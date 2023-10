FPT IS khởi động chiến lược toàn cầu hóa cho dịch vụ quản trị IMS

Nằm trong chiến lược toàn cầu hóa, FPT IS đặt trọng tâm trong việc phát triển năng lực và công nghệ trong lĩnh vực IT Managed Services (Dịch vụ quản trị, điều hành hệ thống), đáp ứng nhu cầu của các tập đoàn đa quốc gia. Trung tâm quản trị hệ thống và giám sát an toàn thông tin (ATTT) toàn cầu được xây dựng tập trung hóa, hướng tới mục tiêu sẽ cung cấp dịch vụ cho 100 khách hàng quốc tế, với hơn 1.000 nhân viên và doanh thu 30 triệu USD vào năm 2026.

Cột mốc này giúp FPT IS tiến sát tới mục tiêu toàn cầu hoá, trở thành nhà cung cấp dịch vụ quản trị hệ thống và ATTT xuyên biên giới cho các tập đoàn đa quốc gia. Với diện tích hiện tại 600m2, cùng cơ sở vật chất hiện đại chuẩn quốc tế và hệ thống CNTT đa dạng, Trung tâm có khả năng mở rộng lên tới 1.800m2 theo nhu cầu của khách hàng.

FPT IS ra mắt Trung tâm quản trị hệ thống và giám sát ATTT toàn cầu.

“Việc ra mắt Trung tâm quản trị hệ thống và giám sát ATTT toàn cầu mở ra các cơ hội hợp tác và kinh doanh trong lĩnh vực IT Managed Services giữa FPT IS và các đối tác quốc tế và tập đoàn đa quốc gia. Chúng tôi cam kết xây dựng một hệ thống chuẩn quốc tế hàng đầu tại Việt Nam, trở thành đơn vị đầu tiên thiết lập được mạng lưới quản trị hệ thống cho các doanh nghiệp tại mọi múi giờ trên thế giới. Là đối tác tin cậy với doanh nghiệp trong gần 30 năm qua, bước tiến mới này sẽ là bàn đạp cho FPT IS tiếp tục song hành sâu rộng hơn với mọi tổ chức, doanh nghiệp trong việc xây dựng và bảo vệ hệ thống CNTT một cách bền vững, liên tục, an toàn”, ông Trần Đăng Hòa - Chủ tịch FPT IS chia sẻ.



Ông Trần Đăng Hòa - Chủ tịch FPT IS nhấn mạnh ý nghĩa của việc đưa vào vận hành Trung tâm quản trị hệ thống và giám sát ATTT toàn cầu.

Theo dự báo của Gartner vào tháng 9/2023, mức độ chi tiêu cho dịch vụ CNTT toàn cầu tăng trưởng khoảng 7,5-10%/năm và đạt ngưỡng khoảng 1.500 tỷ đô vào năm 2024. Riêng trong lĩnh vực ATTT, tốc độ tăng trưởng chi tiêu khoảng 11,3%/năm và đạt mức 90 tỷ đô vào năm 2024.



“Tiềm năng của thị trường IT Managed Services đang rất lớn. Cùng với sự hỗ trợ của các đơn vị trong Tập đoàn FPT , khách hàng trọng tâm của FPT IS trong 3 năm tới là thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore. Hiện nay, Trung tâm quản trị hệ thống và giám sát ATTT toàn cầu của FPT IS sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của khách hàng trong nước và quốc tế với 2 loại phòng giám sát: (1) Phòng giám sát và xử lý riêng (trong đó mỗi khách hàng sẽ có một phòng riêng, được kiểm soát bởi hệ thống IP Camera và hệ thống kiểm soát truy cập), (2) Phòng giám sát tập trung SNOC (Security and Network Operation Center) với diện tích khoảng 150m2 có khả năng cung cấp dịch vụ SOC và NOC cho tối đa 30 khách hàng trong nước và quốc tế. Đội ngũ vận hành hệ thống là hơn 150 kỹ sư, chuyên gia chuyên gia CNTT hàng đầu, sở hữu các chứng nhận quốc tế như: CCIE, CISSP, CCSP, GCFA, GREM, OSWE, … Quy trình cung cấp dịch vụ và vận hành hệ thống tuân thủ theo các tiêu chuẩn quốc tế ISO 20.000, ISO 27001 đáp ứng yêu cầu khó tính nhất từ khách hàng toàn cầu” , ông Lê Hoàng Đương - Giám đốc Trung tâm An toàn và Bảo mật thông tin, FPT IS cho biết.

Ông Lê Hoàng Đương - Giám đốc Trung tâm An toàn và Bảo mật thông tin, FPT IS chia sẻ mục tiêu của FPT IS trong thời gian tới.

Trong 30 năm hình thành và phát triển, FPT IS đã và đang triển khai, vận hành thành công nhiều hệ thống xương sống quốc gia, mang tính đặc thù, có độ phức tạp cao, từ các hệ thống của Bộ/Ban/Ngành như: Hải quan, Thuế, Chứng khoán… cho tới các hệ thống của doanh nghiệp Bất động sản, Tài chính - Ngân hàng, Sản xuất… Năng lực và kinh nghiệm của FPT IS sẵn sàng cho việc vươn ra biển lớn, xây dựng và vận hành hệ thống cho các doanh nghiệp lớn, tập đoàn đa quốc gia. Trung tâm quản trị hệ thống và giám sát ATTT toàn cầu là bước tạo đà vững chắc để FPT IS nhận rộng các giá trị và thành tựu số tại Việt Nam ra nước ngoài, đóng góp cho sự phát triển chung của nền kinh tế số toàn cầu.



Hiện nay, FPT IS cung cấp nhiều dịch vụ an toàn, bảo mật thông tin đáp ứng đầy đủ nhu cầu giám sát và điều hành an ninh mạng của các tổ chức, doanh nghiệp. Các hệ thống/dịch vụ cung cấp gồm: Giám sát an toàn thông tin và xử lý sự cố 24/7 (FPT.EagleEye mSOC & FPT.EagleEye MDR), Đánh giá lỗ hổng bảo mật (FPT.EagleEye Pentest và FPT.EagleEye VA), Tư vấn tuân thủ PCI DSS và ISO 27001. Trong đó, Dịch vụ giám sát và xử lý sự cố 24/7 – FPT.EagleEye mSOC giúp phát hiện sớm, ngăn chặn và ứng cứu kịp thời các sự cố về ATTT.