Gặp nữ thiếu tá trong vai "girl phố" náo loạn Hồ Gươm: Phải thể hiện thật "ngọt" để khán giả tin vào nhân vật!

Sáng ngày 10/8, chương trình “Ngày hội Vì thủ đô bình yên” do Công an TP. Hà Nội tổ chức đã được diễn ra tại phố đi bộ Hồ Gươm.

Đây là chương trình ngày hội nhằm Chào mừng 80 năm truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Người dân ấn tượng các tiết mục trong chương trình "Ngày hội Vì thủ đô bình yên” diễn ra vào sáng ngày 10/8.

Điểm nhấn đặc biệt, ấn tượng trong chương trình là phần duyệt đội ngũ, diễu hành quần chúng với sự tham gia của gần 3.000 cán bộ, chiến sĩ đại diện các đơn vị thuộc Công an Hà Nội và quần chúng nhân dân thủ đô.

Cùng với đó là hàng trăm xe cơ giới chuyên dụng thuộc các lực lượng nghiệp vụ của Công an thành phố Hà Nội.

Cũng tại chương trình, người dân không khỏi trầm trồ với những màn biểu diễn võ thuật với trình độ, kỹ thuật cao đầy ấn tượng của lực lượng Công an nhân dân.

Các tiết mục được dàn dựng công phu, tái hiện nhiều tình huống giả định như khống chế đối tượng có hung khí, trấn áp đối tượng cướp giật, vi phạm an toàn giao thông, chống người thi hành công vụ...

Bên cạnh phần duyệt đội ngũ, diễu hành quần chúng và các màn biểu diễn võ thuật, khán giả còn đặc biệt chú ý tới phần giả định vây bắt nhóm “quái xế” gây rối trật tự công cộng. Trong tình huống này, Thiếu tá Lê Thị Mai Ly – cán bộ Công an phường Phúc Lợi (Hà Nội), vào vai một “girl phố” náo loạn tại Hồ Gươm.

Với lối diễn sinh động, chân thực, nữ thiếu tá khiến nhiều người bất ngờ và thích thú khi thấy một nữ chiến sĩ công an hóa thân hoàn toàn trái ngược hình ảnh đời thường.

Ngay sau buổi biểu diễn, hình ảnh “girl phố” của Thiếu tá Lê Thị Mai Ly nhanh chóng được chia sẻ khắp các trang mạng xã hội, thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng. Chiều cùng ngày, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với Thiếu tá Lê Thị Mai Ly, sau khi những hình ảnh về chị được chia sẻ khắp các trang mạng xã hội với nhiều sự thích thú.

Thiếu tá Mai Ly (phải) và một chiến sĩ khác trước khi tham gia tình huống nhập vai.

Thể hiện thật "ngọt" để khán giả tin vào nhân vật

Thiếu tá Lê Thị Mai Ly cho biết, khi nhận vai diễn hoàn toàn trái ngược với hình ảnh thường ngày, chị vừa bất ngờ, vừa coi đó là một thử thách thú vị.

“Thú thật, lúc mới nhận vai, tôi cũng khá bất ngờ vì nhân vật này khác hẳn hình ảnh nghiêm túc, kỷ luật thường ngày của một chiến sĩ công an. Nhưng cũng chính vì thế mà tôi cảm thấy đây là thử thách thú vị, giúp mình khai phá một khía cạnh mới.

Quá trình tập luyện vừa áp lực vừa hào hứng – áp lực vì phải thể hiện thật “ngọt” để khán giả tin vào nhân vật, nhưng cũng đầy hứng khởi khi được thử sức với một vai diễn có màu sắc mạnh mẽ, táo bạo”, Thiếu tá Mai Ly chia sẻ.

Theo kịch bản, nhóm thanh thiếu niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, lao nhanh trên đường, lạng lách đánh võng, một vài người tay cầm vũ khí phô trương khí thế - Ảnh: Vân Đức

Hình ảnh Thiếu tá Lê Thị Mai Ly thể hiện tốt trong vai "girl phố" ăn chơi, gây ấn tượng mạnh với người dân - Ảnh: NVCC

Nữ thiếu tá Lê Thị Mai Ly chia sẻ hình ảnh hậu trường màn biểu diễn của các cán bộ, chiến sĩ đại diện các đơn vị thuộc Công an Hà Nội

Thiếu tá Mai Ly bảo, đây không phải lần đầu chị tham gia các tình huống giả định và đảm nhận những vai diễn phức tạp. “Trước đây, tôi từng tham gia nhiều tình huống giả định với tính chất phức tạp như bà trùm buôn hàng cấm, hàng lậu; vai “gái bán hoa”; người bán nước. Tuy nhiên, vai “girl phố” lần này đặc biệt ở chỗ tôi phải thể hiện hình ảnh hoàn toàn trái ngược với bản thân hàng ngày. Thử thách lớn nhất là vừa nhập vai thật tự nhiên, vừa đảm bảo đúng kịch bản, đúng yếu tố nghiệp vụ và truyền tải được thông điệp đến người xem".

