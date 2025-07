Gần 255.000 ô tô bán ra thị trường - đây là mẫu SUV/crossover được người Việt yêu thích nhất nửa đầu 2025

Theo số liệu bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), nửa đầu năm 2025, tổng lượng ô tô bán ra của các thành viên VAMA đạt 163.021 xe, tăng 28.137 xe tương đương 21% so với cùng kỳ năm 2024. Nếu tính cả doanh số của Hyundai do TC Motor lắp ráp, phân phối ra thị trường cũng như xe điện VinFast; người Việt đã chi tiền mua tổng cộng 254.794 xe ô tô các loại. Con số này tăng hơn 95.000 xe so với 6 tháng đầu năm 2024.

Phần lớn trong số đó tiếp tục thuộc các dòng ô tô gầm cao. Đặc biệt là các nhóm xe đa dụng như SUV, crossover (đóng góp đến gần 65.000 xe, chưa tính xe điện VinFast), với nhiều mẫu mã nằm trong top xe bán chạy nhất thị trường.

Đứng đầu là Mazda CX-5, mẫu xe này vừa đạt 1.500 xe trong tháng 6, tăng 54 xe so với tháng trước. Tính chung 6 tháng đầu năm, mẫu xe Nhật Bản vẫn duy trì sức hút khi đạt doanh số cộng dồn 7.384 xe. Kết quả này cao hơn khoảng 2.000 xe so với cùng kỳ năm ngoái, bất chấp thị trường ô tô trong nước giai đoạn vừa qua đối mặt với rất nhiều khó khăn.

Ford Territory là mẫu SUV/crossover xăng bán chạy thứ 2 tại trong giai đoạn nửa đầu năm 2025 với tổng cộng 5.630 xe, tức trung bình mỗi tháng khoảng 900 xe.

Toyota Yaris Cross cũng là mẫu SUV được khách Việt ưa chuộng kể từ đầu năm, với doanh số hơn 5.400 chiếc, chỉ kém Ford Territory khoảng 200 xe.

Ford Everest cũng là một trong những mẫu xe gầm cao đa dụng được đông đảo người dùng lựa chọn trong giai đoạn đầu năm 2025 với tổng cộng 5.134 xe, tăng gần 1.000 xe so với cùng kỳ năm ngoái.

Một mẫu SUV/crossover khác cũng ghi nhận doanh số cao trong nửa đầu năm 2025 là Mitsubishi Xforce, với tổng cộng 4.575 xe đến tay khách hàng. Tức trung bình mỗi tháng đều đặn đạt hơn 700 xe.