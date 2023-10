Gã khổng lồ trứ danh của Mỹ chậm chân, doanh nghiệp Trung Quốc đạt doanh thu kỉ lục từ sản phẩm nội địa

Rạp phim thắng đậm

Theo dữ liệu từ Dengta và Maoyan, hai ứng dụng theo dõi phòng vé lớn của Trung Quốc, doanh thu phòng vé đạt tổng cộng 23,44 tỷ nhân dân tệ (3,2 tỷ USD) từ tháng 6 đến tháng 9, con số cao nhất trong giai đoạn đó trong từ trước tới nay.

Các rạp phim có doanh thu bùng nổ chủ yếu vào mùa hè. Doanh thu bán vé cho mùa cao điểm truyền thống từ tháng 6 đến tháng 8 đã tăng vọt lên mức kỷ lục 20,6 nhân dân tệ (2,8 tỷ USD), phá vỡ mức cao nhất mùa hè trước đó là 17,8 tỷ nhân dân tệ (2,4 tỷ USD) được ghi nhận vào năm 2019.

Hơn 570 triệu người đã đổ xô đến rạp chiếu phim trong 4 tháng qua và hầu hết trong số đó là phụ nữ.

Nếu xét 5 bộ phim hàng đầu, 61% người xem là phụ nữ, tỷ lệ cao nhất từng được ghi nhận, theo Dengta. Khoảng một nửa số người xem ở độ tuổi từ 20 đến 29.

Trong khi “Barbie” và “Oppenheimer” thống trị phòng vé toàn cầu trong những tháng gần đây, những bộ phim ăn khách nhất ở Trung Quốc đều là phim nội địa: phim tội phạm “No More Bets”, phim lãng mạn “Lost in the Stars” và phim kỳ ảo “Creation of the Gods I: Kingdom of Storms”. Có thể thấy, những bộ phim ăn khách của Hollywood đang gặp những đối thủ đáng gờm tại thị trường Trung Quốc.

Perry Peng, trợ lý phòng trưng bày 23 tuổi ở Thượng Hải và là một người mê điện ảnh, nói rằng cô “ngạc nhiên” trước chất lượng phim Trung Quốc mà cô đã xem trong mùa hè.

“Đã lâu rồi chúng ta chưa được xem những bộ phim nội địa xuất sắc như vậy. Chúng tôi rất ngạc nhiên khi chúng có thể hay đến vậy”, cô nói và nói thêm rằng cô cũng thích “Oppenheimer” và “Barbie”.

Bộ phim yêu thích của cô trong năm nay là “Creation of the Gods I: Kingdom of Storms”, một bộ phim võ thuật giả tưởng dựa trên tiểu thuyết Trung Quốc thế kỷ 16.

“Tôi là một fan lớn của phim Mỹ và châu Âu”, Peng nói. “Nhưng tôi đột nhiên cảm thấy Trung Quốc dường như đang tạo ra ‘Chúa tể những chiếc nhẫn’ của riêng mình.”

Cô nói rằng thế hệ của cô, những người sinh sau năm 2000, ngày càng trở thành “lực lượng tiêu dùng chính”. Đã có sự thay đổi về sản phẩm mà giới trẻ tiêu thụ.

Peny Peng, chị gái của Perry làm việc trong ngành tài chính ở Hồng Kông, cho biết giá vé phim khá rẻ và giúp cô quên đi những rắc rối dù chỉ trong chốc lát.

Cô nói: “Những thứ như nhà cửa, ô tô thực sự quá xa vời đối với chúng tôi hoặc có cảm giác như chúng là những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát. Cuộc sống của chúng tôi vốn đã khốn khổ rồi, tại sao chúng tôi không thể tận hưởng những điều khiến mình hạnh phúc?”

Theo các nhà phân tích, số người xem phim ở các thành phố và thị trấn nhỏ tăng nhiều nhất trong năm nay.

Xuguang Chen, giáo sư tại Trường Nghệ thuật thuộc Đại học Bắc Kinh, cho biết: “Từ quan điểm của người tiêu dùng, việc đi xem phim phù hợp hơn với đối tượng khán giả có thu nhập thấp và trung bình”.

Ông Chen cho biết chất lượng và sự đa dạng của các bộ phim được chiếu trong mùa hè này đã giúp tăng doanh thu phòng chiếu.

Ông đề cập tới “No More Bets”, bộ phim thu về khoản tiền lớn nhất với doanh thu 3,52 tỷ nhân dân tệ (480 triệu USD), có chủ đề chống gian lận và đã gây được tiếng vang với khán giả có thu nhập thấp.

Tham khảo CNN