Gà rán Street Food xuất hiện nổi bật tại Lễ hội ẩm thực ShopeeFood 2024

Lễ hội ẩm thực quy mô lớn với sự góp mặt của nhiều thương hiệu F&B nổi tiếng hàng đầu như: KFC, Lotteria, Bonchon, Popeyes, Domino, Burger king, Highland, Cheese Coffee, cơm thố Anh Nguyễn,... Sự kiện đã thu hút đông đảo "runners" từ khắp nơi tham gia giải chạy đêm, đồng thời mang đến cơ hội tuyệt vời để các thương hiệu giới thiệu những sản phẩm độc đáo cùng mô hình kinh doanh mới mẻ của mình.



Street Food sẽ có mặt tại lễ hội ẩm thực ShopeeFood

Gà rán Street Food "cháy" cùng lễ hội ẩm thực ShopeeFood



Gà Rán Street Food tại sự kiện nổi bật với hàng loạt các món ăn hấp dẫn như: Gà rán, khoai lắc, pizza, burger, mỳ ý, tokbokki,... Ngoài các món ăn ngon, khách tham quan còn được tham gia nhiều hoạt động thú vị như mini game, bốc thăm trúng thưởng với phần quà hấp dẫn như túi tote, áo thun, gà rán và xiên que.

Gà Rán Street Food sẽ có mặt tại gian hàng A23 với những món ăn hấp dẫn

Đại diện Street Food chia sẻ: "Chúng tôi rất vinh dự được góp mặt trong sự kiện ẩm thực quy mô lớn này. Đây là cơ hội tuyệt vời để Street Food giới thiệu hương vị độc đáo của mình đến đông đảo khách hàng trong và ngoài nước."



Street Food, thương hiệu Việt ra đời năm 2017, đã nhanh chóng chinh phục thị trường với mô hình nhượng quyền thức ăn nhanh take away. Sau 7 năm phát triển, Street Food đã có mặt tại 50 tỉnh thành với hơn 250 cửa hàng, khẳng định vị thế trong ngành F&B Việt Nam.

Đặc biệt, sự kiện này cũng là dịp để Street Food giới thiệu mô hình kinh doanh tinh gọn, giảm thiểu tối đa rủi ro – một xu hướng mới được tối ưu hóa để phù hợp với nhu cầu khởi nghiệp của các nhà đầu tư nhỏ và vừa. Đặc biệt, những ai đăng ký nhượng quyền tại sự kiện sẽ nhận ngay ưu đãi 10 triệu đồng, cơ hội đầu tư với mức giá ưu đãi không thể bỏ qua.

Mô hình kinh doanh mới - Cơ hội vàng cho nhà đầu tư

Gà Rán Street Food vừa ra mắt mô hình kinh doanh hoàn toàn mới, nhanh chóng trở thành xu hướng trong bối cảnh kinh tế hiện nay. Với sự tinh gọn và tối ưu hóa, mô hình này không chỉ giúp nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro mà còn phù hợp hoàn hảo với nhu cầu thị trường đang thay đổi.

Mô hình mới mang đến hai lựa chọn: mô hình cơ bản với chi phí đầu tư thấp và mô hình nhượng quyền đa dạng cho những nhà đầu tư muốn phát triển quy mô lớn hơn. Điểm nổi bật của cả hai mô hình là khả năng thu hồi vốn nhanh và tối ưu hóa chi phí, đáp ứng được xu hướng tiêu dùng nhanh và yêu cầu khắt khe về chất lượng.

Mô hình cơ bản là phiên bản tinh gọn, với chi phí đầu tư thấp, thích hợp cho những ai muốn khởi nghiệp nhanh trong lĩnh vực F&B. Quy trình vận hành đơn giản, không gian nhỏ gọn và chỉ tập trung vào các sản phẩm chủ lực như gà rán và khoai lắc, giúp thu hồi vốn nhanh chóng.

Mô hình cơ bản là phiên bản tinh gọn, được thiết kế với chi phí đầu tư thấp

Mô hình nhượng quyền mở rộng cho phép đa dạng hóa sản phẩm như pizza, burger, và món ăn đường phố. Dù chi phí cao hơn, nhưng tiềm năng lợi nhuận lớn, phù hợp với nhà đầu tư muốn mở rộng quy mô và tiếp cận nhiều khách hàng hơn.



Trong thời điểm kinh tế khó khăn, Gà Rán Street Food đã kịp thời giới thiệu mô hình này, biến nó trở thành cơ hội đầu tư sáng giá. Với sự hỗ trợ toàn diện từ tư vấn, marketing đến đào tạo, mô hình kinh doanh mới của Street Food đang khẳng định vị thế tiên phong, là lựa chọn tối ưu cho các nhà đầu tư trong ngành F&B hiện nay.

Mô hình nhượng quyền cam kết hỗ trợ toàn diện cho các đối tác nhượng quyền

Gà Rán Street Food được ghi nhận là một trong những chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh đa dạng có tốc độ phát triển nhanh hàng đầu Việt Nam với gần 250 chi nhánh trên cả nước. Với mô hình kinh doanh mới tinh gọn, Street Food không chỉ mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn mà còn đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc định hình xu hướng kinh doanh F&B hiện đại tại Việt Nam.



Trong suốt 7 năm hoạt động, Gà Rán Street Food luôn kiên định với mục tiêu mang đến trải nghiệm ẩm thực chất lượng, đồng thời đồng hành cùng các chủ cửa hàng nhỏ trong việc phát triển bền vững. Với sự đón nhận nhiệt tình từ cộng đồng yêu thích ẩm thực, sự kiện hứa hẹn sẽ mở ra thêm nhiều cơ hội kinh doanh và kết nối giữa thương hiệu với những nhà đầu tư tiềm năng.

Thương hiệu nhượng quyền Gà Rán Street Food

Hotline: 0969.094.906 - 0913.094.906

Website: https://monngonduongpho.vn

Số 1 Đường A Khu ADC, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

218/26 Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội