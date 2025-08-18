Gần 200 cảnh sát bất ngờ ập vào khu hội trường sang trọng ở Hà Nội: Bắt 3 người, triệu tập hơn 20 người

Đường dây đa cấp lôi kéo nhiều người là nông dân, công nhân, tiểu thương

Cách đây gần chục ngày (vào sáng 9/8), tại khu hội trường sang trọng ở một khu du lịch ở Hà Nội, hàng trăm người dân, trong đó có không ít nông dân, công nhân, tiểu thương cùng vài doanh nhân nhỏ lẻ đã chen chúc ngồi nghe những lời giới thiệu có cánh về đồng tiền kỹ thuật số TCIS.

Trên sân khấu, một “doanh nhân ngoại quốc” với bộ vest lịch lãm hùng hồn thuyết trình về công nghệ lượng tử, blockchain, hứa hẹn một tương lai “thay đổi cuộc đời” nếu biết nắm bắt cơ hội. Nhiều người gật gù, bị cuốn theo viễn cảnh giàu sang trong phút chốc.

Chính vào thời khắc tưởng như cao trào ấy, lực lượng công an bất ngờ ập vào. Toàn bộ hội trường náo loạn. Các tổ công tác lập tức khống chế, khám xét, bắt giữ những kẻ cầm đầu, thông tin này được thuật lại trên báo Phú Thọ.

Nguyễn Chánh Đáng (39 tuổi, trú tại phường Vĩnh Hội, TP. HCM) chính là đạo diễn đứng sau màn kịch lừa đảo tinh vi.

Công an tỉnh Phú Thọ đồng loạt khám xét nơi tổ chức Hội thảo với chủ đề “Tầm nhìn TCIS đến năm 2030”, tại một khu du lịch ở Hà Nội (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ).

Công an Phú Thọ thông tin về kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Đáng đã thuê các đối tượng tạo lập Website https://tcis.ai và đồng tiền kỹ thuật số TCIS để huy động vốn của những người đầu tư.

Nguồn tiền để trả cho những người tham gia đầu tư TCIS là từ chính tiền của họ và từ tiền của những người tham gia sau đó.

Đáng còn thuê Doãn Văn Mạnh và Trần Minh Nhật cùng nhiều đối tượng khác phụ trách mở rộng mạng lưới, quản lý tài chính, tổ chức hội thảo. Chúng thuê cả người nước ngoài đóng giả doanh nhân thành đạt để tạo niềm tin.

Mặc dù mới đi vào hoạt động từ tháng 6/2024 đến tháng 7/2025, Nguyễn Chánh Đáng cùng đồng phạm đã kêu gọi hàng nghìn người tham gia tạo lập hơn 4.000 tài khoản với tổng số tiền đầu tư lên đến hơn 2 triệu USDT tương ứng số tiền hơn 50 tỷ đồng.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp vận động, khuyến cáo, nhắc nhở những người đang tham gia hội thảo về các chiêu trò, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo, núp bóng hoạt động kinh doanh đa cấp, đầu tư tiền kỹ thuật số (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ).

Đường dây đa cấp lừa đảo hàng chục tỷ bị phát hiện như thế nào?

Chia sẻ trên báo Công an nhân dân, Thượng tá Đỗ Đức Cường, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cuối tháng 7/2025, quá trình trinh sát, cán bộ của phòng phát hiện nhóm đối tượng trao đổi thông tin liên quan đến đường dây đa cấp với tiền lãi suất lớn; đồng thời các anh phát hiện có một số người ở tỉnh Phú Thọ cũng đang trở thành bị hại trong đường dây này.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã tập trung quân số, ngày đêm trinh sát trên không gian mạng, thu thập tài liệu chứng cứ, lần theo đối tượng, xây dựng profile của nhóm cầm đầu.

Căn cứ kết quả trinh sát Ban chuyên án xác định, ngày 9/8, đối tượng Đáng sẽ cùng đồng bọn tổ chức Hội thảo với chủ đề “Tầm nhìn TCIS đến năm 2030”, tại một khu du lịch ở Hà Nội để nhằm khuếch trương, lôi kéo nhiều người tham gia đầu tư vào đồng tiền TCIS.

Xác định đây là thời điểm “chín muồi” để phá án, gần 200 cán bộ chiến sĩ được huy động, đột kích nơi tổ chức hội thảo, nhanh chóng bắt giữ các đối tượng cầm đầu, giúp sức.

Tang vật thu giữ phục vụ công tác điều tra, xác minh vụ án (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ).

Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can đối với 3 đối tượng gồm: Nguyễn Chánh Đáng, Trần Minh Nhật, Doãn Văn Mạnh về tội “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp”; thu hồi số tiền hơn 30 tỷ đồng và triệu tập hơn 20 đối tượng liên quan để làm rõ về các hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp”.

3 đối tượng bị bắt giữ trong chuyên án (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ).