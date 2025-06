Thủ tướng Campuchia đích thân ra tuyên bố mạnh mẽ, khả năng tự đảm bảo của nước này ra sao?

Mới đây, truyền thông Campuchia cho biết nước này đã chính thức dừng mua điện và băng thông Internet từ Thái Lan sau khi một số nhóm cực đoan tại Thái Lan kêu gọi ngừng cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho nước này. Động thái diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng tiếp tục căng thẳng sau vụ đụng độ tại khu vực biên giới.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội, Thủ tướng Campuchia Hun Manet khẳng định quyết định này hướng tới việc tự chủ hoàn toàn về năng lượng và hạ tầng kỹ thuật số , đồng thời tránh gây khó xử cho phía Thái Lan. Ông cho biết, từ 0h00 ngày 13/6, tất cả các nhà cung cấp Internet và đơn vị khai thác mạng cáp quang tại Campuchia đã ngừng mua băng thông từ Thái Lan.

Hành trình Internet của Campuchia bắt đầu vào tháng 5 năm 1997, khi quốc gia này lần đầu tiên kết nối với Internet thông qua liên kết vệ tinh 64 Kilobytes/giây (kbps) đến Singapore. Trong những năm đầu, chi phí Internet ở Campuchia rất cao. Vào năm 2001, giá Internet dựa trên thẻ trả trước, với chi phí khoảng 3,33 USD mỗi giờ từ các nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) như Camnet. Do chi phí cao, khả năng kết nối Internet bị hạn chế, chủ yếu tập trung ở Phnom Penh và Siem Reap, với một số quán cà phê Internet cung cấp quyền truy cập. Các khu vực nông thôn hầu như không có quyền truy cập công cộng.

Trong 15 năm tiếp theo, mạng của Campuchia đã trở nên ngày càng quan trọng. Internet đã phát triển thành một nguồn giải trí và thông tin trung tâm cho tầng lớp thượng lưu và trung lưu của Campuchia. Sự thay đổi này được thúc đẩy bởi sự xuất hiện của các ISP mới và sự giảm giá đáng kể, khiến Internet và Wi-Fi trở nên phổ biến và dễ tiếp cận hơn ở hầu hết mọi nơi, bao gồm quán cà phê, nhà hàng, khách sạn, tòa nhà văn phòng, nhà ở và một số địa điểm công cộng.

Sự gia tăng đáng kể trong việc sử dụng Internet ở Campuchia đã được quan sát thấy trong đại dịch COVID-19, do nhu cầu mua sắm và học tập trực tuyến tăng vọt. Điều này đã dẫn đến sự bùng nổ trong lĩnh vực thương mại điện tử và thúc đẩy người dân Campuchia thích nghi với việc sử dụng các giao dịch tiền kỹ thuật số thay vì tiền mặt. Sự phát triển này nhấn mạnh vai trò ngày càng tăng của Internet như một động lực chính cho tăng trưởng kinh tế và lối sống kỹ thuật số trong nước.

Với dân số 17,7 triệu người vào tháng 1 năm 2025, Campuchia sở hữu một nhóm nhân khẩu học trẻ và am hiểu công nghệ, trong đó 60% dân số thuộc Gen Z vào năm 2024. Nhóm dân số trẻ này đóng vai trò là động lực chính cho việc áp dụng và tiêu thụ kỹ thuật số, tạo ra một môi trường thuận lợi cho sự phát triển của nền kinh tế số.

Ngoài ra, Campuchia cam kết chuyển đổi số được thể hiện rõ trong các chính sách như Chiến lược Ngũ giác Giai đoạn 1 và Khuôn khổ Chính sách Kinh tế và Xã hội Kỹ thuật số 2021-2035. Những sáng kiến này nhằm mục đích định vị Campuchia như một quốc gia dẫn đầu trong thế giới kỹ thuật số vào năm 2035.

