Gara sửa xe kiếm bộn tiền sau trận mưa to nhất 41 năm tại Vinh

Anh Đặng Ngọc Lâm - chủ một gara ô tô ở phường Thành Vinh - cho hay, lượng phương tiện đưa đến xưởng tăng mạnh sau khi nước rút. Thợ phải làm liên tục để giải phóng những chiếc đã được tiếp nhận, trong khi bên ngoài vẫn còn nhiều phương tiện chờ xử lý.