Funding Societies Vietnam - Nam A Bank ký kết hợp tác chiến lược

Funding Societies mang đến bề dày kinh nghiệm khu vực của mình trong đổi mới công nghệ tài chính và cơ sở hạ tầng cho vay kỹ thuật số, trong khi Ngân hàng TMCP Nam Á đóng góp năng lực sâu rộng trong lĩnh vực ngân hàng thương mại cùng mạng lưới kết nối địa phương mạnh mẽ vào mối quan hệ hợp tác này vì sự phát triển của các bên. Cùng nhau, cả hai bên sẽ tạo ra một khuôn khổ để khám phá các giải pháp tài chính ưu tiên kỹ thuật số - mở đường cho việc tiếp cận vốn rộng hơn và tăng cường phổ cập tài chính cho SMEs Việt Nam.

Quan hệ đối tác giữa fintech và Ngân hàng đang ngày càng phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam hiện nay, khi mà thị trường trở nên cạnh tranh hơn cũng như các SMEs đòi hỏi các giải pháp vốn nhanh chóng, linh hoạt hơn. Sự kết hợp này nhằm mục đích lấp đầy các khoảng trống còn tồn tại thông qua việc đổi mới và cung cấp các sản phẩm tài chính tập trung vào SMEs. Cả hai tổ chức, đồng thời, tái khẳng định cam kết của mình đối với tính minh bạch và tuân thủ các quy định trong quy trình làm việc - đánh dấu sự hợp tác chiến lược giữa hai tổ chức.

"Chúng tôi rất phấn khởi về mối quan hệ hợp tác vô cùng ý nghĩa này, với mong muốn giúp các SMEs Việt Nam vượt qua những hạn chế về vốn huy động và mở rộng hoạt động kinh doanh. Sự đồng hành mới này củng cố cam kết của Funding Societies trong việc cung cấp các sản phẩm dựa trên nền tảng công nghệ, giúp doanh nghiệp Việt Nam phát triển bền vững" ông Võ Tiến Anh, Giám đốc Funding Societies Vietnam chia sẻ.

"Chúng tôi tin tưởng rằng việc ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với Funding Societies Vietnam ngày hôm nay sẽ trở thành cầu nối vững chắc, để thương hiệu Nam A Bank ngày càng lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh An Đông cam kết đồng hành trọn vẹn cùng Funding Societies Vietnam, cung cấp các giải pháp quản lý tài khoản vốn minh bạch, tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật hiện hành. Đồng thời, chúng tôi sẽ mang đến cho khách hàng của Funding Societies Vietnam những trải nghiệm về các sản phẩm và dịch vụ tài chính - ngân hàng hiện đại và ưu việt nhất." ông Lê Hoàng Lâm, Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh An Đông chia sẻ.

Kể từ khi thành lập vào năm 2015, Funding Societies đã giải ngân hơn 4 tỷ USD vốn kinh doanh, tác động tích cực đến hơn 100.000 doanh nghiệp tại Singapore, Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam, cũng như xử lý 1,6 tỷ USD tổng giá trị giao dịch (GTV) thanh toán hàng năm kể từ khi gia nhập lĩnh vực thanh toán vào cuối năm 2022.

Funding Societies là nền tảng tài chính số hợp nhất hàng đầu dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Đông Nam Á. Công ty được cấp phép tại Singapore, Indonesia, Thái Lan, đăng ký tại Malaysia và hoạt động tại Việt Nam. Hằng năm, Funding Societies cung cấp 1 tỷ USD tài trợ kinh doanh cho các SMEs trong khu vực. Kể từ khi mua lại công nghệ thanh toán tài chính CardUp vào tháng 12 năm 2022, công ty cũng cung cấp các giải pháp thanh toán, tăng tổng giá trị giao dịch từ 0,3 tỷ USD lên hơn 1,6 tỷ USD.

Funding Societies | Modalku được hỗ trợ bởi Peak XV Partners (Sequio India), SoftBank Vision Fund 2, Golden Gate Ventures, EDBI Singapore, Cool Japan Fund, Khazanah Nasional Bhd, SMBC Bank, Maybank, VNG Corporation, Rapyd cùng nhiều nhà đầu tư khác. Công ty đã nhận được nhiều giải thưởng trong những năm qua, bao gồm: Các công ty tăng trưởng cao tại Châu Á - Thái Bình Dương 2024 và 2025 (Danh sách 500 công ty do Financial Times và Statista bình chọn), Giải thưởng Doanh nghiệp vừa và nhỏ xuất sắc toàn cầu của IFC (năm 2021, 2023) và Giải thưởng Fintech của Cơ quan Tiền tệ Singapore (năm 2016, 2021).