Campuchia hướng tới việc tự chủ hoàn toàn về hạ tầng kỹ thuật số. Ảnh minh hoạ.

Chính những bối cảnh chiến lược này tác động rất lớn đến kết nối Internet của quốc gia láng giềng Việt Nam.

Viễn thông Campuchia đã đạt được những bước tiến đáng kể

Báo cáo tháng 1 năm 2024 cho thấy tỷ lệ truy cập Internet của Campuchia là 56,7% . Trong khi đó, đầu năm 2025, có 25,3 triệu kết nối di động đang hoạt động ở Campuchia, một con số đáng chú ý tương đương 143% tổng dân số. Tỷ lệ cao hơn 100% này cho thấy nhiều cá nhân sử dụng nhiều thẻ SIM hoặc điện thoại, một thực tế phổ biến ở các thị trường mới nổi.

Mặc dù số lượng kết nối di động đã giảm nhẹ 2,4% từ đầu năm 2024 đến đầu năm 2025, GSMA Intelligence chỉ ra rằng 91,3% các kết nối này hiện được coi là "băng thông rộng", hỗ trợ qua mạng di động 3G, 4G hoặc 5G. Điều này nhấn mạnh sự thống trị của Internet di động như hình thức truy cập chính, đặc biệt là do sự gia tăng của eSIM trong những năm gần đây đã giúp việc truy cập dễ dàng hơn.

Cơ sở hạ tầng kỹ thuật số hiện tại của Campuchia là kết quả của sự đầu tư nhất quán trong thập kỷ qua. Đến năm 2024, độ phủ sóng di động 4G đã tăng đáng kể, bao phủ 93,2% dân số và 82% diện tích đất liền, so với 84,2% dân số và 60% diện tích đất liền vào năm 2020. Tổng số tháp ăng-ten trên toàn quốc đạt 13.498 vào năm 2024. Bộ Bưu chính Viễn thông (MPTC) đặt mục tiêu đạt được vùng phủ sóng dịch vụ Internet và điện thoại toàn quốc vào năm 2027.

Về cơ sở hạ tầng cố định, Campuchia đã đạt được những bước tiến đáng kể trong việc mở rộng mạng cáp quang. Hiện tại, quốc gia này có 34.491 km cáp quang đất liền và hai tuyến cáp ngầm – AAE-1 và MCT – trải dài 640 km trong vùng biển Campuchia. Để tăng cường kết nối hơn nữa, MPTC đang giám sát việc xây dựng một mạng cáp quang ngầm dài 2.997.869 km từ Hong Kong (Trung Quốc) đến Sihanoukville, dự kiến hoàn thành vào năm 2026. Ngoài ra, chính phủ, với sự hợp tác của các công ty Trung Quốc và Nhật Bản, đang đầu tư vào một mạng cáp quang quốc gia sẽ kết nối tất cả 25 tỉnh, được kỳ vọng sẽ cải thiện đáng kể tốc độ và độ tin cậy.

Các thử nghiệm 5G đang được tiến hành tại Phnom Penh và Siem Reap vào năm 2025, mặc dù việc triển khai thương mại vẫn còn hạn chế do chi phí cơ sở hạ tầng và nhu cầu tiêu dùng hạn chế.

Vào đầu năm 2025, người dùng Internet ở Campuchia có thể mong đợi tốc độ tải xuống trung bình qua mạng di động là 29,37 Mbps và tốc độ tải xuống cố định là 45,10 Mbps. Tốc độ tải xuống di động trung bình đã tăng 14,4% (3,70 Mbps) trong 12 tháng tính đến tháng 1 năm 2025, trong khi tốc độ tải xuống cố định tăng đáng kể 76,1% (19,49 Mbps) trong cùng kỳ.

Các sáng kiến đang được triển khai bao gồm mở rộng xương sống cáp quang quốc gia và các kế hoạch kết nối Campuchia trực tiếp với các tuyến cáp ngầm mới mà không phụ thuộc vào các nước láng giềng.

