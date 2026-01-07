Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Một công ty chi 5 tỉ đồng, chọn nhà hàng "VIP" tổ chức tất niên cho 13.000 công nhân

07-01-2026 - 15:16 PM | Xã hội

Hàng ngàn công nhân, người lao động được một công ty ở Thanh Hóa chi hơn 5 tỉ đồng tổ chức tiệc tất niên tại nhà hàng "VIP" nhất xứ Thanh

Ngày 7-1, ông Nguyễn Hữu Quang, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Sakurai Việt Nam (đóng tại Khu Công nghiệp Lễ Môn, phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa), cho biết Ban giám đốc công ty vừa phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn xây dựng kế hoạch tổ chức "Bữa cơm Tất niên" cho công nhân, người lao động năm 2026.

Một công ty chi 5 tỉ đồng, chọn nhà hàng "VIP" tổ chức tất niên cho 13.000 công nhân - Ảnh 1.

Người lao động Công ty TNHH Sakurai Việt Nam trong tiệc tất niên tại nhà hàng "VIP" nhất Thanh Hóa

Đây là năm thứ hai Công ty TNHH Sakurai Việt Nam tổ chức bữa cơm để tri ân những đóng góp của người lao động trong năm 2025, đồng thời thể hiện sự quan tâm của Ban giám đốc đối với đội ngũ cán bộ, công nhân viên đã luôn đồng hành, nỗ lực vì công ty.

Đồng thời, tạo sự đầm ấm, đoàn kết, qua đó động viên, khích lệ để người lao động tiếp tục nỗ lực, cùng chung tay xây dựng công ty ổn định, phát triển trong năm 2026.

Một công ty chi 5 tỉ đồng, chọn nhà hàng "VIP" tổ chức tất niên cho 13.000 công nhân - Ảnh 2.

Công nhân, người lao động chụp ảnh lưu niệm tại tiệc tất niên

Theo ông Quang, bữa cơm tất niên được tổ chức cho toàn bộ 13.000 công nhân đang làm việc tại Công ty TNHH Sakurai Việt Nam. Tiệc tất niên được tổ chức từ ngày 4-1 đến ngày 7-2-2026, vào các khung giờ buổi sáng từ 10 giờ 30 phút đến 12 giờ 30 phút và buổi chiều từ 17 giờ 30 phút đến 19 giờ 30 phút vào Chủ nhật hàng tuần, tại các nhà hàng "VIP" nhất xứ Thanh là Royal Palace và White Palace (phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa).

Tổng kinh phí tổ chức bữa cơm tất niên dự kiến khoảng 5 tỉ đồng (mỗi suất ăn có giá trị 400.000 đồng/người). "Với mục tiêu tạo không khí ấm áp, đoàn kết và ý nghĩa trong dịp Tết đến, Xuân về, chúng tôi đã lên kế hoạch từ sớm, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, chuẩn bị chu đáo các khâu để các bữa tiệc diễn ra an toàn, hiệu quả và vui tươi nhất"- ông Quang chia sẻ.

Một công ty chi 5 tỉ đồng, chọn nhà hàng "VIP" tổ chức tất niên cho 13.000 công nhân - Ảnh 3.

Thưởng thức các tiết mục nghệ thuật vui tươi

Để tạo không khí vui tươi, trong quá trình diễn ra bữa ăn, công nhân sẽ có không gian để trò chuyện, chụp ảnh lưu niệm, thưởng thức các tiết mục nghệ thuật.

Cũng theo ông Quang, ngoài tổ chức bữa cơm tất niên, công nhân, người lao động của công ty đều được thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và tham gia "Tết Sum vầy"... từ đó tạo động lực để người lao động yên tâm làm việc, cống hiến cho công ty.


Theo Tuấn Minh

Người lao động

