FPT IS ra mắt ebook độc quyền về chuyển đổi xanh ngành gỗ

Thị trường gỗ toàn cầu đang phát triển mạnh mẽ với nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm gỗ chất lượng cao và bền vững. Trong đó, Việt Nam là một trong những "ông lớn" với vị trí thứ 5 trên thế giới về xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ, xuất khẩu đến hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong báo cáo của UNECE năm 2021 cũng cho thấy, nhu cầu nhập khẩu nội thất gỗ quốc tế tăng mạnh trong các năm qua. Trung Quốc và Việt Nam chiếm hơn 50% sản xuất nội thất toàn cầu, tuy nhiên đang dần bị áp dụng các quy định khắt khe khi xuất khẩu vào các thị trường lớn.

Đứng trước xu hướng tiêu dùng bền vững, tất cả các thị trường nhập khẩu đồ gỗ sẽ đều siết chặt các điều kiện liên quan đến yếu tố "xanh" - từ sản xuất xanh, thương mại xanh đến tăng trưởng xanh, tuân thủ nghiêm ngặt theo các quy chuẩn xanh quốc tế như quy định về Cơ chế điều chỉnh biên giới các-bon (CBAM) do Ủy ban châu Âu (EC) đề xuất… Đây không chỉ là đòi hỏi mang tính tự nguyện mà đã trở thành điều kiện bắt buộc nếu doanh nghiệp muốn bán hàng cho đối tác, mở rộng xuất khẩu quốc tế. Doanh nghiệp Việt Nam cũng không phải ngoại lệ.

Chuyển đổi xanh là lời giải then chốt để doanh nghiệp Việt cấp tốc đáp ứng tiêu chuẩn xanh toàn cầu, nâng hạng sản phẩm gỗ Việt trên thế giới, sẵn sàng trước các cơ hội kinh doanh theo tiêu chuẩn mới.

Theo ông Trần Đăng Hoà, Chủ tịch FPT IS chia sẻ tại sự kiện Khởi động dự án triển khai Chuyển đổi xanh cho Tập đoàn Trần Đức: "Với xu hướng người tiêu dùng xanh, người tiêu dùng ngày một quan tâm tới nguồn gốc sản phẩm, hoạt động xuất nhập khẩu nói chung cũng yêu cầu khắt khe về phát triển bền vững. Do vậy, các doanh nghiệp cần thực hiện tính toán để xây dựng kế hoạch giảm thải hiệu quả. Tuy vậy, tại Việt Nam chúng tôi quan sát quá trình này chủ yếu đang thực hiện bằng hình thức thủ công. Trên thế giới, các doanh nghiệp ưu tiên ứng dụng công nghệ và tại Việt Nam cũng sẵn sàng các giải pháp công nghệ phù hợp như VertZéro để số hoá - tự động hoá quá trình kiểm kê phát thải, thay thế quy trình đo đạc thủ công, dễ xảy ra sai sót, gian lận. Việc ứng dụng công nghệ là nền tảng quan trọng để quá trình thực hành chuyển đổi xanh của doanh nghiệp hiệu quả, đáp ứng tiêu chuẩn toàn cầu."

Thấu hiểu thực trạng, trên vai trò là đối tác công nghệ trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, FPT IS đã chính thức ra mắt ebook "Chuyển đổi xanh ngành gỗ". Ấn phẩm như một cẩm nang toàn diện, cung cấp thông tin tham khảo cho doanh nghiệp về toàn cảnh thị trường, yêu cầu phát triển trong quá trình khai thác, sản xuất gỗ bền vững và các sáng kiến chuyển đổi xanh phù hợp với đặc thù ngành.

Ebook được biên soạn độc quyền bởi đội ngũ chuyên gia FPT IS

Các nội dung chính ebook gồm: (1) Bối cảnh thị trường, xu hướng sản xuất và tiêu dùng ngành gỗ trên thế giới và Việt Nam; (2) Phân tích cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp Việt trong bài toán khai thác và chế biến gỗ minh bạch, hiệu quả; (3) Bài học kinh nghiệm từ doanh nghiệp thế giới và Việt Nam trong lộ trình thực hành chuyển đổi xanh; (4) Khuyến nghị chuyên môn và giải pháp công nghệ từ FPT IS để đồng hành cùng doanh nghiệp chuyển đổi xanh, phát triển bền vững.

Nổi bật trong đó, FPT IS dẫn chứng case study tiêu biểu của doanh nghiệp trên thế giới và Việt Nam trong việc chuẩn bị sẵn sàng chuyển đổi xanh. Đơn cử như Tập đoàn nội thất toàn cầu Miller Knoll, áp dụng thành công các giải pháp xanh trong sản xuất và kinh doanh, ngăn chặn được 300 tấn rác thải nhựa đổ ra đại dương năm 2023. Tại Việt Nam, Tập đoàn Trần Đức - doanh nghiệp hàng đầu cung cấp giải pháp vật liệu bền vững cho ngành kiến trúc, xây dựng và nội – ngoại thất đã ứng dụng giải pháp kiểm kê khí nhà kính VertZéro của FPT IS trên toàn bộ doanh doanh nghiệp. Qua đó nâng chuẩn "world-class" về Net-zero trong sản xuất và kinh doanh, sẵn sàng chinh phục các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường quốc tế để dẫn đầu cơ hội kinh doanh mới.

Ebook "Chuyển đổi xanh ngành gỗ" độc quyền được nghiên cứu và phân tích dựa trên 17 báo cáo thống kê, nghiên cứu khoa học hàng đầu trên thế giới như FAO, European Commission, UNEP và kinh nghiệm từ dự án thực tiễn của FPT IS trong triển khai chuyển đổi xanh cho doanh nghiệp ngành gỗ nói riêng, doanh nghiệp Việt Nam nói chung.

Hiện nay FPT IS là đơn vị tiên phong về giải pháp công nghệ đồng hành cùng Chính phủ, doanh nghiệp thực hiện mục tiêu Net Zero 2050. Đơn vị đang hợp tác cùng các đối tác quốc tế như: Nền tảng tín chỉ Carbon Nhật Bản (Carbon EX), Công ty phát triển nông nghiệp định hướng khử carbon tại Nhật Bản (Faeger)... và nhiều chuyên gia am hiểu bài toán ESG trên toàn cầu để cung cấp lộ trình và giải pháp chuyển đổi xanh phù hợp cho doanh nghiệp.

Thông qua ebook độc quyền, FPT IS mong muốn khẳng định cam kết đồng hành cùng ngành gỗ trong lộ trình chuyển đổi số - chuyển đổi xanh, từng bước kiến tạo mô hình kinh doanh hiệu quả, cân bằng giữa lợi nhuận và các khía cạnh bền vững, nâng hạng sản phẩm gỗ Việt trên thị trường quốc tế.

Doanh nghiệp tải ebook tại đây: https://bit.ly/4dpNvaq