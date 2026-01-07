Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Gã trai đánh nữ hàng xóm ở sảnh chung cư Sky Central lĩnh 6 tháng tù

07-01-2026 - 16:02 PM | Xã hội

TPO - Với cáo buộc đánh một phụ nữ sống cùng tòa chung cư, bị cáo Đặng Chí Thành bị tòa tuyên phạt mức án 6 tháng tù.

Hôm nay (7/1), TAND Khu vực 2 TP Hà Nội tái mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Đặng Chí Thành (SN 1994, ở tại Chung cư Sky Central, 176 Định Công, phường Phương Liệt, Hà Nội) mức án 6 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Hơn 10 ngày trước, phiên được mở song phải tạm hoãn do nhóm luật sư bào chữa vắng mặt. Vụ việc trên từng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, an toàn xã hội, gây bức xúc trong dư luận.

Hội đồng xét xử đánh giá, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây bức xúc trong dư luận nên cần áp dụng mức hình phạt nên cần cách ly khỏi xã hội một thời gian để răn đe, phòng ngừa chung.

Theo Hội đồng xét xử bị cáo phạm tội lần đầu, nộp tiền khắc phục hậu quả vụ án nên có căn cứ để xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

Ngoài án phạt tù, Hội đồng xét xử cũng buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại là chị Nguyễn Thị Th. hơn 50 triệu đồng, khấu trừ số tiền 50 triệu bị cáo đã bồi thường trước đó, bị cáo còn phải nộp gần 1 triệu đồng.

Bị cáo Đặng Chí Thành.

Theo cáo trạng, chị Nguyễn Thị Th. (SN 1997, ở Hà Nội) và chị Ngô Thúy A. (SN 1995, vợ Thành) cùng sinh sống tại tòa Chung cư Sky Central.

Khoảng 22h ngày 4/8/2025, tại sân chơi sảnh B1 chung cư, chị Th. và chị A. có mâu thuẫn, cãi nhau về việc trông con không cẩn thận, dẫn đến con chị Th. đánh con chị A. Sau đó, chị A. yêu cầu chị Th. giải quyết, xin lỗi nhưng không được.

Chị A. có gọi điện cho chồng là Đặng Chí Thành xuống để giải quyết vụ việc. Thành đi xuống thấy chị A. đang cãi nhau với chị Th. nên can ngăn và hai bên đi về nhà.

Sau đó, chị A. có kể lại cho Thành là chị Th. chửi, nói xấu con chị A. Thành vì thế bức xúc muốn tìm kiếm chị Th. để nói chuyện.

Đến khuya 9/8/2025, Thành nhìn thấy chị Th. đang đứng sảnh B1, liền đến nói chuyện. Thành yêu cầu chị Th. xin lỗi nhưng chị Th. không đồng ý, bỏ đi về phía cửa thang máy.

Bức xúc, Thành chạy theo và dùng tay phải tát 2 cái vào má bên trái chị Th., dùng chân đá thêm nhiều nhát và đe dọa.

Clip ghi lại vụ việc sau đó lan truyền mạng xã hội, Công an phường Phương Liệt đã đưa Đặng Chí Thành về trụ sở làm việc.

Tại Cơ quan Công an, Thành khai nhận hành vi phạm tội như trên. Nguyên nhân dẫn đến sự việc là do vợ bị nói xấu nên Thành bức xúc nên hành hung chứ không muốn tước đoạt tính mạng đối phương.


Theo Hoàng An

Tiền Phong

