/09/2026 đánh dấu một bước phát triển mới trong quan hệ giữa Media Soft và Cảng Thông tin Trung Quốc – ASEAN. Đối với hai bên, lễ ký kết không phải điểm kết thúc của quá trình kết nối mà là điểm bắt đầu cho giai đoạn triển khai.

Từ những nội dung đã trao đổi tại Nam Ninh, hai doanh nghiệp sẽ tiếp tục cụ thể hóa các lĩnh vực hợp tác, lựa chọn những bài toán có khả năng triển khai sớm và từng bước hình thành các dự án thực tế. Với Media Soft, đây đồng thời là một bước trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái đối tác quốc tế, kết nối các nguồn lực công nghệ tiên tiến với nhu cầu chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo ngày càng lớn của doanh nghiệp Việt Nam.

Từ Nam Ninh, một hành trình hợp tác mới được mở ra với mục tiêu rõ ràng: biến kết nối công nghệ thành những sản phẩm và giải pháp thực tế tại Việt Nam, từ đó từng bước cùng nhau tiếp cận thị trường Đông Nam Á.