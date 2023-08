Gánh nặng nợ trái phiếu, nhiều doanh nghiệp bất động sản báo lỗ triền miên

Nhiều doanh nghiệp bất động sản ghi nhận kết quả kinh doanh bết bát trong 6 tháng đầu năm 2023, kéo dài chuỗi báo lỗ triền miên.

Chủ đầu tư dự án Le Meridien Đà Nẵng báo lỗ triền miên

Báo cáo tài chính bán niên của Công ty CP Tonkin Land (Tonkin Land) vừa cập nhật cho thấy, trong kỳ báo cáo 6 tháng đầu năm 2023, Tonkin Land ghi nhận lỗ sau thuế 14 tỷ đồng dù doanh thu không được cập nhật chi tiết. Thua lỗ khiến vốn chủ sở hữu giảm từ 254,3 tỷ đồng đầu năm 2023 xuống còn 240 tỷ đồng.

Đây không phải là lần đầu tiên Tonkin Land báo lỗ. Trước đó, năm 2022, chủ đầu tư bất động sản này cũng lỗ 19,5 tỷ đồng; năm 2021; con số lỗ này ở mức 12,3 tỷ đồng.

Đơn vị: tỷ đồng

Vay nợ của Tonkin Land cũng tăng mạnh qua từng năm. Ở thời điểm cuối tháng 6/2023, hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu tăng từ 3,62 lần lên 4,30 lần tương ứng với tổng vay nợ hiện tại là 1.032 tỷ đồng, tăng gần 100 tỷ đồng so với thời điểm cuối năm 2022 và tăng gấp đôi so với con số vay nợ 518 tỷ đồng của năm 2021.

Trong đó, dư nợ trái phiếu của Tonkin Land hiện tại là 120 tỷ đồng. Đây là lô trái phiếu Tonkin Land phát hành thời điểm tháng 8/2022 ngày đáo hạn là 6/5/2025.

Dự án Le Meridien Đà Nẵng được giới thiệu có tổng diện tích 12ha, quy mô khu khách sạn 5+ sao với 349 phòng, 149 căn hộ cao cấp và 63 căn villas.

Tonkin Land có trụ sở tại tầng 5, số 38 Bà Triệu, P.Hàng Bài, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội. Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp là bà Nguyễn Thị Hoa.

1 đồng vốn 8 đồng nợ

Công ty TNHH Đầu tư Phú Thịnh Phát (công ty Phú Thịnh Phát) mới đây đã có công văn gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và nhà đầu tư trái phiếu của công ty. Qua đó, công ty Phú Thịnh Phát đã công bố bức tranh tài chính không mấy tươi sáng của mình.

Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2023, công ty Phú Thịnh Phát ghi nhận lỗ sau thuế hơn 50 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước số lỗ này là 42 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tại đầu năm đang là 291 tỷ đồng cũng giảm xuống còn 241 tỷ đồng tại ngày 30/6/2023.

Đơn vị: tỷ đồng

Nợ phải trả của doanh nghiệp đạt 1.926 tỷ đồng tính đến thời điểm cuối quý II/2023, cao gấp gần 8 lần vốn chủ sở hữu. Trong đó bao gồm 899 tỷ đồng dư nợ trái phiếu.

Trên thị trường, công ty Phú Thịnh Phát đang lưu hành duy nhất một lô trái phiếu PTP2020, phát hành ngày 23/12/2020 và đáo hạn vào 23/6/2024. Tổng giá trị của lô trái phiếu này là 900 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank đứng ra làm tổ chức lưu ký với lãi suất phát hành là 9,2%/năm.

Công ty Phú Thịnh Phát có trụ sở tại Tầng 6, số 25 Lý Thường Kiệt, P.Phan Chu Trinh, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội. Người đại diện pháp luật là doanh nhân Hoàng Hồng Hòa.

Công ty Biển Đông báo lỗ triền miên

Theo thông tin công bố định kỳ trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty TNHH Đầu tư và Tư vấn Quản lý Biển Đông (công ty Biển Đông) lỗ sau thuế 97,6 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2023. Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp là 375 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 8,29 lần tương đương 3.116 tỷ đồng. Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu là 3,15 lần tương đương hơn 1.300 tỷ đồng.

