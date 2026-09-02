FSB kiến tạo hệ sinh thái networking cho học viên toàn quốc

Khi 4 cơ sở không còn là 4 cộng đồng riêng biệt

Một học viên có thể có hàng chục mối quan hệ trong lớp học. Nhưng khi lớp học được kết nối với những lớp khác, mạng lưới bắt đầu mở rộng. Khi các lớp học ở những địa phương khác nhau được kết nối, phạm vi networking tiếp tục được mở rộng.

Đó chính là điều Local Exchange 2026 hướng tới.

153 học viên Chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh SEMBA và Thạc sĩ Kỹ thuật phần mềm MSE từ 4 cơ sở Viện Quản trị và Công nghệ FSB, Trường Đại học FPT tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và Cần Thơ cùng gặp nhau. Mỗi người mang theo một mạng lưới riêng. Khi những mạng lưới đó được kết nối, số lượng và chất lượng điểm giao thoa cũng tăng lên. Đặc biệt, sự khác biệt về địa phương tạo thêm một lớp giá trị cho networking. Một mối quan hệ ở địa phương khác có thể đồng nghĩa với một cánh cửa tiếp cận một thị trường khác.

Networking không phải là trao đổi càng nhiều danh thiếp càng tốt

Trong môi trường kinh doanh, networking đôi khi được hiểu đơn giản là mở rộng danh sách liên hệ. Nhưng một mạng lưới có giá trị không được đo bằng số lượng danh thiếp. Nó được đo bằng khả năng những mối quan hệ đó tạo ra giá trị như thế nào. Một doanh nhân có thể tìm được đối tác. Một nhà quản lý có thể tìm thấy người có kinh nghiệm giải quyết bài toán tương tự. Một học viên có thể tìm được người đồng hành cho một dự án. Hoặc một cuộc trò chuyện có thể mở ra một góc nhìn hoàn toàn mới về ngành nghề mà mình đang làm. Vì vậy, networking thực chất là kết nối nguồn lực. Và để làm được điều đó, trước hết cần có một cộng đồng đủ rộng và đủ đa dạng.

Từ Hà Nội đến Cần Thơ: Mở rộng "bản đồ" quan hệ của người học. Bốn cơ sở FSB mang đến bốn hệ sinh thái địa phương khác nhau. Học viên không chỉ khác nhau về ngành nghề, mà còn khác nhau về thị trường, kinh nghiệm kinh doanh và mạng lưới quan hệ. Khi những yếu tố này được đưa vào cùng một không gian, networking trở thành một trải nghiệm thực tế thay vì chỉ là một khái niệm trên lý thuyết.

Học viên Thạc sĩ Kỹ thuật phần mềm MSE tại Local Exchang 2026

Một học viên tại Hà Nội có thể kết nối với người đang hoạt động tại Đà Nẵng. Một học viên tại TP.HCM có thể làm quen với một người đang phát triển kinh doanh tại Cần Thơ. Những mối quan hệ ấy có thể chưa tạo ra giá trị ngay lập tức. Nhưng chúng tạo ra một điều quan trọng: khả năng tiếp cận những nguồn lực trước đây nằm ngoài mạng lưới cá nhân.

"Điều tôi ấn tượng nhất ở Local Exchange là cơ hội được gặp gỡ, kết nối với anh chị em học viên từ cả 4 cơ sở trên toàn quốc. Không chỉ học hỏi nhiều kinh nghiệm thực tiễn về quản lý nhóm, nâng cao hiệu suất từ những người đến từ các doanh nghiệp khác nhau, tôi còn có cơ hội tiếp cận những chia sẻ thực tế từ các doanh nghiệp lớn như FPT, Vingroup. Đặc biệt, các hoạt động Team Building, từ bóng đá đến văn nghệ, giúp chúng tôi hiểu nhau hơn và tạo nên những kết nối thực sự ngoài lớp học "— Học viên Phan Gia Bảo, lớp MSA38DN – FPT Software Đà Nẵng chia sẻ.

Một học viên khác cho rằng giá trị lớn nhất nằm ở khả năng duy trì những kết nối sau chương trình:

"Tôi đến Local Exchange với tâm thế của một học viên, nhưng rời đi với cảm giác mình vừa có thêm một cộng đồng. Từ mỗi miền, mỗi người mang đến một câu chuyện, một trải nghiệm và một góc nhìn khác nhau. Chính những giờ học, những cuộc trò chuyện và cả những hoạt động bên ngoài lớp học đã giúp chúng tôi xích lại gần nhau hơn. Với tôi, giá trị lớn nhất của Local Exchange không chỉ nằm ở kiến thức nhận được, mà ở những mối quan hệ được bắt đầu và tiếp tục sau chương trình " - Học viên Nguyễn Thị Linh Đang, lớp SEM57CT tại Cần Thơ

Từ một sự kiện đến một hệ sinh thái

Một sự kiện chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian. Nhưng những mối quan hệ được tạo ra tại sự kiện có thể tồn tại lâu hơn rất nhiều. Đó cũng là lý do Local Exchange có thể được nhìn nhận như một "điểm kích hoạt" mạng lưới.

153 học viên gặp nhau. Bốn cơ sở được kết nối. Những cộng đồng trước đây hoạt động tương đối độc lập có thêm cơ hội tương tác. Và sau sự kiện, những mối quan hệ đó có thể tiếp tục được duy trì thông qua các hoạt động cộng đồng, Alumni, chuyên môn và networking. Khi đó, Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và Cần Thơ không chỉ đơn thuần là bốn địa điểm đào tạo. Chúng trở thành những điểm nút của một hệ sinh thái kết nối rộng hơn.

Học viên 2 chương trình SEMBA và MSE kết nối tạo ra giá trị khóa học

Khi networking trở thành một phần của giá trị đào tạo

Kiến thức giúp nhà quản trị hiểu vấn đề. Kinh nghiệm giúp họ biết cách xử lý vấn đề. Nhưng networking giúp họ biết ai có thể cùng mình giải quyết vấn đề. Trong một nền kinh tế mà cơ hội ngày càng được tạo ra từ khả năng kết nối con người và nguồn lực, một cộng đồng có mạng lưới rộng trở thành một lợi thế đáng kể. Đó cũng là hướng FSB đang theo đuổi khi mở rộng kết nối giữa các cơ sở, các chương trình và các thế hệ học viên.

Local Exchange 2026 vì vậy không chỉ là câu chuyện của 153 học viên cùng tham dự một chương trình. Đó là câu chuyện về cách những cộng đồng riêng lẻ được kết nối để hình thành một mạng lưới lớn hơn. 4 cơ sở – nhiều ngành nghề – nhiều thế hệ – một cộng đồng cùng kết nối.

Và khi những kết nối ấy tiếp tục được duy trì sau sự kiện, giá trị của một chương trình networking mới thực sự bắt đầu.