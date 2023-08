Gần 114,7 triệu cổ phiếu Tôn Đông Á sắp lên sàn UpCOM

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch hơn 114,69 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần Tôn Đông Á trên UpCOM với mã chứng khoán GDA.

Theo bản cáo bạch niêm yết, Tôn Đông Á tiền thân là Công ty TNHH Đông Á được thành lập ngày 5/11/1998 với vốn điều lệ 120 tỷ đồng. Sau đó, công ty đổi tên thành Công ty TNHH Tôn Đông Á vào tháng 6/2005 và chuyển sang dạng cổ phần từ năm 2009. Sau 13 lần tăng vốn, vốn điều lệ của Tôn Đông Á hiện ở mức gần 1.147 tỷ đồng.

Tôn Đông Á có 4 cổ đông lớn nắm giữ tổng cộng 57,34% vốn bao gồm ông Nguyễn Thanh Trung - Chủ tịch HĐQT sở hữu 32,6% vốn điều lệ; bà Lê Thị Phương Loan - thành viên HĐQT sở hữu 10,73% vốn điều lệ; Công ty TNHH Thương mại JFE Shoji Việt Nam sở hữu 7,44% vốn điều lệ; bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh - thành viên HĐQT sở hữu 6,57% vốn điều lệ.

Tôn Đông Á hoạt động trong ngành thép, chuyên sản xuất các sản phẩm thuộc lĩnh vực trung đến hạ nguồn. Với nguyên liệu đầu vào chính là thép cuộn cán nóng (HRC), công ty tập trung sản xuất các sản phẩm như tôn mạ kẽm, tôn kẽm mạ màu, tôn mạ lạnh và tôn lạnh mạ màu. Hiện tại, công ty đang sở hữu hai nhà máy Thủ Dầu Một và Sóng Thần 1 với tổng công suất sản phẩm tôn đạt 800.000 tấn/năm.

Tôn Đông Á đang có kế hoạch đầu tư nhà máy thép lá mạ thứ ba với công suất 1,2 triệu tấn/năm, nâng tổng công suất toàn hệ thống lên 2 triệu tấn, với sản phẩm cuối cùng là thép lá mạ cung ứng cho ngành xây dựng, thiết bị gia dụng, ô tô. Dự án được chia làm 3 giai đoạn, tổng vốn đầu tư khoảng 7.000 tỷ đồng và triển khai từ 6 đến 8 năm kể từ thời điểm được duyệt giấy phép đầu tư. Trong đó, giai đoạn 1 dự kiến triển khai trong 2 năm với công suất khoảng 350.000 tấn/năm.

Năm 2023, Tôn Đông Á đặt mục tiêu tổng sản lượng dự kiến 760.000 tấn, tương đương 98,7% so với thực hiện trong năm 2022. Chỉ tiêu tổng doanh thu tương ứng đạt 17.000 tỷ đồng, giảm 22% so với thực hiện năm 2022 nhưng đựt mục tiêu lợi nhuận đạt 200 tỷ đồng, tăng mạnh so với khoản lỗ 276 tỷ đồng năm ngoái.

Về tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023, Tôn Đông Á ghi nhận doanh thu thuần 8.726 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 204 tỷ đồng, lần lượt giảm hơn 33% và 49% so với cùng kỳ năm ngoái. Với kết quả đạt được công ty đã thực hiện một nửa kế hoạch doanh thu nhưng đã hoàn thành mục tiêu lợi nhuận cả năm đề ra.