F.Studio by FPT tung ưu đãi hấp dẫn mừng kỷ niệm 10 năm đồng hành

Vào ngày 13/8 vừa qua, hệ thống F.Studio by FPT đã tổ chức chương trình kỷ niệm 10 năm hình thành và phát triển bằng sự kiện nâng tầm 04 cửa hàng được trở thành F.Studio Super Center - nơi trải nghiệm công nghệ đạt chuẩn Apple toàn cầu.



Cũng trong dịp này, từ nay đến ngày 31/08, chuỗi F.Studio by FPT đã có thêm nhiều chương trình ưu đãi thiết thực dành tặng khách hàng mua sản phẩm Apple: Tặng gói iCloud dung lượng 50GB, tặng ứng dụng Microsoft 365 Personal (sử dụng trong 1 năm), tặng gói bảo hành mở rộng 2 năm, mua AirPods tặng 6 tháng sử dụng Apple Music, giảm đến 10% cho khách hàng là tân sinh viên và thêm nhiều ưu đãi đặc biệt khác dành tặng khách hàng thân thiết vì đã đồng hành cùng hệ thống trong suốt 10 năm qua.

Chưa dừng lại, khách hàng khi chọn mua sản phẩm Apple tại F.Studio by FPT còn được yên tâm về chất lượng và chế độ bảo hành bởi đây là nơi trải nghiệm công nghệ đạt chuẩn Apple toàn cầu. Không chỉ là đơn vị cho đặt trước và lên kệ sớm nhất những sản phẩm Apple chính hãng với chế độ bảo hành đúng chuẩn Apple mà còn dành tặng khách hàng nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Cụ thể, F.Studio by FPT sẽ tặng 01 phiếu mua hàng trị giá 990.000 đồng, sử dụng để mua ứng dụng Microsoft 365 Personal (sử dụng trong 1 năm), ưu đãi áp dụng cho khách hàng mua Macbook, iMac tại hệ thống. Ngoài ra, khách hàng khi mua Apple Watch còn được miễn phí gói iCloud dung lượng 50GB sử dụng trong 3 tháng đầu tiên.

Và với mục tiêu là mang đến nhiều lợi ích cho người dùng Apple tại Việt Nam, hệ thống F.Studio by FPT đã phối hợp triển khai cùng Bolttech mang đến gói bảo hành mở rộng 12 tháng cho khách hàng. Ngoài ưu đãi bảo hành chính hãng 1 năm, khách hàng còn được nhận thêm gói bảo hành mở rộng Bolttech 12 tháng khi mua iPad và bảo hành chính hãng 2 năm khi mua iPhone 13 Series. Đây là ưu đãi độc quyền gắn liền với thương hiệu F.Studio by FPT trong suốt nhiều năm qua nhằm giúp khách hàng hoàn toàn an tâm chọn mua và sử dụng sản phẩm Apple.

Hoà cùng không khí mùa tựu trường, F.Studio by FPT còn tung ưu đãi giảm giá từ 3% đến 10% dành riêng cho các học sinh - sinh viên chọn mua MacBook, iPad, iMac.

Bạn chỉ cần mang theo chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước cùng một trong những giấy tờ sau đến F.Studio by FPT gần nhất: giấy báo dự thi, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, bằng tốt nghiệp, giấy báo nhập học, thẻ sinh viên. Nhân viên sẽ tư vấn mức giảm giá cụ thể để bạn có thể thoải mái lựa chọn sản phẩm Apple hiện đại phục vụ cho việc học của mình.

Ngoài những chương trình ưu đãi thiết thực, F.Studio by FPT luôn muốn mang đến cho khách hàng nơi trải nghiệm và mua sắm Apple đẳng cấp toàn cầu cả về không gian, sản phẩm và dịch vụ. Tại đây, bạn sẽ được trải nghiệm các dịch vụ chuẩn trong không gian trưng bày đúng chuẩn Apple, được chọn mua các sản phẩm Apple chính hãng, được tư vấn bởi những nhân viên có kiến thức chuyên sâu.

Hơn thế nữa, F.Studio by FPT còn thường xuyên tổ chức những buổi Workshop, những chương trình chia sẻ kinh nghiệm sử dụng sản phẩm và hỗ trợ những vấn đề liên quan đến các sản phẩm dù sản phẩm đó mua tại đâu. Việc tổ chức Workshop định kỳ nhằm giúp khách hàng dễ dàng nắm bắt và sử dụng hết các công năng của sản phẩm cũng như được hưởng trọn vẹn các dịch vụ đẳng cấp từ Apple.

Trên hành trình 10 năm, F.Studio by FPT đã trở thành sự lựa chọn của hơn 200.000 khách hàng thân thiết. Trong đó, hàng năm có hơn 1% là khách hàng hạng kim cương, tức đã chi tiêu lên đến 100 triệu đồng và 5% khách hàng hạng Vàng có mức chi tiêu hơn 50 triệu đồng. Nhằm tri ân sự ủng hộ của quý khách hàng thân thiết, F.Studio by FPT dành tặng phiếu mua hàng trị giá 2 triệu đồng áp dụng cho các đơn hàng trên 10 triệu đồng.

Bên cạnh đó, các khách hàng thân thiết của F.Studio by FPT sẽ được tích điểm vào mỗi lần mua sắm và được hưởng mức chiết khấu mua hàng lên tới 5% dành cho phụ kiện và 2% dành cho máy. Điểm được tích lũy trên thẻ khách hàng thân thiết sẽ được quy đổi thành tiền dùng cho những lần mua hàng tiếp theo.

Ngoài ra, khách hàng còn được miễn phí dịch vụ giao hàng và thanh toán tại nhà, nhận quà vào sinh nhật, được hỗ trợ bảo trì sản phẩm trong suốt thời gian sử dụng và thêm các ưu đãi khác đến từ hệ thống đối tác của F.Studio by FPT.

F.Studio by FPT tặng nhiều ưu đãi hấp dẫn để tri ân khách hàng thân thiết đã ủng hộ hệ thống.

Tất cả những ưu đãi đặc biệt trên cũng thay cho lời cảm ơn chân thành của F.Studio by FPT gửi đến tất cả khách hàng đã tin chọn hệ thống, đồng thời mong rằng quý khách hàng sẽ tiếp tục cho công ty cơ hội được phục vụ bằng tất cả sự tận tâm. Trong thời gian tới, FPT Retail nói chung, F.Studio by FPT nói riêng sẽ tiếp tục mang đến cho khách hàng những sản phẩm Apple chính hãng giá tốt, cũng như nhiều dịch vụ tiện ích thông minh hơn để phục vụ người dùng tại Việt Nam.