Gánh bánh mì ''độc lạ Bình Dương'' của bà cụ 86 tuổi: ''Ai không có tiền ngoại cho luôn để bà con ăn lót dạ"

Cục Hàng không cho biết, năm 2022, dự kiến thị trường vận tải hàng không Việt Nam đạt 55 triệu khách (tăng 3,7 lần so năm 2021) nhưng mới phục hồi gần 70% so với năm 2019 – khi chưa có dịch COVID-19. Trong đó, khách nội địa đạt 43,2 triệu lượt, (tăng 3,5 lần so năm 2021 và tăng 15,6% so năm 2019); khách quốc tế đạt 11 triệu lượt (tăng 22 lần so năm 2021 và bằng 27% so năm 2019).