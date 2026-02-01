Gánh nặng lãi vay vẫn đè nặng kết quả kinh doanh, Hòa Bình (HBC) thoát lỗ nhờ đâu?

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, doanh thu thuần quý IV/2025 của CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (Hòa Bình; UPCoM: HBC) đạt 1.875,6 tỷ đồng, tăng 18,2% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, bức tranh tích cực này nhanh chóng bị “phủ bóng” bởi giá vốn hàng bán tăng vọt lên 1.769 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận gộp giảm 21,7%, chỉ còn 106,6 tỷ đồng.

Diễn biến này cho thấy áp lực chi phí thi công, nhân công và vật liệu vẫn ở mức cao, trong khi khả năng chuyển chi phí sang giá bán còn hạn chế.

Ở mảng tài chính, tình hình thậm chí còn kém tích cực hơn. Doanh thu hoạt động tài chính quý IV chỉ đạt 13,6 tỷ đồng, “bốc hơi” gần 72% so với cùng kỳ. Ngược lại, chi phí tài chính vẫn neo cao ở mức 104,5 tỷ đồng; riêng chi phí lãi vay chiếm tới 98,6 tỷ đồng.

Sau khi cộng trừ các chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp, Hòa Bình vẫn ghi nhận lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh 8,4 tỷ đồng. Dù con số này đã cải thiện so với mức lỗ 29,2 tỷ đồng cùng kỳ năm trước, nhưng nó cho thấy hoạt động xây dựng – mảng cốt lõi của doanh nghiệp vẫn chưa thể tự tạo ra lợi nhuận bền vững.

Điểm sáng hiếm hoi trong báo cáo tài chính quý IV đến từ thu nhập khác, đạt 50,7 tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ. Theo thuyết minh, phần lớn khoản thu này đến từ thanh lý, nhượng bán tài sản.

Sau khi trừ chi phí khác 33,8 tỷ đồng, lợi nhuận khác còn lại 16,9 tỷ đồng đủ để bù đắp phần lỗ từ hoạt động cốt lõi. Nhờ đó, Hòa Bình ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý IV/2025 đạt 10,6 tỷ đồng, tăng 11,3% so với cùng kỳ.

Lũy kế năm 2025, Hòa Bình ghi nhận doanh thu thuần chỉ đạt 4.634,6 tỷ đồng, giảm mạnh 27,8% so với năm 2024. Lợi nhuận gộp theo đó giảm 18,7%, xuống 290,6 tỷ đồng, với biên lợi nhuận gộp bình quân quanh 6,3%.

Chi phí tài chính cả năm lên tới 393,9 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay chiếm 383 tỷ đồng. Dù doanh thu tài chính tăng 22,6% lên 300 tỷ đồng, con số này vẫn chưa đủ để “hóa giải” áp lực từ đòn bẩy tài chính cao. Thu nhập khác cả năm đạt 277,6 tỷ đồng, giảm sâu 56,3%.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2025 chỉ còn 250,3 tỷ đồng, “bốc hơi” tới 74% so với mức 963 tỷ đồng của năm trước.

Không chỉ đối mặt với hiệu quả kinh doanh suy giảm, Hòa Bình còn chịu áp lực lớn về nghĩa vụ tài chính. Việc chậm đóng bảo hiểm xã hội hơn 57 tỷ đồng cho trên 1.000 lao động, kéo dài tới 22 tháng, cho thấy dòng tiền ngắn hạn của doanh nghiệp vẫn trong trạng thái căng thẳng.

Tại thời điểm 31/12/2025, tổng tài sản hợp nhất đạt 16.088 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn chiếm hơn 82%. Đáng chú ý, các khoản phải thu ngắn hạn lên tới 10.535,7 tỷ đồng, tương đương 65,5% tổng tài sản.

Ở bên kia bảng cần đối kế toán, nợ phải trả đạt 14.114,6 tỷ đồng, chiếm 87,7% tổng nguồn vốn. Nợ ngắn hạn tăng 7,4% lên 13.333,8 tỷ đồng, trong đó vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đạt 3.921,6 tỷ đồng. Nợ dài hạn giảm mạnh 37,7% xuống còn 780,7 tỷ đồng.

Thị giá cổ phiếu HBC rung lắc nhẹ trên thị trường chứng khoán trong vòng hơn 3 tháng qua.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 06/2, giá cổ phiếu HBC ở mức 6.300 đồng/cổ phiếu, giảm 4,55% so với phiên trước, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt hơn 2,1 triệu đơn vị.

Trong vòng hơn 3 tháng vừa qua, thị giá cổ phiếu HBC rung lặc nhẹ quanh ngưỡng từ 6.000 – 7.000 đồng/cổ phiếu. Hiện, vốn hóa thị trường của Hòa Bình giảm xuống mức 2.187 tỷ đồng.