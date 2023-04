FPT Telecom (FOX) báo lãi kỷ lục trong quý cuối cùng ông Hoàng Nam Tiến giữ chức Chủ tịch

CTCP Viễn thông FPT (FPT Telecom, mã chứng khoán: FOX) đã công bố BCTC hợp nhất quý 1/2023, ghi nhận doanh thu thuần tăng 9% so với cùng kỳ lên 3.791 tỷ đồng. Tuy nhiên với việc giá vốn hàng bán tăng mạnh hơn 21% khiến lợi nhuận gộp của công ty đạt gần 1.679 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ; biên lãi gộp co lại từ mức 50% quý 1/2022 xuống 44%.

Trong kỳ, doanh thu tài chính của FOX đạt 148 tỷ đồng, giảm 18%, tương tự chi phí tài chính giảm 28% xuống còn hơn 71 tỷ đồng.

Kết quả, FPT Telecom báo lợi nhuận trước thuế đạt 724 tỷ đồng, tăng 3% so với thực hiện của quý 1/2022. Lãi sau thuế tăng nhẹ 3% lên mức 580 tỷ đồng, LNST công ty mẹ đạt 579 tỷ đồng. Đây là mức lãi ròng cao kỷ lục công ty từng ghi nhận.

Năm 2023, FPT Telecom đặt mục tiêu doanh thu năm 2023 đạt 16.730 tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng 14% so với năm 2022. Mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 3.230 tỷ đồng, tăng trưởng 15%. Như vậy sau 3 tháng, FPT Telecom đã hoàn thành 22% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tại thời điểm 31/3/2023, tổng tài sản của FOX giảm gần 5% so với đầu năm xuống còn 17.569 tỷ đồng, trong đó khoản mục đầu tư tài chính ngắn hạn chiếm hơn 5.955 tỷ đồng, hàng tồn kho gần 1.188 tỷ đồng và phải thu ngắn hạn 1.570 tỷ đồng.

Nợ phải trả của FPT Telecom gần 9.399 tỷ đồng, giảm 11% so với thời điểm đầu năm, trong đó nợ vay ngắn hạn gần 4.567 tỷ đồng, ngoài ra còn 1.650 tỷ đồng doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn.

Đáng chú ý, nhân sự FPT Telecom vừa có biến động lớn khi ông Hoàng Nam Tiến sẽ thôi giữ vị trí Chủ tịch HĐQT Công ty sau hơn 3 năm giữ chức. Ông Hoàng Nam Tiến được đánh giá là 1 người lãnh đạo có sức ảnh hưởng mạnh mẽ, “chèo lái” con thuyền FPT Telecom tăng trưởng đáng ngưỡng mộ khi mang về mức lợi nhuận tăng trưởng từ 1.600 tỷ lên trên 2.250 tỷ đồng

Đồng thời, HĐQT FPT Telecom cũng thông qua quyết định bổ nhiệm ông Hoàng Việt Anh – nguyên Tổng Giám đốc FPT Telecom giữ vị trí Chủ tịch HĐQT Công ty, ông Nguyễn Hoàng Linh – nguyên Phó Tổng Giám đốc đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc FPT Telecom.