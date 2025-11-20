FPT xây dựng nền tảng cứu hộ giữa cơn lũ lịch sử: "Anh em bỏ mọi việc, cày xuyên đêm, giờ vẫn chưa ai kịp ngủ"

Các kỹ sư nhà FPT (Ảnh: Chungta.vn)

Những ngày qua, mưa lớn liên tục trút xuống khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Việc lũ các sông dâng cao, sạt lở đất trên diện rộng đang gây thiệt hại nặng nề cho người dân các địa phương.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện số 223/CĐ-TTg gửi Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa; Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Tài chính tập trung ứng phó lũ đặc biệt lớn tại Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai.

Công điện nêu rõ, lũ trên các sông ở Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai đang ở mức rất cao, một số nơi ở Đắk Lắk, Khánh Hòa đã vượt mức lũ lịch sử. Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 20 và 21/11, tại khu vực còn tiếp tục có mưa lớn, lũ trên các sông Ba, sông Krông Ana vượt mức lũ lịch sử.

Bên cạnh đó, trên sông ở Khánh Hòa tiếp tục lên và khả năng sẽ vượt mức lũ lịch sử, tình trạng ngập sâu, trên rộng tiếp tục diễn biến trong diện rộng, nhất là tại các tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk (do nền mưa nhiều từ trước), đợt mưa này có nguy cơ rất cao tiếp tục gây ra sạt lở đất tại vùng núi ven sông, suối.

Trước tình hình lũ đặc biệt lớn, thời gian qua, trên mạng xã hội đã xuất hiện nhiều bài viết có nội dung “cầu cứu” từ người dân. Để hỗ trợ, trên chuyên trang nội bộ Chungta, FPT cho biết, các kỹ sư tại Quy Nhơn (Gia Lai) đã cho ra đời nền tảng dự báo thiên tai dubaothientai.org .

Đây là công cụ miễn phí giúp dự báo mưa lũ, theo dõi ngập theo giờ và gửi tín hiệu kêu cứu trực tiếp tới lực lượng ứng cứu.

Nền tảng được phát triển với ba tính năng trọng yếu, gồm:

- Dự báo mưa lũ chi tiết đến cấp xã, cập nhật mỗi ngày và dự báo 7 ngày tiếp theo

- Bản đồ ngập lụt theo giờ, phản ánh trực quan khu vực an toàn - nguy hiểm

- Nút “Kêu gọi cứu hộ”, cho phép người gặp nạn gửi ngay vị trí GPS và thông tin cá nhân đến các đội cứu nạn và chính quyền địa phương...

Trong đó, để sử dụng tính năng "Kêu gọi cứu hộ", sau khi truy cập website, người dùng chọn biểu tượng "Báo cáo cứu hộ" màu đỏ trên cùng.

Tại đây, cửa sử "Báo cáo cần cứu hộ" hiện ra, người dân nhập lần lượt các thông tin bắt buộc, gồm: Số điện thoại, vị trí, địa chỉ chi tiết. Ngoài ra, người dân cũng có thể gửi ảnh hiện trường, ghi chi tiết tình trạng ở phần ghi chú vào báo cáo cứu hộ.

Theo FPT, hiện hệ thống đang dự báo tốt cho khu vực Gia Lai và đang được tiếp tục mở rộng sang các tỉnh bị ảnh hưởng khác và tăng độ chính xác.

Anh Trần Văn Hòa - thành viên trong đội ngũ cho biết: “Anh em bỏ mọi việc, cày xuyên đêm, giờ vẫn chưa ai kịp ngủ. Chúng tôi cố làm cho thật nhanh để đồng nghiệp FPT và bà con ở nhiều tỉnh khác có thể dùng”.

Theo FPT, nền tảng sẽ tiếp tục được cập nhật hằng giờ, với kỳ vọng trở thành nguồn thông tin tin cậy, góp phần bảo vệ tính mạng và hỗ trợ lực lượng cứu hộ trong suốt mùa mưa bão này và cả những năm tiếp theo.