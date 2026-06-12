Gần 2 thập kỷ đầu tư vào Việt Nam, 'đại bàng' Nhật Bản tiếp tục rót nửa tỷ USD để mở nhà máy thứ 6, địa phương nào được chọn?

Tập đoàn Điện tử Meiko (Meiko Electronics Co., Ltd.), được thành lập vào năm 1975, là một trong những tập đoàn đa quốc gia hàng đầu thế giới của Nhật Bản chuyên về thiết kế, sản xuất bảng mạch in điện tử (PCB) và dịch vụ lắp ráp linh kiện điện tử (EMS).

Theo ông Sakate Atsushi, Tập đoàn Meiko (Nhật Bản) bắt đầu đầu tư và hoạt động tại Việt Nam từ năm 2007. Hiện Tập đoàn đã có 5 nhà máy tại Việt Nam; dự án Meiko Yên Quang là nhà máy thứ 6 khẳng định niềm tin mạnh mẽ của Tập đoàn vào môi trường đầu tư và tiềm năng phát triển của Việt Nam.

Sáng 12/6, tại tỉnh Phú Thọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã dự lễ khởi công dự án Nhà máy sản xuất, chế tạo vi mạch điện tử Meiko Yên Quang, Khu công nghiệp Yên Quang, xã Thịnh Minh. Ảnh: VGP

Dự án Meiko Yên Quang là một trong những dự án mang tính chiến lược của Tập đoàn, tập trung công nghệ AI và công nghệ vũ trụ với tổng vốn đầu tư ban đầu lên tới 500 triệu USD. Khi đi vào hoạt động ổn định, nhà máy dự kiến mang lại doanh thu khoảng 530 triệu USD mỗi năm, đồng thời tạo ra việc làm cho khoảng 2.000 lao động địa phương.

Phó Chủ tịch Tập đoàn Meiko cam kết luôn tuân thủ pháp luật, chú trọng bảo vệ môi trường sinh thái trong quá trình hoạt động; góp phần vun đắp, làm sâu sắc hơn mối quan hệ tốt đẹp Việt Nam-Nhật Bản.

Về phía địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông đề nghị các sở, ban, ngành của tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh… tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chủ động hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi nhất để Tập đoàn Meiko triển khai dự án, bảo đảm tiến độ đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Tập đoàn Meiko cùng các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công tập trung tối đa nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm chất lượng công trình, tiến độ thực hiện dự án; đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy và an toàn lao động để dự án hoàn thành và đi vào hoạt động đúng tiến độ, phát huy hiệu quả đầu tư, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Kỳ vọng dự án sẽ trở thành biểu tượng mới của hợp tác công nghệ cao giữa Việt Nam và Nhật Bản

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, Việt Nam đã xác định mục tiêu đến năm 2030 trở thành quốc gia phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và quyết tâm đến năm 2045 trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Để hiện thực hóa các mục tiêu đó, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 57-NQ/TW xác định phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu và là động lực chủ yếu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Trong tiến trình đó, Nhật Bản luôn là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đây là nền tảng quan trọng để hai nước thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn nữa trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghiệp chế tạo, công nghiệp điện tử, bán dẫn và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng. Ảnh: VGP

Dự án nhà máy sản xuất chế tạo vi mạch điện tử Meiko Yên Quang của Tập đoàn Meiko với tổng vốn đầu tư 500 triệu USD là một minh chứng sinh động cho sự phát triển hiệu quả, thực chất của quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Nhật Bản, đồng thời khẳng định sức hấp dẫn của tỉnh Phú Thọ trong thu hút các dự án đầu tư có chất lượng cao.

Đồng thời, Phó Thủ tướng đánh giá cao Tập đoàn Meiko, một trong những tập đoàn hàng đầu của Nhật Bản trong lĩnh vực sản xuất bản mạch điện tử, đã tiếp tục tin tưởng mở rộng đầu tư tại Việt Nam, trong đó có tỉnh Phú Thọ.

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Phú Thọ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất để Tập đoàn Meiko đầu tư dự án thành công. Đồng thời tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, đổi mới, đồng hành cùng doanh nghiệp, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh; quan tâm phát triển hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực và xây dựng môi trường đầu tư thông minh, thông thoáng, minh bạch, thuận lợi để thu hút ngày càng nhiều dự án công nghệ cao, dự án đổi mới sáng tạo đến đầu tư tại địa bàn.

Đối với các bộ, ngành Trung ương, Phó Thủ tướng đề nghị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương và doanh nghiệp, chủ động hỗ trợ, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai dự án, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái công nghiệp điện tử, công nghiệp công nghệ cao và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Phó Thủ tướng đề nghị Tập đoàn Meiko và các đơn vị tham gia dự án tập trung nguồn lực, tổ chức thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả; ứng dụng các công nghệ tiên tiến, hiện đại; thực hiện tốt các quy định của pháp luật Việt Nam về đầu tư, xây dựng, môi trường; tăng cường chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao tỉ lệ nội địa hóa và mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam.

Phó Thủ tướng tin tưởng với nền tảng quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam với Nhật Bản, với quyết tâm và sự năng động của lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, với năng lực, uy tín và kinh nghiệm của Tập đoàn Meiko cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành Trung ương, dự án nhà máy sản xuất chế tạo vi mạch điện tử Meiko Yên Quang sẽ được triển khai thành công, sớm đi vào hoạt động hiệu quả, trở thành biểu tượng mới của hợp tác công nghệ cao giữa Việt Nam và Nhật Bản.



