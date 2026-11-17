‏"Bộ sưu tập" diều khổng lồ như lời mời du khách ghé thăm Trạm Quậy tại Qtopia Phước Hải. ‏‏Không gian picnic hướng biển mang đến khoảng nghỉ thư thả giữa các hoạt động. Người lớn ngồi trò chuyện, tận hưởng gió trời, còn trẻ nhỏ có thể khám phá những cánh diều.

Hoạt động biểu diễn xiếc đường bố chào mừng du khách ghé thăm Qtopia Phước Hải.

‏Từ đầu chiều, đã rất đông du khách "đổ về" Trạm Quậy để check in, thưởng thức ‏‏BBQ‏‏. Đại diện Ban tổ chức cho biết, việc kết nối các hoạt động trong cùng một không gian giúp gia đình, nhóm bạn thuận tiện sắp xếp lịch trình, dành thêm thời gian tận hưởng. Đây cũng là giá trị nổi bật mà Nhà phát triển Bất động sản Phát Đạt mong muốn đóng góp tại địa phương, bước đầu tạo thêm điểm đến sôi động, hấp dẫn du khách tại Phước Hải - TP.HCM.

‏Ghi nhận thực tế, sự kiện thu hút gần 1.800 lượt khách du lịch và nhà đầu tư tham dự. Chị Tuyết Nhung (phường Bình Thạnh, TP.HCM) cho biết chị và gia đình rất hào hứng với các mô hình sự kiện điểm đến cuối tuần như Hội ơi! Hội à!. Bởi, bên cạnh cảnh quan và văn hóa địa phương vốn được yêu thích, những chương trình trải nghiệm tạo thêm lý do để du khách như gia đình chị dành thời gian tham dự và mong muốn quay trở lại nhiều lần.‏

‏Song hành với không khí vui chơi, giải trí tại sân khấu Trạm Quậy, khu vực tư vấn bên trong của Qtopia Phước Hải ghi nhận nhiều khách hàng đến tìm hiểu thông tin, nghe giới thiệu và lựa chọn căn hộ. Trải nghiệm điểm đến trở nên cụ thể hơn với những người đang cân nhắc lựa chọn căn hộ biên biển tại Qtopia Phước Hải để nghỉ dưỡng hoặc cho thuê.

‏Sau một ngày cùng gia đình tham gia hoạt động, anh Trần Như Thái (‏‏Phường Long Bình, TP.HCM) chia sẻ: "Đầu tiên là thời gian di chuyển từ TP.HCM xuống đây không quá lâu, vừa phải để cả gia đình cùng đi tận hưởng. Thứ hai là không khí, ngoài việc Phước Hải có biển thì thứ mình thích ở đây là rừng tự nhiên xung quanh, đem lại cảm giác trong lành, thoải mái".‏

‏‏‏‏Sự kết hợp giữa hành trình thuận tiện, cảnh quan biển - núi - rừng cùng hội tụ và những hoạt động giải trí tạo đang tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt của Qtopia Phước Hải. Một chuyến nghỉ cuối tuần có thể bắt đầu từ mong muốn đổi không khí, đưa con gần thiên nhiên hay dành thời gian bên cha mẹ. Khi điểm đến phù hợp với nhiều thành viên, căn nhà bên biển có thêm giá trị sử dụng, trở thành nơi gia đình muốn thường xuyên trở lại.

‏Đó cũng là tinh thần Qtopia Phước Hải hướng tới với định vị "Thành phố cuối tuần": kết nối không gian nghỉ dưỡng với vui chơi, ẩm thực và trải nghiệm đa thế hệ. Theo đó, Trạm Quậy là điểm chạm đầu tiên trong lộ trình dự án làm rõ hình dung về một ngôi nhà bên biển đáng sở hữu của người dân miền Nam, nơi mỗi lần trở về đều có khoảng thư thái cho riêng mình và niềm vui để chia sẻ cùng người thân.‏