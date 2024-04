Gần 15.000 tỷ đồng 'rót' vào Nghệ An trong quý I/2024

Dự án nhà máy Radiant Opto-Electronics Việt Nam Nghệ An tại KCN VSIP.

Thu hút đầu tư đạt kết quả ấn tượng

Tính riêng trong tháng 3 năm 2024, có 7 lượt dự án điều chỉnh, trong đó có 4 lượt dự án điều chỉnh với tổng vốn đầu tư tăng 1.424,2 tỷ đồng. Tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là hơn 1.424 tỷ đồng.

Tính chung 3 tháng đầu năm, tỉnh đã cấp mới (chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) cho 18 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là hơn 12.274 tỷ đồng. Điều chỉnh 39 lượt dự án, trong đó điều chỉnh tổng vốn đầu tư 14 lượt dự án với tổng vốn đầu tư tăng khoảng 2.352 tỷ đồng. Tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh là hơn 14.626 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm ngoái, tổng vốn đầu tư cấp mới tăng 2,48 lần.Thu hút FDI lần đầu tiên vượt mốc 1,6 tỷ USD trong năm 2023.

Năm nay, Nghệ An đặt mục tiêu tiếp tục vào top 10 địa phương thu hút FDI nhiều nhất cả nước. Năm 2023 là lần đầu tiên ghi nhận tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nghệ An vượt mốc 1,6 tỷ USD và xếp vị trí thứ 8 những địa phương thu hút vốn đầu tư nước ngoài nhiều nhất cả nước.

Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay, tỉnh đã chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ Dự án nhà máy Radiant Opto-Electronics Việt Nam Nghệ An tại KCN VSIP. Trong đó có dự án đường giao thông nối Vinh-Cửa Lò giai đoạn 2 với tổng mức đầu tư hơn 1.415 tỷ đồng; dự án đầu tư xây dựng đoạn Diễn Châu-Bãi Vọt thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc-Nam phía đông giai đoạn 2017-2020 với tổng mức đầu tư hơn 11.157 tỷ đồng.

Dự án đường giao thông nối Vinh-Cửa Lò giai đoạn 2.

Bên cạnh thu hút đầu tư, 3 tháng đầu năm, doanh thu dịch vụ lưu trú ăn uống toàn tỉnh ước đạt hơn 4.001 tỷ đồng, tăng hơn 50% so với cùng kỳ. Ngoài ra, doanh thu dịch vụ du lịch lữ hành 3 tháng đầu năm trên toàn tỉnh ước đạt gần 54 tỷ đồng, tăng hơn 76% so với cùng kỳ năm 2023.

Hoạt động thương mại và dịch vụ 3 tháng đầu năm của Nghệ An đang trên đà tăng trưởng, nhiều chương trình kích cầu, kết nối, xúc tiến thương mại được triển khai. Nhờ vậy, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng cao so với cùng kỳ năm trước.

Hạ tầng phát triển, hấp dẫn nhà đầu tư

Năm 2024, Nghệ An đặt mục tiêu GRDP tăng trưởng 9-10%, con số này cao hơn 1-2 điểm phần trăm so với năm 2023. Để đạt được mục tiêu này, ngay từ đầu năm, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã đề ra nhiều kế hoạch, giải pháp quyết liệt và đồng bộ.

Hạ tầng giao thông của Nghệ An ngày càng hoàn thiện, trong ảnh là đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài được trải bê tông nhựa.

Hiện nay cơ sở hạ tầng của Nghệ An nói chung, TP. Vinh nói riêng phát triển mạnh nhờ tập trung nguồn lực cho loạt dự án thiết yếu như: dự án đầu tư nâng cấp và mở rộng Cảng hàng không quốc tế Vinh; dự án đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài nối trung tâm TP. Vinh với đường ven sông Lam.

Bên cạnh đó, dự án cầu Bến Thủy 3 có điểm đầu tại xã Hưng Hòa, TP. Vinh; điểm cuối thuộc huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) được đưa vào trong danh mục được ưu tiên đầu tư trong giai đoạn 2021-2030 cũng góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng và dịch vụ xã hội.

Cụ thể, theo danh mục ưu tiên đầu tư, dự án cầu Bến Thủy 3 nằm trong nhóm dự án vốn ngân sách Nhà nước. Dự án được kỳ vọng sẽ tiếp thêm động lực phát triển cho khu vực trung tâm đô thị lớn nhất tỉnh Nghệ An, góp phần mở rộng kết nối giao thương, liên kết khu vực Bắc Trung Bộ; đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân 2 tỉnh Nghệ An-Hà Tĩnh, giảm bớt tải trọng cho các cầu Bến Thủy 1 và 2.

Ông Hoàng Phú Hiền, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Nghệ An cho biết, cầu Bến Thủy 3 nằm trong quy hoạch định hướng, các bên liên quan sẽ tham mưu, sau đó sẽ xác định số vốn, hạng mục phụ và thời gian triển khai. Như vậy, hiện nay, tổng cộng có 5 cây cầu đường bộ bắc qua sông Lam nối Nghệ An và Hà Tĩnh, gồm Bến Thủy 1 và 2, Cửa Hội, Yên Xuân, Hưng Đức (thuộc cao tốc Diễn Châu-Bãi Vọt đang xây dựng).

Đường Nguyễn Sỹ Sách mở rộng về hai bên, đoạn đi qua dự án Eco Central Park lên tới 70 m.

Cũng theo Cục Thống kê tỉnh Nghệ An, việc kinh tế-xã hội phát triển trong đó đặc biệt về hạ tầng, khiến TP. Vinh và tỉnh Nghệ An trở nên hấp dẫn hơn với các nhà đầu tư. Mặt khác, nhờ có cơ sở hạ tầng về giao thông phát triển, các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đặc biệt là thành phố Vinh mở rộng càng trở nên đắt giá.

Trên địa bàn tỉnh, nhiều dự án lớn, tầm cỡ đã góp phần thay đổi diện mạo địa phương, trong đó phải kể đến dự án WB đầu tư 130 triệu USD xây dựng hạ tầng đô thị thích ứng biến đổi khí hậu tại TP. Vinh hay đại đô thị Eco Central Park của nhà sáng lập Ecopark./.