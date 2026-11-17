Dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước (The Sunrise Bay) nằm ở vị trí đắc địa ven vịnh Đà Nẵng, có quy mô 170,7 ha, tổng vốn đầu tư gần 54.800 tỷ đồng, quy mô dân số khoảng 16.132 người.

Dự án khu đô thị này được kỳ vọng tạo nên diện mạo mới, hiện đại tại khu vực ven biển Nguyễn Tất Thành, nhưng bị gián đoạn nhiều năm do vướng mắc về pháp lý.

Theo UBND TP Đà Nẵng, việc dự án chậm triển khai trong nhiều năm không chỉ gây lãng phí nguồn lực đất đai, suy giảm hiệu quả đầu tư mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến cảnh quan đô thị và quyền lợi của các bên liên quan.

Điểm nghẽn này chỉ được tháo gỡ nhờ hành lang pháp lý đặc thù từ Kết luận số 77 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 170 của Quốc hội và Nghị định số 76 của Chính phủ. Đến tháng 8/2026, UBND TP Đà Nẵng đã chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư cho dự án Đa Phước, mở đường cho dự án tái khởi động.

Theo quy hoạch, Khu đô thị phức hợp này gồm: Trung tâm thương mại, khách sạn, trường học các cấp, bệnh viện đa khoa, khu vui chơi, công viên... Sản phẩm nhà ở tại đây có khoảng 4.481 căn nhà ở liền kề, biệt thự.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Quang Nam – Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khẳng định sự kiện này thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc xử lý các dự án tồn đọng, chống lãng phí nguồn lực đất đai và cải thiện môi trường đầu tư.

Tuy nhiên, ông Nam lưu ý việc điều chỉnh chủ trương đầu tư mới chỉ là bước đầu, không đồng nghĩa mọi thủ tục và nghĩa vụ của dự án đã hoàn tất.

Để tránh dự án tiếp tục kéo dài làm giảm niềm tin của người dân và cộng đồng, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu chủ đầu tư: chủ động hoàn thiện các thủ tục còn lại, giải quyết đầy đủ nghĩa vụ tài chính và quyền lợi hợp pháp của các tổ chức, cá nhân liên quan; tuyệt đối không vì chạy theo tiến độ mà bỏ qua điều kiện pháp lý.

Cùng với đó, xác định rõ hạng mục ưu tiên, nguồn lực tài chính và mốc tiến độ từng giai đoạn để tạo chuyển biến rõ nét ngay trên công trường. Đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, không gian xanh, đặc biệt chú trọng hệ thống thoát nước, bảo vệ môi trường biển và thích ứng biến đổi khí hậu.

Phối cảnh siêu dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước

"Quan điểm của thành phố là tạo môi trường đầu tư thuận lợi, minh bạch, ổn định, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư; đồng thời bảo đảm kỷ cương pháp luật, lợi ích của Nhà nước và người dân. Chính quyền đồng hành nhưng không làm thay trách nhiệm của doanh nghiệp; sự hỗ trợ của thành phố phải đi cùng với cam kết và kết quả thực hiện của chủ đầu tư.", ông Lê Quang Nam nhấn mạnh.