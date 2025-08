Gần 1.000 chuyên viên kinh doanh khuấy động sự kiện ra quân Solaria Rise

Chiều 30/7, Nam Long tổ chức sự kiện kick-off Solaria, khởi động kế hoạch triển khai Solaria Rise - một trong những dự án chiến lược của Nam Long nửa cuối năm 2025. Solaria Rise cũng là dự án mở màn cho cụm căn hộ Solaria quy mô khoảng 4.000 sản phẩm sẽ được triển khai tại đại đô thị.

Tại sự kiện, chủ đầu tư cũng đã công bố 19 đại lý chiến lược phân phối Solaria Rise gồm: ACE Land, Realhomes, Sàn Nam Long, Greenhomes, Eastern Homes, Đất Xanh Miền Bắc, Homie9, Lux Holdings, Khải Minh Land, Metro World, CEN HCM, Cityhomes, Purple Home - The One, CEN Land, Bell Land, Enjoy Saigon, Keyone Land, DT Home và Lộc Phát Hưng.

Nam Long công bố 19 đại lý chiến lược phân phối Solaria Rise

Solaria Rise được phát triển bởi Nam Long và Nishi Nippon Railroad - doanh nghiệp kinh nghiệm hơn 100 năm từ Nhật Bản. Dự án có sự tham gia của các đơn vị uy tín trong và ngoài nước như: Ricons (tổng thầu thi công), Lascal (thiết kế cảnh quan), NQH Architects (thiết kế kiến trúc)... Dự án đã được động thổ vào 18/7 vừa qua.

Phong cách sống mới tại "trái tim" đô thị tích hợp Waterpoint

Toạ lạc tại vị trí "trái tim" Waterpoint, Solaria Rise nổi bật với tầm nhìn rộng mở ra công viên trung tâm Central Park 25ha và kết nối trực tiếp với hệ sinh thái tiện ích – dịch vụ của khu đô thị 355ha.

Dự án có quy mô hơn 3ha, gồm 4 tháp căn hộ, cung cấp gần 700 sản phẩm ra thị trường. Các loại hình căn hộ được thiết kế đa dạng từ studio, 1PN, 2PN đến 3PN, diện tích linh hoạt từ 32 – 115m², phù hợp với nhu cầu đa dạng của cư dân hiện đại, đặc biệt là giới trẻ, gia đình trẻ. Ngoài ra, dự án còn có các sản phẩm căn hộ 2 tầng, diện tích từ 140-185m2.

Với mật độ xây dựng chỉ khoảng 33%, phần lớn diện tích dự án được dành cho không gian xanh và tiện ích nội khu như hồ bơi, khu BBQ, khu thể thao ngoài trời, sân chơi trẻ em, phòng gym, yoga, sauna,… mang đến trải nghiệm sống "resort living" giữa lòng đô thị hiện đại.

Bên cạnh đó, Solaria Rise còn thụ hưởng hệ sinh thái tiện ích "all in one" đã hiện hữu của Waterpoint. Chỉ trong 5 – 15 phút tản bộ hoặc đạp xe, cư dân có thể tiếp cận đầy đủ tiện ích giáo dục – y tế – thương mại – thể thao như: trường quốc tế song ngữ EMASI Plus, phòng khám đa khoa, siêu thị thực phẩm, tổ hợp thể thao và sự kiện Country Club 3,1ha, hệ thống xe buýt liên vùng,…

Liền kề khu căn hộ là công viên trung tâm Central Park 25ha – "lá phổi xanh" của đô thị, quy tụ loạt tiện ích gồm làng văn hoá Việt - Nhật, khu cắm trại, đường dạo bộ, đường đạp xe, rừng di sản, công viên sự kiện,… đáp ứng các nhu cầu vui chơi, thư giãn, giải trí cho cư dân mọi độ tuổi.

Đặc biệt, Solaria Rise là dự án tiên phong tại Waterpoint được phát triển theo tiêu chuẩn công trình xanh quốc tế EDGE, hướng đến tiết kiệm năng lượng, tài nguyên và giảm thiểu tác động môi trường, góp phần kiến tạo môi trường sống xanh - sống bền vững.

Solaria Rise kiến tạo phong cách sống mới giữa lòng đô thị tích hợp Waterpoint

Đón xu hướng giãn dân

Solaria Rise là một trong những mảnh ghép chiến lược hoàn thiện bức tranh sản phẩm đa dạng trong đại đô thị Waterpoint. Đồng thời, bổ sung ra thị trường nguồn cung căn hộ chất lượng cao, tài chính hợp lý, đón đầu xu hướng dịch chuyển dân cư và làn sóng hạ tầng khu Tây TP.HCM đang hoàn thiện mạnh mẽ.

Theo dữ liệu từ các đơn vị nghiên cứu thị trường, nguồn cung căn hộ TP.HCM quý 2/2025 thấp nhất trong 10 năm trở lại đây. Tình trạng khan hiếm kéo dài khiến giá bán sơ cấp không ngừng gia tăng. CBRE dự báo giá căn hộ tại TP.HCM sẽ tăng trung bình 9% – 11% mỗi năm trong ba năm tới. Trong khi đó, nhu cầu về nhà ở chất lượng, tài chính hợp lý vẫn tiếp tục tăng, đặc biệt từ nhóm khách hàng trẻ và gia đình trẻ.

Giữa bối cảnh đó, Solaria Rise *– dự án tọa lạc tại đô thị vệ tinh kết nối thuận tiện với trung tâm TP.HCM qua các tuyến giao thông huyết mạch như cao tốc TP.HCM – Trung Lương, cao tốc Bến Lức – Long Thành, Vành đai 3… được kỳ vọng sẽ trở thành điểm sáng nổi bật, đáp ứng nhu cầu an cư và đầu tư dài hạn.

Để giải bài toán mua nhà, Nam Long cũng đã triển khai các chính sách tài chính linh hoạt, thiết thực. Đơn cử, mới đây, doanh nghiệp giới thiệu chương trình Easy Pay với sự đồng hành của các ngân hàng hàng đầu như Vietcombank, VietinBank, BIDV, ACB, OCB, Hong Leong Bank,… Theo đó, khách hàng có thể được vay thời hạn lên đến 40 năm, chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất và ân hạn gốc lên đến 36 tháng, thời gian lãi suất cố định lên đến 5 năm. Hơn nữa, việc trả gốc rất linh hoạt, chỉ từ 1% giá trị khoản vay mỗi năm, giúp giảm áp lực tài chính cho khách hàng.

*Dự án Solaria Rise hay còn có tên pháp lý là Khu chung cư ST5 thuộc phân khu C - dự án Khu đô thị mới Vàm Cỏ Đông Southgate.