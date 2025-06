Gặp gỡ những studio game indie Việt Nam đang chinh phục App Store

Mới đây, chúng tôi có dịp gặp gỡ ba studio phát triển game indie tại Việt Nam và họ cũng là những cái tên được Apple vinh danh trên App Store với mục "Các trò chơi hay từ Việt Nam" nhờ vào tinh thần sáng tạo và sự kiên trì đáng ngưỡng mộ. Mỗi đội ngũ làm game đều có một câu chuyện riêng, nhưng tất cả có điểm chung: niềm đam mê mãnh liệt với game và sự hỗ trợ sát cánh từ các công cụ phát triển của Apple.

Apple vinh danh sản phẩm từ các nhà phát triển game Việt Nam.

Corochti - Khi tuổi thơ Việt được tái hiện bằng… game

Corochti (Con Rồng Cháu Tiên) được thành lập vào năm 2025 bởi Nguyễn Chấn Nam và Võ Nguyễn Minh Thông - một người là KOL đam mê văn hóa tuổi thơ và một là lập trình viên, cả hai là bạn cùng bàn từ những năm cấp 3, sau có sự tham gia của Thanh Quyết là Game Designer. Studio mang khát vọng đưa những chất liệu đời thường đậm đà bản sắc Việt vào thế giới game. Họ đã làm được điều đó một cách đầy cảm xúc với Trở Về Tuổi Thơ - một tựa game mô phỏng đời sống làng quê Việt vài chục năm trước, vừa phát hành đầu năm nay.

Đội ngũ chủ chốt của studio Corochti.

Thay vì các cơ chế thưởng đơn thuần như "login nhận xu", game khởi đầu một ngày bằng cảnh… mẹ cho tiền tiêu vặt đi học. Người chơi có thể đi học, mua bánh quà, câu cá, đào giun, chơi tạt dép sau giờ học - những điều tưởng chừng bình thường nhưng đầy thân thương với thế hệ 8x, 9x. Hình ảnh, âm thanh và lối chơi của game mang đậm chất "ký ức", giúp người chơi thực sự sống lại những mùa hè tuổi thơ từng khắc ghi trong ký ức.

Trở Về Tuổi Thơ mô phỏng đời sống làng quê Việt Nam.

Thông - lập trình viên kiêm đồng sáng lập - ban đầu chỉ một mình phát triển game suốt 1 năm rưỡi vào ban đêm. Trò chơi từng bị từ chối tới 5 lần trong quá trình xét duyệt do các lỗi bảo mật và tính năng chưa rõ ràng. Nhưng chính quy trình kiểm duyệt nghiêm ngặt đó giúp đội ngũ hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn bảo mật và trải nghiệm người dùng.

"Chúng tôi không xem đó là rào cản mà là bài học quý giá"

"Quy trình xét duyệt của App Store tuy khắt khe nhưng đã giúp chúng tôi hoàn thiện sản phẩm hơn, đặc biệt là ở các yếu tố như bảo mật đăng nhập và tính minh bạch trong mua hàng trong ứng dụng. Sự hợp tác này thực sự rất quý giá, góp phần mang đến một trải nghiệm chơi game an toàn, chỉn chu, và trọn vẹn hơn , giúp người chơi hoàn toàn đắm chìm trong thế giới hoài niệm mà chúng tôi đã tạo ra," Nam nói thêm.

Từ khi phát hành ngay trước Tết 2025, game đã nằm trong top đầu App Store suốt hai tuần, và vẫn đang tiếp tục được mở rộng với các bản cập nhật mới như bản đồ bờ sông, tính năng tặng quà, hội thao mùa hè… Thậm chí, đội ngũ còn ấp ủ kế hoạch đưa Trở Về Tuổi Thơ ra thị trường quốc tế và phát triển phiên bản chơi online trong tương lai.

ONDI Games - Đưa trải nghiệm game hành động PC lên mobile

Thành lập năm 2022 tại Hà Nội bởi 6 nhà phát triển dày dạn kinh nghiệm, ONDI Games theo đuổi các dòng game hành động và giả tưởng. Tên tuổi của họ nhanh chóng được biết đến qua các tựa game như Shadow Slayer, Fortias Saga và Hero Blitz.





Nguyên Đắc Thuận (trái) - Founder, CEO và Vũ Thành Huy (phải) - Marketing Manager của ONDI Games

Fortias Saga được Apple giới thiệu tại Indie Fest 2024, còn Hero Blitz, một game roguelike hành động, liên tục xuất hiện trong các bảng xếp hạng quốc tế như "New Games We Love".

"Động lực phía sau ONDI xuất phát từ sự không hài lòng ngày càng lớn của tôi với thị trường game hiện tại," nhà sáng lập kiêm CEO Nguyễn Đắc Thuận chia sẻ. "Sau khi chơi cả game quốc tế lẫn trong nước, tôi tự hỏi: 'Tại sao Việt Nam lại chưa có nhiều tựa game thật sự xuất sắc?' Câu hỏi đó đã chạm đến những người bạn cùng chí hướng, những người cũng khao khát tạo ra trải nghiệm chơi game tuyệt vời."

Đội ngũ studio ONDI Games

Trong các dự án game gần đây, ONDI đặc biệt ưu tiên xây dựng trải nghiệm trực tuyến mạnh mẽ cho người chơi. "Chúng tôi đã chuyển hoàn toàn sang hệ thống máy chủ online, giúp người chơi dễ dàng đồng bộ dữ liệu và tiến trình chơi trên nhiều thiết bị thông qua Game Center và iCloud. Đây là một bước tiến lớn về sự tiện lợi cho người dùng," chia sẻ từ Vũ Thành Huy, Quản lý phụ trách bộ phận Marketing của ONDI.

