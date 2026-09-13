Gần bệnh viện lớn, trường học, có công viên xịn: Sun Urban City hút dòng người đổ về an cư

‏Có kế sinh nhai, có nơi an cư chất lượng cao ‏

‏"Tôi quyết định sẽ ở Sun Urban City chừng nào hợp đồng với trường học còn hiệu lực. Cho dù là 5 năm hay 10 năm, tôi cũng sẽ ở lại vì đây chính là nơi tôi đã tìm kiếm bấy lâu", ‏‏anh Belkadi Ahmed, người Algeria, chia sẻ về quyết định gắn bó với ‏Sun Urban City‏ ‏sau chưa đầy một tháng chuyển tới đây sinh sống.‏

‏Từ một du khách, Belkadi Ahmed bén duyên với công việc giáo viên tiếng Anh tại Hà Nội. Tuy nhiên, sau khoảng 3 tháng trải nghiệm, không gian sống đông đúc, thường xuyên tắc đường và có phần ngột ngạt khiến anh quyết định nhận lời giới thiệu khác, chuyển về Hà Nam (Ninh Bình) giảng dạy và lựa chọn Sun Urban City làm nơi ở.‏

‏"Trước đó, tôi từng thuê qua loại hình nhà nguyên căn, từng ở cả các khu đô thị lớn trên Hà Nội. Nhưng thú thật ở đây tốt hơn nhiều, môi trường sống tiện nghi là yếu tố hàng đầu. Ở Sun Urban City, không gian thoáng đãng, căn hộ sạch sẽ, đầy đủ nội thất, đi đến nơi làm việc chỉ khoảng 10-15 phút. Tôi tranh thủ nhận việc dạy online, khi rảnh rỗi là ra ngoài đi bộ, thể dục", ‏anh‏ ‏Belkadi Ahmed, hào hứng chia sẻ.‏

‏Đặc biệt, hơn cả sự tiện nghi, anh Belkadi Ahmed còn gắn bó với nơi ở mới bởi cộng đồng hàng xóm thân thiện mang đến cảm giác an toàn như đang ở quê nhà. Các cư dân thường xuyên rủ nhau cùng chơi thể thao, ngắm pháo hoa tại các công viên. Từ góc nhìn của một người nước ngoài, anh Ahmed cũng nhận thấy Sun Urban City đang dần trở thành điểm đến của nhiều người nhờ cơ hội việc làm đa dạng, từ các khu công nghiệp lân cận cũng như hệ thống trường học, bệnh viện xung quanh…‏

‏Không gian sống trong lành, tiện ích đồng bộ giúp Sun Urban City hút cư dân. Ảnh: Hồng Quân‏

‏Sức hút an cư tại Sun Urban City ngày càng lan tỏa, ngay cả với những người con xa quê đã an cư, lập nghiệp tại các thành phố lớn. Nếu trước đây trở về quê đồng nghĩa với việc chấp nhận xa trung tâm, thu hẹp các lựa chọn về môi trường sống và cơ hội phát triển thì trải nghiệm thực tế tại Sun Urban City đã khiến anh Kiều Văn Đạt (phường Hà Nam, Ninh Bình) và gia đình nhìn câu chuyện này khác đi. Không chỉ bị chinh phục bởi không gian sống trong lành, gia đình anh còn "phải lòng" hệ thống tiện ích trọn vẹn tại đây.‏

‏"Cứ vài ba tháng tôi lại cùng với gia đình về Sun Urban City vui chơi trước khi quyết định chuyển về sống lâu dài. Giải trí thì có Sun World Ha Nam, Công viên Thể thao, nhạc nước và pháo hoa ở Công viên Lễ hội, Công viên Văn hóa; ăn uống hàng quán ngay trong khu đô thị cũng rất phong phú. Đi lại thuận tiện, nhất là chuyện học hành của các con, chỉ mất khoảng 5-10 phút di chuyển",‏ ‏anh Đạt chia sẻ.‏

‏Gia đình anh Kiều Văn Đạt vui chơi tại Sun Urban City tối cuối tuần. Ảnh: Hồng Quân‏