Nói về việc hình ảnh của mình trong vai “girl phố” gây láo loạn trên phố bất ngờ được chia sẻ mạnh mẽ và nhận nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội, Thiếu tá Mai Ly bày tỏ: “Tôi khá bất ngờ và cũng có chút bối rối khi hình ảnh được chia sẻ rộng rãi như vậy. Nhưng trên hết, tôi cảm thấy vui vì khán giả đã chú ý và đồng cảm với tiết mục, hiểu rằng phía sau vẻ ngoài “ngổ ngáo” của nhân vật là một thông điệp sâu sắc về công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm. Đây cũng là cơ hội để mọi người thấy rằng chiến sĩ công an không chỉ làm nhiệm vụ ngoài đời thật, mà còn sẵn sàng hóa thân trên sân khấu để tuyên truyền, giáo dục cộng đồng”.

Một số hình ảnh khác của Thiếu tá Mai Ly

Theo nữ thiếu tá, tiết mục giả định không chỉ là một màn biểu diễn, mà còn gửi gắm thông điệp sâu sắc tới người dân, đặc biệt là các bạn trẻ: “Tiết mục muốn nhắn nhủ rằng đằng sau những cám dỗ và góc tối của cuộc sống đô thị, luôn có sự dõi theo và bảo vệ của lực lượng công an. Với giới trẻ, đây cũng là lời nhắc: Hãy tỉnh táo trước những lời mời gọi hào nhoáng, bởi một lựa chọn sai lầm có thể dẫn tới hậu quả rất lớn."

Đồng thời, qua tiết mục giả định cho thấy Công an không chỉ là hình ảnh nghiêm nghị trong lễ phục, mà còn là những con người linh hoạt, gần gũi, sẵn sàng tiếp cận người dân bằng nhiều hình thức sáng tạo”.

Giữ trọn nhiệt huyết với nghề, vẹn toàn với gia đình

Rời sân khấu với những vai diễn giả định, Thiếu tá Lê Thị Mai Ly trở lại với hình ảnh quen thuộc của một nữ chiến sĩ công an trong đời thường. Ẩn sau phong thái nghiêm túc khi làm nhiệm vụ là một cuộc sống giản dị, những niềm vui nhỏ bé và cả những áp lực đặc thù của công việc mà không phải ai cũng thấu hiểu.

Trong cuộc trò chuyện, Thiếu tá Mai Ly không ngần ngại khi chia sẻ về hành trình đến với ngành Công an, sự ủng hộ của gia đình cũng như cách cân bằng giữa công việc bận rộn và gia đình.

Hình ảnh lực lượng chức năng triển khai đội hình, trấn áp tội phạm sau khi nhận được tin báo về nhóm "báo thủ" gây náo loạn trên phố - Ảnh: NVCC

Thiếu tá Lê Thị Mai Ly cho biết, chị vào ngành Công an từ năm 2007. “Ngay từ nhỏ, tôi đã rất ấn tượng với hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân tận tụy, sẵn sàng hy sinh vì sự bình yên của nhân dân. Đến khi khoác lên mình bộ sắc phục, tôi cảm nhận rõ hơn trách nhiệm và niềm tự hào, từ đó thôi thúc bản thân nỗ lực, gắn bó và cống hiến hết mình cho Tổ quốc”.

Không chỉ tận tâm, hết mình với công việc, trong gia đình, Thiếu tá Mai Ly còn là một người vợ, người mẹ chu toàn. Chị luôn biết cách cân bằng giữa nhiệm vụ và cuộc sống riêng, sắp xếp công việc hợp lý để tranh thủ những khoảng thời gian rảnh ở bên gia đình.

“Dù quỹ thời gian không nhiều, nhưng tôi chọn cách dành trọn sự quan tâm và chia sẻ khi ở bên người thân. Bởi với tôi, chất lượng thời gian quan trọng hơn số lượng”, nữ thiếu tá nói.

Cộng đồng mạng hết lời khen ngợi trước vẻ đẹp của Thiếu tá Lê Thị Mai Ly - Ảnh: NVCC

Với Thiếu tá Mai Ly, gia đình luôn là điểm tựa vững vàng, tiếp thêm sức mạnh để chị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

“Với tôi, gia đình luôn là hậu phương vững chắc. Mọi người hiểu rằng công việc của tôi đôi khi đòi hỏi phải xa nhà, luyện tập và biểu diễn với cường độ cao. Sự tin tưởng và động viên từ gia đình giúp tôi có thêm sức mạnh để hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất”, Thiếu tá Mai Ly tâm sự.

Nữ Thiếu tá cho hay, về các kế hoạch tập luyện hoặc trình diễn trong thời gian sắp tới, chị chưa có lịch cụ thể. “Nếu cấp trên giao phó, tôi luôn luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”, nữ Thiếu tá nói thêm.