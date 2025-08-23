FujiMart chiêu đãi Lễ hội Gà Mỹ với khuyến mại lớn

Từ ngày 22/08 đến ngày 12/09/2025, Hiệp hội Xuất khẩu Gia cầm và Trứng Hoa Kỳ (USAPEEC) và hệ thống siêu thị FujiMart phối hợp tổ chức Lễ hội Gà Mỹ - U.S. Chicken Festival 2025 với mong muốn giới thiệu các sản phẩm thịt gà nhập khẩu chất lượng cao đến từ Hoa Kỳ. Các sản phẩm thịt gà trong khuôn khổ lễ hội này đảm bảo về nguồn gốc xuất xứ, giàu dinh dưỡng, đa dạng chủng loại và hơn hết là áp dụng mức giá khuyến mại bất ngờ.

Thịt gà là thực phẩm giàu đạm, ít chất béo, chứa nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể, giúp hỗ trợ phát triển cơ bắp và tăng cường hệ miễn dịch. Với khả năng biến hóa đa dạng thành các món ăn từ Á tới Âu, nguồn cung dồi dào và giá thành không quá cao, thịt gà là một trong những thực phẩm phổ biến nhất trong mâm cơm hằng ngày của người Việt.

Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), Mỹ luôn đóng góp phần lớn sản lượng thịt gà toàn cầu, với kết quả trong giai đoạn 2024/2025 đạt 21.34 triệu tấn, chiếm tới 21%. Đồng thời, đây cũng là quốc gia hàng đầu trong ngành xuất khẩu thịt gà tươi và thịt gà đông lạnh đi khắp năm Châu trong suốt nhiều thời kỳ.

Với đặc điểm thớ thịt đầy đặn, mềm thơm, mọng nước, gà Mỹ là nguyên liệu cốt lõi để làm nên những món ăn quay, nướng, chiên, hầm đặc sắc kiểu Âu. Thông qua đa dạng chương trình giới thiệu và ưu đãi thịt gà Mỹ tới người tiêu dùng Việt Nam, sản phẩm này càng ngày càng chiếm được sự yêu thích và tin tưởng của đông đảo đầu bếp và người nội trợ nước ta.

Mùa lễ hội này, hệ thống siêu thị FujiMart đặc biệt giới thiệu đến khách hàng các sản phẩm thịt gà nhập khẩu chính ngạch từ Mỹ, bao gồm Đùi tỏi gà nhãn hiệu Mountaire và Đùi gà góc tư của hãng Sunderson. Sản phẩm được cấp giấy chứng nhận kiểm dịch của Cục an toàn thực phẩm U.S.D.A – Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ.

Đại diện siêu thị FujiMart chia sẻ: "Sản phẩm thịt gà nhập khẩu từ Mỹ được kiểm soát nghiêm ngặt từ khâu chăn nuôi, giết mổ, chế biến và bảo quản khép kín. Nhằm tạo điều kiện để người tiêu dùng Việt Nam có cơ hội dùng thử thịt gà nhập khẩu chất lượng, nguồn gốc rõ ràng; từ ngày 22/08 đến 12/09, Lễ hội Gà Mỹ - U.S. Chicken Festival 2025 diễn ra trên toàn bộ hệ thống FujiMart, áp dụng mức giá ưu đãi hấp dẫn với các sản phẩm Đùi tỏi gà và Đùi gà góc tư của hai thương hiệu danh tiếng từ Mỹ."

FujMart vinh dự đón tiếp các Đại biểu tới từ Đại Sứ Quán Mỹ tại Việt Nam, Hiệp hội Xuất khẩu Gia cầm và Trứng Hoa Kỳ (USAPEEC), Tập đoàn hợp tác chiến lược, Đối tác nhập khẩu và cung cấp thịt gà, cùng toàn thể Khách Hàng đã dành thời gian quý báu để tham dự sự kiện.

Trong dịp này, khách hàng tới mua sắm tại siêu thị FujiMart có cơ hội ăn thử các món ăn do FujiMart trực tiếp chế biến từ chính các loại thịt gà Mỹ bày bán trong khuôn khổ lễ hội. Đồng thời, siêu thị FujiMart chính thức khởi động chương trình khuyến mại thịt gà Mỹ kéo dài tới ngày 12/09/2025. Từ đó, khách hàng có thêm nhiều sự lựa chọn thịt gà để nấu những bữa cơm nhà phong phú, hợp khẩu vị của mọi thành viên trong gia đình.

Thông qua việc tổ chức Lễ hội Gà Mỹ 2025, FujiMart củng cố mối quan hệ hợp tác thương mại bền vững với Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, cũng như các Đối tác trong ngành Xuất – Nhập khẩu nước nhà.

"Trong tương lai, hệ thống siêu thị FujiMart sẽ không ngừng nghiên cứu, phối hợp với các đơn vị uy tín nhằm cung cấp các loại nông sản hảo hạng nhập khẩu từ Mỹ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, đồng thời khẳng định vị thế của mình trên thị trường bán lẻ đầy cạnh tranh." – Tổng giám đốc FujiMart Việt Nam phát biểu khai mạc lễ hội.

Để biết thêm thông tin về Lễ hội Gà Mỹ - U.S. Chicken Festival 2025, khách hàng xem tại Website https://fujimart.vn và trang Facebook của hệ thống siêu thị FujiMart.