‏Lượng cư dân ngày một gia tăng kéo theo nhu cầu tiêu dùng tại chỗ, từ ăn uống, mua sắm đến các dịch vụ thiết yếu cũng thúc đẩy hoạt động kinh doanh tại Sun Urban City diễn ra sôi động. Nắm bắt nhu cầu này, nhiều cư dân đã tranh thủ thuê thêm mặt bằng, mở cửa hàng, biến chính nơi mình sinh sống thành thị trường "khởi nghiệp".‏

‏‏ ‏Tâm điểm‏ ‏" cho nhà đầu tư căn hộ‏

‏Việc người dân đang sinh sống ở trung tâm quyết định chuyển về cửa ngõ Nam thủ đô để an cư không nằm ngoài xu hướng của thị trường. Theo một khảo sát gần đây của chuyên ‏ ‏trang ‏Batdongsan‏ ‏.com‏, % người mua hiện ưu tiên tìm kiếm bất động sản ở vùng ven hoặc khu vực đang phát triển để đổi lấy khôn‏ ‏g gian sống rộng rãi và hạ tầng đồng bộ.‏

‏Trong khi đó, nằm trên vành đai kết nối các cực tăng trưởng Vùng Thủ đô, khu vực Nam Hà Nội hưởng lợi từ mạng lưới giao thông đang không ngừng được nâng cấp, bao gồm dự án mở rộng cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình, quy hoạch sân bay Ninh Bình, và đặc biệt là tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam dự kiến rút ngắn thời gian di chuyển từ phường Hà Nam về Hà Nội chỉ còn 8 phút. ‏

‏Sun Urban City gia tăng sức hút nhờ vị trí tiếp giáp các công trình hạ tầng trọng điểm. Ảnh phối cảnh: Sun Property‏

‏Bức tranh đô thị tại đây cũng đang được bồi đắp bởi hàng loạt công trình tầm cỡ: Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 đã chính thức đi vào hoạt động; Khu đô thị Đại học Nam Cao với 25 cơ sở đào tạo dự kiến bắt đầu tuyển sinh từ cuối năm 2027; cùng TTTM Aeon Mall (khởi công ngày 8/8/2026) sẽ mở cửa đón khách năm 2027.‏

‏Trợ lực hạ tầng khiến bất động sản cửa ngõ Nam thủ đô lọt vào tầm ngắm của những nhà đầu tư nhạy bén. Đón nhu cầu an cư của cộng đồng trí thức, tổ hợp căn hộ Park Residence tại Sun Urban City đang băng băng về đích, thu hút sự quan tâm lớn của thị trường. 15 tòa tháp đã chính thức cất nóc chỉ sau 7 tháng thi công, sẵn sàng bàn giao những căn hộ đầu tiên vào quý I/2027.‏

‏Tọa lạc tại giao lộ huyết mạch của Sun Urban City, Park Residence dễ dàng kết nối đến Vành đai 5 Vùng thủ đô qua trục đường 36m, đồng thời liên thông sang các phân khu thấp tầng Kim Ngân, Kim Tiền qua đường 32m và 50m. Vị t‏ ‏rí‏ ‏ này còn giúp cư dân thuận tiện di chuyển đến Bệnh viện Mặt trời, trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và hệ thống giáo dục liên cấp nội khu sắp xây dựng.‏

‏Park Residence chuẩn bị bàn giao từ đầu năm 2027. Ảnh: Hồng Quân‏

‏Park Residence còn là không gian sống trong lành, sinh thái khi được bao bọc bởi đại lộ hoa, hồ cảnh quan và các khu vườn xanh mát. Đặc biệt, cư dân sẽ được thụ hưởng hệ sinh thái tiện ích tại 5 đại công viên kế cận. Với các điểm đến đã "sáng đèn" như Sun World Ha Nam, Công viên Lễ hội, ‏Công viên Thể thao‏ ‏và Công viên Văn hóa sắp khai trương, cảnh tượng hàng vạn người đổ về vui chơi, xem pháo hoa mỗi cuối tuần đã trở nên quen thuộc.‏

‏Khi chìa khóa căn hộ Park Residence được trao tay vào năm 2027 cùng toàn bộ 5 đại công viên được đưa vào vận hành đồng bộ, Sun Urban City sẽ tiếp tục gia tăng tiện ích cho cư dân và mở rộng giá trị khai thác sinh lời bền vững.‏