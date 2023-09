Gần nửa triệu tỷ đồng tiền gửi đáo hạn trong nửa cuối năm, dòng vốn mới sẽ chảy mạnh vào chứng khoán?

Sau 4 lần điều chỉnh liên tiếp, lãi suất điều hành hiện tại đã gần chạm mức thấp nhất của năm 2020. Trong báo cáo cập nhật mới đây, thống kê của Chứng khoán Yuanta Việt Nam cho thấy mức tăng trưởng tiền gửi trong quý 4/2022 đã tăng 6,4% so với quý trước, sau khi NHNN tăng lãi suất vào tháng 10/2022. Đồng thời, phần lớn tiền gửi trong giai đoạn này là tiền gửi có kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng.

Do đó, với khoản tiền gửi trị giá khoảng 496.000 tỷ đồng, sẽ đáo hạn trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 12/2023, các chuyên gia Yuanta nhận định có khả năng sẽ dẫn đến dòng vốn chảy vào cổ phiếu nhiều hơn trong nửa cuối năm 2023.

Tuy nhiên, Yuanta không cho rằng tất cả các khoản tiền gửi đáo hạn sẽ chuyển hướng sang thị trường chứng khoán. Nhóm phân tích giả định rằng 10% số tiền gửi trên sẽ chảy vào thị trường, tương đương khoảng 49.000 tỷ đồng (giá trị giao dịch trên thị trường chứng khoán trong khoảng 2 ngày).

Chung quan điểm, ông Petri Deryng, nhà quản lý Pyn Elite Fund trong một nhận định gần đây cho biết các khoản tiền gửi có kỳ hạn 12 tháng cuối năm 2022 sẽ đáo hạn vào cuối mùa thu năm 2023, do vậy, quỹ Pyn Elite kỳ vọng dòng tiền sẽ được tái phân bổ cho các khoản đầu tư khác, điển hình như cổ phiếu.

“Chúng tôi tin rằng kinh tế Việt Nam sẽ tăng tốc nhờ hàng loạt chính sách đã được ban hành, năm 2024 tới lại là một năm tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế. Dòng tiền nội sẽ quay trở lại với kênh đầu tư cổ phiếu và thị trường chứng khoán sẽ tiếp đà phục hồi trong quý 3 này”, người đứng đầu quỹ đến từ Phần Lan nhận định.

Trên thực tế ghi nhận lượng tiền gửi của dân cư vẫn đang liên tục tăng bất chấp thị trường chứng khoán đã sôi động trở lại và lãi suất huy động liên tục giảm. Số liệu mới công bố từ Ngân hàng Nhà nước cho biết tính đến cuối tháng 6/2023, lượng tiền gửi của dân cư tại các tổ chức tín dụng đạt 6,38 triệu tỷ đồng, tăng nhẹ so với cuối tháng 5 và tăng tới 8,82% so với thời điểm đầu năm 2023.

Nguồn: NHNN

Sẽ có thêm một đợt giảm lãi suất điều hành vào cuối 2023 hoặc đầu năm 2024

Thời gian tới, nhóm phân tích Yuanta cho rằng NHNN vẫn còn dư địa để tiếp tục giảm lãi suất điều hành, tuy nhiên cần phải xem xét động thái tiếp theo của Fed để đưa ra quyết định phù hợp.

Theo kết quả thống kê của Yuanta, NHNN có thể tiếp tục giảm lãi suất điều hành thêm 50 điểm cơ bản vào cuối năm 2023 hoặc đầu năm 2024.

Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng hiện tại tại 4 ngân hàng TMCP Nhà nước là 6,3% (16/8/2023). Do đó, nếu NHNN ban hành mức giảm lãi suất thêm 50 điểm cơ bản, Yuanta dự báo 4 Ngân hàng TMCP Nhà nước sẽ điều chỉnh lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng xuống 6%/năm hoặc thấp hơn.

Các chuyên gia phân tích cũng cho rằng chi phí huy động vốn của các ngân hàng sẽ giảm từ quý 3/2023 trở đi sau 4 lần cắt giảm lãi suất điều hành của NHNN trong năm 2023. Tuy nhiên, lãi suất cho vay cũng sẽ giảm theo, và thậm chí còn giảm nhanh hơn lãi suất huy động theo chủ trương của NHNN để hỗ trợ nền kinh tế dẫn đến NIM toàn ngành sẽ giảm nhẹ trong năm 2023.

Mặt khác, tăng trưởng tín dụng trong 6 tháng đầu năm chậm lại ở mức 4,7% so với đầu năm do nền kinh tế tăng trưởng yếu và lãi suất cao. Với kỳ vọng lãi vay sẽ bắt đầu giảm từ quý 3 cũng như nền kinh tế dự kiến hồi phục cuối năm, Yuanta dự báo tăng trưởng tín dụng năm 2023 sẽ tăng 12-13% so với cùng kỳ.