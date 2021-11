Gần 1,6 triệu tỷ đồng vốn Nhà nước đầu tư tại 807 doanh nghiệp

Bộ Tài chính vừa công bố thông tin tổng quan về tình hình vốn Nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp.

Dữ liệu công bố được tổng hợp theo báo cáo của các bộ, ngành, địa phương tính đến ngày 31/12/2020, với tổng 807 doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước (DNNN).

Quy mô trên không bao gồm một số trường hợp đang thực hiện tái cơ cấu theo nghị quyết của Bộ Chính trị và Chính phủ, hoặc cơ quan đại diện chủ sở hữu chưa gửi báo cáo, cũng như các ngân hàng thương mại nhà nước được tách theo báo cáo riêng.

Theo dữ liệu trên, tổng vốn Nhà nước đang đầu tư tại 807 doanh nghiệp này đến cuối năm 2020 là 1.597.754 tỷ đồng, tăng 2% so với thực hiện năm 2019. Trong đó, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 1.445.877 tỷ đồng và doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ cổ phần, vốn góp là 151.522 tỷ đồng.

Quy mô gần 1,6 triệu tỷ đồng nói trên là kết quả tích lũy và được bổ sung những năm gần đây; như năm 2016 đầu tư và bổ sung 22.116 tỷ đồng, năm 2017 là 61.477 tỷ đồng, năm 2018 là 33.667,47 tỷ đồng, năm 2019 là 21.182,98 tỷ đồng, năm 2020 đầu tư thêm 16.109,65 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2020, tổng tài sản của 807 doanh nghiệp nói trên là 3.674.627 tỷ đồng, tăng 1% so với thực hiện năm 2019.

Vốn chủ sở hữu của các doanh nghiệp là 1.717.379 tỷ đồng, tăng 1% so với thực hiện năm 2019.

Tổng doanh thu của các doanh nghiệp năm vừa qua đạt 1.986.873 tỷ đồng, giảm 12% so với thực hiện năm 2019. Lãi phát sinh trước thuế đạt 162.904 tỷ đồng, giảm 22% so với thực hiện năm 2019.

Với doanh thu và lợi nhuận giảm như trên, tổng số phát sinh nộp ngân sách nhà nước của các doanh nghiệp này năm qua là 307.869 tỷ đồng, giảm 14% so với thực hiện năm 2019, và chủ yếu thu từ hoạt động kinh doanh nội địa.

Như vậy, ở các chỉ tiêu quan trọng là doanh thu, lợi nhuận và đóng góp cho ngân sách nhà nước, tính chung 807 doanh nghiệp đang có gần 1,6 triệu tỷ đồng vốn Nhà nước đầu tư đã sụt giảm đáng kể trong năm qua. Song, một nguyên nhân khách quan và bất khả kháng, 2020 cũng là năm đầu tiên nền kinh tế và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nói chung chịu tác động tiêu cực bởi đại dịch COVID-19.