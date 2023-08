Gần 400 người chạy cùng Kim Tín chung tay vì ước mơ Việt Nam

Từ tờ mờ sáng, hàng trăm người đã nô nức kéo nhau về địa điểm tổ chức chương trình. Run for dreams là Chương trình chạy bộ vì cộng đồng do Kim Tín tổ chức. Đây là sân chơi dành cho những người yêu thể thao, khuyến khích mỗi người, mỗi nhà xây dựng lối sống tích cực, chủ động rèn luyện sức khỏe, lan tỏa tinh thần: yêu thương bản thân, gia đình và cộng đồng. Với chủ đề "Together for a better world", mỗi một km chạy runner đã cùng đóng góp 10.000 đồng vào Quỹ Chắp cánh ước mơ để giúp các em học sinh/sinh viên có một mùa tựu trường thật trọn vẹn. Chỉ trong vòng 9 ngày, giải chạy đã thu hút gần 700 lượt đăng ký.



Các runner tranh thủ check-in lúc tờ mờ sáng.

Chị Thu Huyền thành viên của Câu lạc bộ Phú Yên runners hào hứng chia sẻ: "Ngay từ khi biết được hoạt động chạy bộ này, tôi đã đăng ký ngay, không chỉ cho mình mà còn cho đội nhóm. Với số lượng người tham gia đông như vậy, có lẽ đây là giải chạy quy mô nhất Phú Yên tính tới thời điểm hiện tại".



Gương mặt phấn khởi của các runner khi cán đích.

Đến với ngày hội vì một lý do khác, chị Hoàng Anh - 45 tuổi cũng nhiệt tình chia sẻ: "Tôi rất thích tham dự những hoạt động cộng đồng như chạy bộ vì sức khỏe. Hôm nay, tôi vừa được hòa mình cùng hàng trăm người khác để khuyến khích chính bản thân mình và những người xung quanh quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn, cùng duy trì lối sống lành mạnh và cân bằng. Ngoài ra, tôi còn được biết giải chạy "Run for dreams" được tổ chức tại Phú Yên với mục đích giúp đỡ các em học sinh/sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Đây là một nghĩa cử cao cả, đáng tuyên dương và nhân rộng trong cộng đồng, theo đúng tinh thần truyền thống "tương thân tương ái" của người Việt Nam".



Giải chạy thu hút được các runner đến từ nhiều lứa tuổi.

Runners Kim Tín đã hoàn thành đường chạy 6km.

Trên cung đường ven biển đẹp nhất thành phố Tuy Hòa là những nụ cười tỏa nắng, là những giọt mồ hôi của ý chí, tinh thần thể thao để cùng nhau lan tỏa giá trị tích cực trong cộng đồng. Kết thúc giải chạy, đại diện Tập đoàn Kim Tín đã trao tặng toàn bộ số tiền quyên góp 102.667.556 đồng cho Hội Khuyến học thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên.



Đại diện Tập đoàn Kim Tín đã trao tặng toàn bộ số tiền quyên góp 102.667.556 đồng.

Hi vọng rằng giải chạy Run for dreams sẽ được nhiều người ủng hộ hơn nữa để ngày càng nhân rộng khắp 63 tỉnh thành. Vì mỗi sự đóng góp đều là món quà vô giá để các em có thể vui đùa hồn nhiên, vươn đến một tương lai tươi sáng.