Gần 300 cuộc gọi chờ giải cứu: VETC miễn phí cứu hộ và kéo xe, kêu gọi cả nước chung tay vì Thái Nguyên

VETC Cứu hộ khẩn trương hỗ trợ Thái Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ sau bão số 11

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp tại Thái Nguyên sau bão số 11, Dịch vụ Cứu hộ VETC đã nhanh chóng triển khai chương trình cứu hộ và kéo xe miễn phí trong phạm vi 20km từ ngày 09/10/2025, nhằm hỗ trợ các phương tiện gặp sự cố trên địa bàn tỉnh.

Chương trình đã nhận được lượng đăng ký hỗ trợ khẩn cấp lớn. Tính đến trưa ngày 11/10, lực lượng cứu hộ VETC đã kịp thời tiếp cận và hoàn tất công tác cứu hộ cho khoảng 1/3 tổng số yêu cầu. Tuy nhiên, do lượng yêu cầu tăng đột biến và nhiều khu vực địa hình phức tạp, vẫn còn gần 300 cuộc gọi khẩn cấp cần được tiếp tục xử lý.

Trước khối lượng công việc quá lớn, nhằm bảo đảm hỗ trợ hiệu quả và tập trung nguồn lực, VETC Cứu hộ đã tạm dừng tiếp nhận mới chương trình cứu hộ miễn phí 20km từ trưa ngày 11/10, để ưu tiên hoàn tất các trường hợp đã đăng ký trước đó.

Đồng thời, VETC khẩn thiết kêu gọi sự chung tay của các đối tác cứu hộ trên cả nước, cùng góp sức hỗ trợ Thái Nguyên khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo giao thông an toàn và thông suốt cho người dân. Tổng đài VETC Cứu hộ 19006010 vẫn hoạt động 24/7 để tiếp nhận, điều phối yêu cầu cứu hộ tại Thái Nguyên, ghi nhận đăng ký đồng hành từ các đơn vị cứu hộ, và cập nhật tình hình hỗ trợ.

Xe cứu hộ của VETC có mặt tại Thái Nguyên để hỗ trợ bà con.

Số lượng xe cần trợ giúp rất nhiều.

Rất nhiều phương tiện hư hỏng nặng do ngập lụt.

Hành trình lan tỏa tinh thần trách nhiệm và sẻ chia sẽ tiếp tục được mở rộng. Kể từ ngày 12/10/2025, VETC Cứu hộ dự kiến mở rộng hoạt động hỗ trợ sang địa bàn tỉnh Bắc Giang, tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng sau thiên tai.

Dịch vụ Cứu hộ VETC, chính thức triển khai trên toàn quốc từ tháng 9/2025, hướng đến xây dựng một hệ sinh thái giao thông an toàn, thông minh và đồng bộ cho người sử dụng ô tô. Hiện nay, VETC đã hợp tác với hàng trăm đơn vị cứu hộ, đạt độ phủ 100% số xã, phường trên cả nước, sẵn sàng hỗ trợ nhanh chóng các sự cố giao thông.

Rất nhiều phương tiện cần hỗ trợ được cứu hộ miễn phí trong phạm vi 20km.

Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ đồng cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ

Cơn bão số 11 sau khi đổ bộ vào khu vực miền Bắc đã gây ra mưa lớn trên diện rộng, khiến nhiều địa phương chịu thiệt hại nặng nề do nước lũ dâng cao gây ngập úng. Trong đó, tỉnh Thái Nguyên là một trong những địa bàn bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Sáng 08/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trực tiếp lên Thái Nguyên để kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão lũ, sớm ổn định đời sống và sản xuất của người dân.

Thủ tướng bày tỏ mong muốn bà con đoàn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn, nhanh chóng ổn định cuộc sống. Về lâu dài, Thủ tướng nêu rõ cần đầu tư xây dựng, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống công trình đê điều, phòng, chống lũ lụt hai bên bờ sông Cầu đoạn qua trung tâm tỉnh Thái Nguyên.

Cũng trong ngày 08/10, Thủ tướng đã có quyết định hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Ninh để kịp thời cứu trợ, hỗ trợ nhân dân và bước đầu khắc phục hậu quả mưa lũ, trong đó: Thái Nguyên 50 tỷ đồng, Cao Bằng 30 tỷ đồng, Lạng Sơn 30 tỷ đồng và Bắc Ninh 30 tỷ đồng

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh: Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Ninh chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số kinh phí bổ sung nêu trên, bảo đảm đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan, bảo đảm đúng mục đích sử dụng, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để thất thoát, tiêu cực; đồng thời báo cáo kết quả sử dụng về Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.