Đơn vị: tỷ đồng

Tính đến ngày 31/12/2022, vốn chủ sở hữu của công ty Biển Đông ở mức 244,1 tỷ đồng giảm 36,8% so với đầu năm. Nguyên nhân là công ty này tiếp tục báo lỗ 142,5 tỷ đồng trong năm 2022. Do đó, vốn chủ sở hữu giảm mạnh khiến Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của công ty Biển Đông tăng mạnh từ 4,64 lần lên 13,24 lần trong năm 2022. Tương ứng tổng nợ phải trả của doanh nghiệp này là 3.231,9 tỷ đồng, tăng 1.437,6 tỷ đồng (gần gấp đôi) so với đầu năm.

Những năm trước đó, công ty Biển Đông cũng liên tục báo lỗ. Cụ thể, năm 2019 doanh nghiệp này báo lỗ 19 tỷ đồng, năm 2020 báo lỗ 27 tỷ đồng, năm 2021 báo lỗ 138 tỷ đồng.

Công ty Biển Đông có trụ sở tại Tòa nhà 362 Phố Huế, P.Phố Huế, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội. Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp là bà Hoàng Thị Kim Thanh. Ngoài ra, bà Hoàng Thị Kim Thanh còn là người đại diện cho công ty TNHH Đầu tư và Phát triển BĐS Sun City.

Công ty BĐS LC nợ phải trả gấp 16,8 lần vốn chủ sở hữu

Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản LC (công ty BĐS LC) vừa công bố thông tinh định kỳ về tình hình tài chính. Theo đó, kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản này báo lỗ 98,8 tỷ đồng. Tính đến hết ngày 30/6/2023 vốn chủ sở hữu của công ty BĐS LC là 290 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 16,82 lần, tương đương 4.877 tỷ đồng. Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu là 3,45 lần, tương tương 1.000 tỷ đồng.

Đơn vị: tỷ đồng

Trước đó, trong năm 2022 công ty BĐS LC báo lỗ 145 tỷ đồng, năm 2021 doanh nghiệp bất động sản này báo lỗ 66,4 tỷ đồng.

Công ty BĐS LC có trụ sở tại Tầng 11, Tòa nhà Vicom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM. Người đại diện pháp luật là bà Nguyễn Thị Trâm Anh (SN: 1986). Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Trâm Anh còn là người đại diện cho Công ty TNHH Đầu tư BĐS Du lịch Hoàng Trường.

Nợ phải trả "leo thang" gấp 43,8 lần vốn chủ sở hữu

Công ty TNHH Đầu tư BĐS Du lịch Hoàng Trường (công ty Hoàng Trường) vừa công bố thông tinh định kỳ về tình hình tài chính. Theo đó, kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản này báo lỗ 139 tỷ đồng. Đến cuối tháng 6/2023 vốn chủ sở hữu của công ty Hoàng Trường là 94 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 43,8 lần, tương đương 4.129 tỷ đồng. Dự nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu là 14,8 lần, tương đương gần 1.400 tỷ đồng. Đây là lô trái phiếu HTCH2024001 được công ty Hoàng Trường phát hành vào 21/12/2020 với kỳ hạn 48 tháng, đáo hạn vào 21/12/2024.

Năm 2022, công ty Hoàng Trường báo lỗ sau thuế 267,4 tỷ đồng, con số trên giảm nhẹ so với mức lỗ 298 tỷ đồng năm 2021.

Đơn vị: tỷ đồng

Ngược chiều, vốn chủ sở hữu doanh nghiệp tại ngày 31/12/2022 đạt hơn 33,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm 98,7 tỷ đồng.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu ở mức 118,77 lần, tương đương nợ phải trả của doanh nghiệp này đạt mức 4.018 tỷ đồng. Song, con số này đã giảm 10% so với giá trị tại ngày 31/12/2021.

Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu ở mức 8,66 lần, qua đó cho thấy dư nợ trái phiếu là hơn 1.400 tỷ đồng, tăng nhẹ so với thời điểm cuối năm 2021.

Công ty Hoàng Trường có trụ sở tại tầng 7, Tòa nhà văn phòng 362 Phố Huế, P.Phố Huế, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội. Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp bất động sản này là bà Nguyễn Thị Trâm Anh (SN: 1986). Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Trâm Anh còn là người đại diện cho Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản LC.