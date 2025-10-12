Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Gần 500 phương tiện bị CSGT TP HCM phạt nguội trong ngày 11-10

12-10-2025 - 13:45 PM | Xã hội

Trong ngày 11-10, CSGT TP HCM đã lập biên bản vi phạm hành chính 1.700 trường hợp vi phạm.

Ngày 12-10, đại diện Phòng CSGT (PC08), Công an TP HCM cho biết vừa gửi thông báo phạt nguội cho gần 500 chủ phương tiện vi phạm luật giao thông.

img

Lực lượng CSGT lập biên bản vi phạm hành chính.

PC08 cho hay trong ngày đầu ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM (ngày 11-10), lực lượng CSGT TP HCM đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính 1.700 trường hợp.

Trong đó, vi phạm nồng độ cồn là 570 trường hợp; lập biên bản đối với xe 3-4 bánh gần 120 trường hợp; gửi thông báo phạt nguội vi phạm qua hình ảnh gần 500 trường hợp cho chủ phương tiện và người vi phạm

Trước đó, ngày 11-10, PC08 đã tổ chức lễ ra quân cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy, bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Hiện TP HCM có 31 camera AI tập trung ở 8 tuyến đường chính thuộc trung tâm và hơn 1.200 camera loại thông thường.

Theo Anh Vũ

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vụ cháy nhà 5 người trong gia đình tử vong ở Hà Nội: Lý do khiến hậu quả quá thương tâm

Vụ cháy nhà 5 người trong gia đình tử vong ở Hà Nội: Lý do khiến hậu quả quá thương tâm Nổi bật

Truy nã Trần Văn Tân và Lê Văn Định

Truy nã Trần Văn Tân và Lê Văn Định Nổi bật

Bất ngờ nhận được 5 tỷ đồng trong tài khoản, người phụ nữ tức tốc làm việc này

Bất ngờ nhận được 5 tỷ đồng trong tài khoản, người phụ nữ tức tốc làm việc này

12:59 , 12/10/2025
Bắt Phan Phước Thảo 19 tuổi

Bắt Phan Phước Thảo 19 tuổi

10:59 , 12/10/2025
Bất ngờ nhận hàng trăm triệu đồng từ tài khoản "lạ", nhiều người liền báo công an

Bất ngờ nhận hàng trăm triệu đồng từ tài khoản "lạ", nhiều người liền báo công an

10:44 , 12/10/2025
Khởi tố nữ công nhân Trần Thị Huyền sinh năm 1989

Khởi tố nữ công nhân Trần Thị Huyền sinh năm 1989

10:32 , 12/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên