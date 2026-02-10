Gà luộc 1 triệu/con vẫn đổ xô mua - đây là khu chợ hot nhất Hà Nội hôm nay!

Hôm nay (3/2/2026), đúng ngày ông Công ông Táo, ngay từ sáng sớm, không khí mua sắm đồ cúng tại Hà Nội đã trở nên vô cùng nhộn nhịp. Từ các khu chợ dân sinh đến những tuyến phố quen thuộc, người người nhà nhà tất bật chuẩn bị lễ tiễn Táo quân về trời, mong một năm mới hanh thông, đủ đầy.

Trong ngày đặc biệt này, có một khu chợ ở trung tâm Hà Nội luôn được nhắc đến như "điểm hẹn quen mặt" mỗi dịp 23 tháng Chạp, đó chính là chợ Hàng Bè. Ghi nhận trong sáng nay, khu chợ đã rộn ràng từ rất sớm, dòng người ra vào liên tục, không khí tấp nập kéo dài suốt nhiều khung giờ.

Video: Khu chợ hot nhất Hà Nội hôm nay

Ngay từ đầu chợ, các sạp bán đồ cúng, thực phẩm chế biến sẵn đã bày biện kín hàng. Người mua, kẻ bán liên tục trao đổi, chọn lựa, tạo nên khung cảnh đặc trưng chỉ thấy rõ nhất vào ngày ông Công ông Táo. Nhiều người cho biết họ tranh thủ đi chợ từ sáng sớm để tránh đông và có nhiều lựa chọn đồ đẹp.

Dân tình tấp nập mua sắm

Đáng chú ý nhất trong sáng nay là các hàng bán gà luộc mặt hàng gần như không thể thiếu trong mâm cúng ông Công ông Táo của nhiều gia đình Hà Nội. Tại chợ Hàng Bè, giá gà luộc năm nay được nhận xét là khá cao, dao động từ 650.000 đồng/con trở lên, tùy vào trọng lượng, dáng gà và độ đẹp khi tạo hình.

Theo ghi nhận, mức giá phổ biến nhất nằm trong khoảng 750.000 - 900.000 đồng/con. Đặc biệt, có những con gà to, mã đẹp, da vàng đều, tạo hình cánh tiên chuẩn chỉnh được chào bán với giá nhỉnh hơn 1 triệu đồng/con. Dù mức giá không hề "mềm", nhưng các sạp gà luộc vẫn liên tục có khách hỏi mua, thậm chí có thời điểm phải chờ gà mới.

Gà luộc lên tới hơn 1 triệu/con vẫn đắt hàng

Chợ Hàng Bè vốn nổi tiếng với một số hàng gà luộc lâu năm, gà được tuyển chọn kỹ, luộc vừa tới, da căng bóng, tạo hình đẹp mắt. Gà thường được bán ngay khi vừa luộc xong, còn nóng hổi, thơm mùi gà ta, vì vậy rất được săn lùng trong những ngày cao điểm như hôm nay.

Chợ Hàng Bè vốn nổi tiếng với đồ nấu sẵn, đặc biệt là gà cúng luộc sẵn

Không chỉ gà luộc, các quầy xôi chè cũng tấp nập không kém. Xôi gấc, xôi cốm, xôi ngũ sắc, chè kho… được bày bán sẵn, đóng hộp gọn gàng để khách tiện mua mang về. Bên cạnh đó, các loại xôi cá chép, bánh tạo hình cá chép - biểu tượng gắn liền với ngày ông Công ông Táo - cũng được nhiều gia đình lựa chọn để hoàn thiện mâm lễ.

Các món xôi đa dạng

Ngoài những món cúng truyền thống, chợ Hàng Bè còn nổi tiếng là khu chợ chuyên đồ nấu sẵn, vì vậy trong ngày này không thể thiếu các món ăn đã chế biến như nem rán, thịt quay, tôm hấp, cá kho, các món xào, canh… Chỉ cần dạo một vòng quanh chợ, người mua gần như có thể sắm trọn mâm cỗ cúng ông Công ông Táo mà không cần mất nhiều thời gian chuẩn bị.

Nhiều người cho biết, dù giá cả có phần cao hơn ngày thường, nhưng sự tiện lợi, chất lượng món ăn và không khí đặc trưng của chợ Hàng Bè vẫn khiến nơi đây trở thành lựa chọn ưu tiên mỗi dịp lễ Tết.

Dạo một vòng là có thể mua đủ mâm cỗ

Không thể thiếu cá chép để thả

Không chỉ ngày ông Công ông Táo, những ngày giáp Tết, khu chợ này vẫn liên tục tấp nập người qua lại. Trong cái se lạnh đầu tháng 2, chợ Hàng Bè hiện lên đúng chất một khu chợ Tết lâu đời của Hà Nội - ồn ào, tất bật nhưng cũng rất quen thuộc, báo hiệu một mùa Tết đang đến rất gần.