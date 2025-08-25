Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

"Gã khổng lồ" dài gần 20 m, chịu tải hơn 72 tấn xuất hiện tại Tổng hợp luyện diễu binh 2/9 có gì đặc biệt?

25-08-2025 - 14:50 PM | Xã hội

Chiếc xe xuất hiện "âm thầm" trong khối xe pháo quân sự nhưng lại sở hữu những thông số đáng nể.

Buổi Tổng hợp luyện lần 2 cho diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã diễn ra vào tối ngày 24/8 tại Quảng trường Ba Đình. Trong đó, khối xe pháo quân sự đã để lại ấn tượng mạnh mẽ với nhân dân bởi sự hùng tráng, uy dũng. Khối xe pháo quân sự di chuyển nhịp nhàng, chính xác và an toàn trên các tuyến đường nhựa tại trung tâm Thủ đô, thu hút sự trầm trồ của nhiều người theo dõi.

Đặc biệt, trong đoàn xe pháo quân sự di chuyển theo lộ trình từ Trường đua F1 tới phố Nghi Tàm có sự xuất hiện của một "gã khổng lồ" dài gần 20 m thu hút sự chú ý của đông đảo người dân. Đó chính là xe bắc cầu MS-20S của Binh chủng Công binh, Quân đội nhân dân Việt Nam.

"Gã khổng lồ" dài gần 20 m, chịu tải hơn 72 tấn xuất hiện tại Tổng hợp luyện diễu binh 2/9 có gì đặc biệt?- Ảnh 1.

Xe bắc cầu MS-20S của Binh chủng Công binh di chuyển về Quảng trường Ba Đình trong tiếng reo hò của người dân. Ảnh: Đại Đoàn kết

Vậy xe bắc cầu MS-20S có gì đặc biệt?

Đối với Quân đội nhân dân Việt Nam, việc trang bị những phương tiện chiến đấu và hỗ trợ vượt địa hình ngày càng trở nên cấp thiết. Xe bắc cầu MS-20S là một trong những minh chứng tiêu biểu cho sức mạnh phương tiện giúp lực lượng công binh cơ giới nhanh chóng vượt sông, vượt chướng ngại vật và đáp ứng yêu cầu chiến đấu trong các tình huống khắc nghiệt.

Trước đó, xe bắc cầu MS-20S đã từng được trung bày tại Triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024. Theo Đài truyền hình Hà Nội, xe có xuất xứ từ Ba Lan và thuộc phân loại cầu cơ giới tự hành. Với nhiệm vụ chính là hỗ trợ phương tiện và bộ binh vượt qua địa hình hiểm trở trên chiến trường, xe bắc cầu này có kíp chiến đấu gồm 2 người.

"Gã khổng lồ" dài gần 20 m, chịu tải hơn 72 tấn xuất hiện tại Tổng hợp luyện diễu binh 2/9 có gì đặc biệt?- Ảnh 2.

Xe bắc cầu quân sự MS-20S xuất hiện tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4 (Mỹ Đức, Hà Nội). Ảnh: Phong Sơn

Những tính năng nổi bật của MS-20S:

Khả năng cơ động mạnh mẽ: Xe kéo dẫn động 6x6, trang bị động cơ diesel công suất lớn, hoạt động hiệu quả trên nhiều loại địa hình. Cabin được bọc thép để bảo vệ kíp lái.

Xe chịu tải tới 72,6 tấn, đáp ứng cho cả các phương tiện chiến đấu hạng nặng và tổ hợp siêu trường, siêu trọng.

Xe cũng sở hữu nhịp cầu PM-20 dài 23 m, hệ thống thủy lực cho phép vượt vật cản rộng tới 20 m.

Hệ thống tổ hợp của xe gồm cả xe đầu kéo Jelcz 662D.43-M và rơ-moóc mang nhịp cầu, giúp triển khai nhanh chóng trên chiến trường.

Thông số kỹ thuật của xe MS-20S gồm: Chiều dài: 16,5 m; Chiều rộng: 3 m; Chiều cao: 3,95 m; Tự trọng: 48 tấn; Tải trọng tối đa: 72,6 tấn; Vượt vật cản: rộng 20 m.

"Gã khổng lồ" dài gần 20 m, chịu tải hơn 72 tấn xuất hiện tại Tổng hợp luyện diễu binh 2/9 có gì đặc biệt?- Ảnh 3.

Xe bắc cầu quân sự MS-20S được trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024. Ảnh: Báo Công Lý

MS-20S có khả năng chịu tải cực lớn cùng hệ thống triển khai nhịp cầu PM-20 từ rơ-moóc giúp rút ngắn đáng kể thời gian bắc cầu trên chiến trường. Phiên bản cabin bọc thép cho phép kíp lái vận hành an toàn ngay cả trong vùng tác chiến có nguy cơ cao.

Những chiếc xe bắc cầu MS-20S không chỉ là phương tiện cơ giới mà còn là biểu tượng của sức mạnh kỹ thuật và sự hiện đại trong quân đội, khẳng định vai trò quan trọng của lực lượng công binh cơ giới.

