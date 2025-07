Fresia Riverside ra mắt River 3 - Tòa tháp cao bậc nhất Biên Hòa

Chương trình với sự tham dự của Chủ đầu tư - Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Vạn (TV Holdings), Đơn vị Tiếp thị và Phân phối - Công ty cổ phần Bất động sản EximRS, các đại lý phân phối bất động sản hàng đầu cùng gần 600 chuyên viên kinh doanh. Sự kiện đã khẳng định sức hút mạnh mẽ của dự án Fresia Riverside trong mắt giới đầu tư và phân phối bất động sản.

Phát biểu tại sự kiện, ông Trần Hải Minh – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Vạn đã nhấn mạnh triết lý phát triển độc đáo của dự án: "Hơn cả một dự án bất động sản, Fresia Riverside là biểu tượng của một phong cách sống mới, một chuẩn mực sống đẳng cấp bên dòng sông Đồng Nai thơ mộng. Với vị trí vàng cùng thiết kế sang trọng, tinh tế, Fresia Riverside sẽ mang đến những trải nghiệm sống xứng tầm cho cư dân tinh hoa".

Đại diện Chủ đầu tư TV Holdings chia sẻ về triết lý phát triển và tầm nhìn dài hạn của dự án Fresia Riverside

Toà tháp River 3 được chủ đầu tư định vị như "bản giao hưởng hoàn hảo của cuộc sống đẳng cấp", nơi gia chủ được trải nghiệm những tiện ích cao cấp bậc đồng thời tận hưởng giá trị sống vượt trội của bất động sản ven sông. Điều này thể hiện tầm nhìn của TV Holdings trong việc không chỉ xây dựng nhà ở mà còn kiến tạo một cộng đồng sống văn minh, hiện đại.

Tòa tháp River 3 - kiến trúc và nghệ thuật sống bên sông

Được mệnh danh là "tòa tháp nổi bật" trong "bộ sưu tập" Fresia Riverside, River 3 không chỉ nổi bật bởi vẻ đẹp kiến trúc mà còn bởi những giá trị sống độc đáo mà nó mang lại. Với chiều cao vượt trội, tòa tháp này được thiết kế như một "biểu tượng kiêu hãnh" vươn mình trên bờ sông Đồng Nai, tạo nên một địa danh mới đầy nổi bật cho khu vực.

Theo thông tin được công bố chi tiết tại sự kiện, River 3 gồm 360 căn hộ với cấu trúc đa dạng, được phân bổ khoa học để tối ưu hóa tầm nhìn và không gian sống. Trong đó, căn hộ 2 phòng ngủ 1 WC với diện tích 51,5m² chiếm tỷ trọng áp đảo với 67% tổng số căn, phù hợp với nhu cầu chủ yếu của những gia đình trẻ và nhà đầu tư thông minh. Căn hộ 2 phòng ngủ 2 WC với diện tích từ 53,3m² đến 57,5m² chiếm 27%, phục vụ nhu cầu cao cấp hơn của những gia đình đa thế hệ hoặc những khách hàng có nhu cầu cho thuê premium. Đặc biệt, những căn hộ studio 1 phòng ngủ 29,2m² chiếm 6% được thiết kế tinh tế, tối ưu hóa không gian sống cho thế hệ trẻ năng động.

Điểm nhấn đặc biệt của River 3 chính là các căn hộ duplex cao cấp, mang đến trải nghiệm sống đẳng cấp penthouse ngay trong lòng thành phố. Những căn hộ này không chỉ sở hữu không gian sống hai tầng rộng rãi mà còn có tầm nhìn khoáng đạt, cho phép cư dân "chạm mây ngắm sông" theo đúng tinh thần thông điệp của dự án.

Vị trí chiến lược của River 3 càng làm tăng thêm giá trị đặc biệt của tòa tháp. Dự án nằm đối diện Aeon Mall Biên Hòa, liền kề Trung tâm Hành chính mới tỉnh Đồng Nai, kết nối trực tiếp với tuyến Metro số 1 nối dài, River 3 sở hữu lợi thế kết nối vượt trội hiếm có. Chủ đầu tư đặc biệt nhấn mạnh yếu tố phong thủy "tụ thủy tụ tài" khi tòa tháp được thiết kế hướng về dòng sông, tạo nên luồng sinh khí tốt lành và mở ra cánh cửa đón vượng khí, thịnh vượng cho gia chủ.

Từ góc độ phân phối, bà Trần Thị Cẩm Tú - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần BĐS EximRS khẳng định: "Sở hữu River 3 không chỉ là đầu tư một căn hộ cao cấp, mà còn là truyền lại cho thế hệ sau một tài sản trường tồn cùng thời gian". Với tính khan hiếm của những căn hộ view sông trực diện và tiềm năng gia tăng giá trị bền vững với tốc độ tăng trưởng 15 - 20%/năm, River 3 được kỳ vọng sẽ trở thành một khoản đầu tư sinh lời vượt trội.

Trải nghiệm tiện ích đỉnh cao - Sống như nghỉ dưỡng

Sự kiện "Symphony of the Sky" không chỉ là dịp giới thiệu sản phẩm mà còn thể hiện cam kết mạnh mẽ của chủ đầu tư trong việc kiến tạo một cộng đồng sống đẳng cấp. Một điểm nhấn đáng chú ý của toà tháp River 3 chính là concept "Pride - Tòa tháp kiêu hãnh bên sông", được phát triển để tạo ra sự khác biệt so với giai đoạn 1. Với thông điệp "View sông - Sống đỉnh - Thưởng lãm trời mây" sẽ mang lại vẻ đẹp tự nhiên, đúng chuẩn sống tinh anh dành cho cư dân tương lai.

Tòa tháp River 3 - Block nổi bật của dự án Fresia Riverside với thiết kế kiến trúc hiện đại, sở hữu tầm nhìn panorama ra dòng sông Đồng Nai thơ mộng

Fresia Riverside được định vị như một "resort trong phố" với chuỗi tiện ích đẳng cấp. Điểm nhấn của dự án là hồ bơi công nghệ Ozone tiên tiến hiện nay, đảm bảo nước luôn trong xanh và an toàn tuyệt đối cho sức khỏe cư dân. Khu vườn thư giãn trên cao được thiết kế theo phong cách hiện đại, tạo không gian thiền định giữa lòng thành phố.

Đặc biệt, dự án còn tích hợp phòng Golf 3D hiện đại, phòng Gym với trang thiết bị cao cấp, khu vui chơi trẻ em an toàn và đa dạng khu vực sinh hoạt cộng đồng. Tất cả đều được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, tạo nên một không gian sống hoàn hảo cho mọi thế hệ trong gia đình.

Sự kiện Kick off block nổi bật của dự án Fresia Riverside với chủ đề Symphony of The Sky thể hiện cam kết vững chắc của Chủ đầu tư cũng như Tổng Đại lý tiếp thị và phân phối. River 3 được kỳ vọng không chỉ tiếp tục câu chuyện thành công của Fresia Riverside mà còn thiết lập một chuẩn mực mới cho thị trường bất động sản khu Đông TP HCM.

Với những giá trị vượt trội và chính sách bán hàng hấp dẫn, tòa tháp River 3 hứa hẹn sẽ tạo nên một làn sóng mới, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của khu vực và mang lại những cơ hội đầu tư sinh lời hấp dẫn cho các nhà đầu tư thông minh.

Chung cư cao tầng Tân Vạn Tower (Fresia Riverside)