ONDI cũng từng đối mặt với nhiều thách thức đặc thù của một studio còn non trẻ: từ việc cân đối chi phí, nguồn lực, cho đến những bài toán về nhân sự và tìm đúng tệp người dùng mục tiêu. Tuy nhiên, quá trình này cũng mang lại những cơ hội học hỏi quý báu, đặc biệt là nhờ vào công cụ hỗ trợ App Store Connect - nền tảng đã giúp đội ngũ ONDI theo dõi hiệu suất, phân tích hành vi người dùng và điều chỉnh chiến lược phát triển một cách hiệu quả hơn.

"Apple có tiêu chuẩn duyệt ứng dụng khắt khe hơn, nhưng chính vì vậy mà chúng tôi đánh giá đây là nền tảng rất tốt," Thuận chia sẻ. Một yếu tố khác khiến ONDI ưu tiên nền tảng Apple là bởi người dùng của hệ sinh thái này thường có xu hướng sẵn sàng chi trả cho các trải nghiệm tốt. Ngoài ra, nhờ hệ sinh thái phần cứng và phần mềm được tối ưu tốt, nền tảng của Apple không gặp tình trạng phân mảnh giúp quá trình tối ưu diễn ra thuận lợi hơn.

Imba Games - Vũ trụ Kawaii và game "chữa lành"

Ra đời từ năm 2015 bởi Minh Đỗ và đội ngũ từng làm việc tại các studio game lớn, Imba Games đã khẳng định được chỗ đứng riêng thông qua loạt game thuộc "vũ trụ Kawaii" - nơi tập trung sự dễ thương, tính cá nhân hóa và cốt truyện cảm xúc.

CEO Minh Đỗ

Khởi đầu với Kawaii Home Design (hiện đã đạt 30 triệu người dùng), Imba tiếp tục mở rộng với Kawaii Mansion, Kawaii Puzzle, Kawaii Theater Solitaire và gần đây là Tile Plays - tựa game kết hợp giải đố và mô phỏng, đặt người chơi vào vai đạo diễn sân khấu kịch với toàn quyền dàn dựng từ bối cảnh đến trang phục nhân vật.

Imba Games thành lập năm 2015 và cho đến nay đã ra mắt nhiều tựa game trên App Store.

"Góc nhìn từ người dùng nữ cho thấy ngoài đồ họa bắt mắt, họ còn cần tính tuỳ biến và chiều sâu cốt truyện, mang tính chữa lành thay vì drama như các game khác", Trần Linh Chi - Product Owner kiêm Game Designer dòng game Kawaii - chia sẻ. "Game Kawaii có tệp người dùng trải dài từ 18 đến hơn 50 tuổi, 7-80% là nữ giới."

Trần Linh Chi - Product Owner kiêm Game Designer dòng game Kawaii

Đối với Imba Games, Apple App Store đóng vai trò như bệ phóng, Kawaii Home Design được đề cử trong mục "New Games We Love" trên App Store, đã giúp các tựa game của Imba tiếp cận đến đông đảo người chơi toàn cầu. Tiếp nối đà phát triển đó, Imba đã mở rộng vũ trụ Kawaii với những tựa game mới như Kawaii Mansion (từng được chọn là "Game of the Day" và xếp hạng trong "Top 10 Hidden Object"), Kawaii Puzzle, và Kawaii Theater Solitaire.

Đội ngũ studio Imba Games.

"Sự hợp tác chặt chẽ và những phản hồi quý giá từ đội ngũ App Store đã giúp chúng tôi hoàn thiện trò chơi, đáp ứng được các tiêu chuẩn chất lượng cao. Đặc biệt, khi Kawaii Home Design được giới thiệu trong mục New Games We Love trên App Store, đó thực sự là một cột mốc quan trọng khẳng định hướng đi sáng tạo của chúng tôi," Minh chia sẻ.

App Store còn là nơi kiểm duyệt kỹ lưỡng giúp studio hoàn thiện hơn từng sản phẩm. Linh Chi nói thêm App Store có tốc độ duyệt app nhanh, có khi chỉ trong ngày, nhưng vẫn đảm bảo các tiêu chuẩn khắt khe như: không sao chép ý tưởng, đảm bảo quyền riêng tư và minh bạch trong mua hàng.

Tựa game mới nhất trong vũ trụ Kawaii là Tile Plays - trò chơi giải đố phong cách match-3 kết hợp nghệ thuật sân khấu kịch.

Mỗi chương trong game là một vở kịch nơi người chơi vào vai Đạo diễn Nghệ thuật, tự tay lựa chọn trang phục, thiết kế sân khấu và chứng kiến vở diễn do chính mình dàn dựng. Cách tiếp cận này mang đến cảm giác nhập vai sâu sắc và kết nối cảm xúc mạnh mẽ với trò chơi.

Một thế hệ làm game Việt Nam đầy khát vọng

Ba đội ngũ, ba hướng đi khác nhau, nhưng đều có điểm chung là niềm tin rằng game không chỉ là giải trí, mà còn là phương tiện để kể chuyện, bộc lộ bản thân, và đưa văn hoá Việt đi xa hơn.

Với sự hỗ trợ từ các công cụ phát triển của Apple, những studio indie này đã không chỉ vượt qua được các rào cản kỹ thuật mà còn khai phá được những câu chuyện rất riêng của mình. App Store với tiêu chuẩn chất lượng cao, khả năng tiếp cận người dùng toàn cầu và một cộng đồng người chơi sẵn sàng đầu tư cho trải nghiệm, đã trở thành mảnh đất màu mỡ để những giấc mơ làm game Việt nở hoa.