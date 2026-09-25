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Sau cuộc gọi yêu cầu trả khoản vay 6 tỷ đồng, người đàn ông SN 1950 quyết không chuyển khoản mà báo công an Hà Tĩnh

| | Kinh tế số

Bộ Công an vừa phát đi thông báo mới.

Sau cuộc gọi yêu cầu hoàn trả khoản vay 6 tỷ đồng, người đàn ông SN 1950 quyết không chuyển khoản mà báo công an Hà Tĩnh - Ảnh 1.

Công an xã Hương Khê kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo qua điện thoại.

Tiếp nhận tin báo của người dân về những cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo, Công an xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh đã kịp thời làm rõ thủ đoạn của các đối tượng, hướng dẫn người dân không liên lạc, không cung cấp thông tin và không chuyển tiền, qua đó ngăn chặn nguy cơ xảy ra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ông N.N.N., sinh năm 1950, trú tại xã Hương Khê nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ. Người gọi tự xưng là Nguyễn Thị Trang, cán bộ Công an xã Hương Khê. Người này thông báo ông N. có liên quan đến 01 đường dây ma túy và khoản vay 06 tỷ đồng cần trả, đồng thời yêu cầu ông cung cấp thông tin cá nhân, tài sản, tài khoản ngân hàng để phục vụ việc “xác minh”.

Nhận thấy nội dung cuộc gọi có nhiều dấu hiệu bất thường, đồng thời nhớ lại những thông tin đã được lực lượng Công an tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại và trên không gian mạng, ông N. đã đến Công an xã Hương Khê trình báo.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã đã kịp thời giải thích, giúp ông N. nhận diện thủ đoạn giả danh cán bộ Công an để tạo tâm lý hoang mang, thúc ép người dân làm theo yêu cầu. Công an xã đồng thời hướng dẫn ông không liên lạc với các đối tượng, không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP và tuyệt đối không chuyển tiền. Nhờ được phát hiện, xử lý kịp thời, vụ việc không gây thiệt hại về tài sản cho người dân.

Đại Phú

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