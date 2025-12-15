Galaxy Z Fold7 - Trợ lý mạnh nhất mùa cuối năm: Làm việc nhanh, chụp ảnh đẹp, cân mọi tác vụ

Cuối năm luôn là giai đoạn vừa áp lực vừa thú vị. Công việc dồn dập hơn, cuộc họp san sát nhau, kế hoạch tổng kết phải hoàn thiện đúng hạn. Nhưng cũng chính lúc này, hàng loạt khoảnh khắc đẹp lại xuất hiện: tiệc tất niên, phố xá lên đèn, những chuyến du lịch ngắn ngày để "nạp pin" trước năm mới.

Trong bối cảnh ấy, người dùng cần một thiết bị đủ mạnh để giải quyết công việc, nhưng cũng đủ linh hoạt để bắt trọn mọi kỷ niệm. Galaxy Z Fold7 xuất hiện như câu trả lời cân bằng giữa hai nhu cầu tưởng như đối lập đó - một chiếc máy nhỏ gọn, nhưng có thể thay thế nhiều thiết bị khác trong túi bạn.

Galaxy AI - "Lướt" qua mọi checklist công việc

Những cuộc họp cuối năm thường dài hơn, phức tạp hơn và nhiều tài liệu hơn. Galaxy AI trên Z Fold7 xuất hiện như một công cụ giải phóng người dùng khỏi những nhiệm vụ tốn thời gian. Tính năng tóm tắt cuộc họp tự động cho phép rút ngắn hàng chục phút ghi chép ghi chú. Chỉ cần mở bản ghi âm hoặc file họp, Galaxy AI sẽ tổng hợp lại các ý chính rõ ràng để bạn theo dõi hoặc gửi lại cho đồng nghiệp ngay lập tức.

Nhắn tin và trao đổi công việc với đối tác quốc tế cũng trở nên đơn giản hơn nhờ dịch nhanh ngay trong chat. Không cần chuyển ứng dụng hay copy thủ công, mọi nội dung được dịch trực tiếp trên màn hình theo thời gian thực. Với những bạn thường xuyên phải viết email, Galaxy AI có thể gợi ý câu chữ gọn gàng, chỉnh sửa văn phong hoặc giúp bạn viết lại nội dung cho chuyên nghiệp hơn.

Đâu cần laptop khi có thể đa nhiệm trên màn hình gập?

Galaxy Z Fold7 nổi bật ở khả năng "biến hình" từ một chiếc điện thoại nhỏ gọn thành không gian làm việc rộng rãi chỉ bằng một thao tác mở. Màn hình lớn 8 inch giúp bạn xem tài liệu, bảng số liệu hoặc báo cáo cuối năm dễ dàng hơn rất nhiều. Tính năng mở nhiều cửa sổ song song cho phép vừa xem tài liệu, vừa trả lời tin nhắn, vừa kéo ảnh hoặc file vào báo cáo mà không phải chuyển qua lại liên tục.

Khi chỉnh ảnh cho bài tổng kết năm hoặc làm nội dung hình ảnh, màn hình lớn của Z Fold7 cho không gian thoải mái để xem ảnh trước - sau. Kéo thả, phóng to, điều chỉnh chi tiết đều trở nên tiện lợi hơn nhiều so với điện thoại truyền thống.

Đặc biệt, khi cần làm việc nghiêm túc hơn, bạn có thể bật chế độ DeX Mode - thực sự biến Galaxy Z Fold 7 thành một chiếc máy tính với giao diện dạng desktop. Kết nối chuột, bàn phím hoặc màn hình rời là đã có một môi trường làm việc không khác gì một chiếc máy tính để bàn cả.

Ghi lại mọi khoảnh khắc lễ hội với camera AI 200 "chấm"

Khi ánh đèn, pháo hoa và đêm tiệc là một phần quan trọng của mùa cuối năm, camera 200MP trên Z Fold7 cho thấy sự khác biệt rõ rệt. Cảm biến lớn hơn và sáng hơn giúp hình ảnh trong điều kiện thiếu sáng vẫn rõ ràng, ít nhiễu và sắc nét. Bộ xử lý hình ảnh thế hệ mới kết hợp với thuật toán Galaxy AI có thể nhận diện cảnh, tối ưu ánh sáng và tái tạo chi tiết tinh tế hơn cho cả ảnh chụp đêm lẫn chân dung.

Z Fold7 đặc biệt phù hợp với những khoảnh khắc khó chụp như chụp người khi đang di chuyển, ánh sáng phức tạp hay các buổi tiệc tối nhiều nguồn sáng khác nhau. Bạn chỉ cần giơ máy lên và bấm - phần còn lại đã được xử lý thông minh để tạo ra tấm ảnh đẹp nhất.

Chỉ một thiết bị để bạn tận hưởng trọn vẹn mùa lễ hội

Galaxy Z Fold7 tạo nên sự khác biệt vì nó không chỉ mạnh, mà còn thực sự linh hoạt. Trong lúc bạn bận hoàn thành các báo cáo, họp hành và chạy dự án cuối năm, Z Fold7 là trợ lý giúp rút gọn thời gian, tăng hiệu suất và giảm sự phân tán. Khi bước vào không khí lễ hội, nó lập tức trở thành chiếc máy ảnh ấn tượng giúp lưu giữ mọi kỷ niệm đẹp. Thay vì mang nhiều thiết bị, Z Fold7 cho cảm giác "chỉ một là đủ" - đủ để xử lý công việc, đủ để tận hưởng mùa lễ hội theo cách trọn vẹn nhất.