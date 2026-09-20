Giá xe Toyota Yaris Cross mới nhất tháng 9/2026

Toyota Yaris Cross là mẫu xe SUV cỡ nhỏ, ra mắt lần đầu tiên tại Nhật Bản vào tháng 9/2020, tại Úc vào tháng 11/2020 và tại châu Âu vào giữa năm 2021.

Tháng 5/2023, Toyota Yaris Cross ra mắt tại Indonesia nhưng khác hoàn toàn so với xe bán ở châu Âu, Mỹ. Thiết kế riêng này dành riêng cho thị trường Đông Nam Á. Tháng 6/2023, Yaris Cross được xuất khẩu sang thị trường Campuchia.

Ngày 19/9/2023, Toyota Yaris Cross chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam với 2 phiên bản gồm động cơ xăng và động cơ hybrid. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia.

Toyota Yaris Cross dành cho thị trường Đông Nam Á được phát triển từ nền tảng DNGA (Daihatsu New Global Architecture) của hãng Daihatsu. Ngôn ngữ thiết kế xe chịu nhiều ảnh hưởng của “người anh em” Toyota Corolla Cross.

Đầu xe Toyota Yaris Cross mang phong cách SUV mạnh mẽ và trẻ trung. Lưới tản nhiệt hình thang, có các chi tiết hình vảy cá màu đen, viền mạ chrome sáng bóng.

Đèn chiếu sáng LED, đèn sương mù hình tròn tích hợp trong hốc gió giả ốp màu đen. Gương chiếu hậu bên ngoài Yaris Cross cùng màu với thân xe, tích hợp đèn báo rẽ và có tính năng chỉnh/ gập điện. Ngoài ra tích hợp thêm camera 360 độ.

Thân xe bề thế và thể thao với những đường nét góc cạnh. Thanh nẹp ở hông và đuôi xe tăng thêm sự hiện đại và trẻ trung cho Toyota Yaris Cross. Mâm xe hợp kim 5 chấu, sơn 2 tone màu kích thước 18 inch. Vòm bánh xe ốp nhựa đen giúp tăng thêm vẻ thể thao. Tay nắm cửa cùng màu với thân xe.

Đuôi xe thiết kế vuông vức. Cụm đèn hậu dạng LED vuốt sắc sảo, nằm ngang. Cánh gió thể thao tích hợp đèn phanh trên cao kết hợp với ăng ten vây cá mập góp phần đem lại dáng vẻ năng động cho mẫu SUV nhà Toyota.

Toyota Yaris Cross sở hữu không gian nội thất rộng rãi và thực dụng. Khu vực taplo phân tách thành 2 tầng. Các chi tiết tại đây vẫn sử dụng chất liệu nhựa cứng là chủ yếu nhưng được chăm chút tỉ mỉ cho cảm giác tương đối cao cấp.

Bảng điều khiển trung tâm hướng vào người lái. Xe được trang bị ghế lái chỉnh điện, lẫy chuyển số trên vô-lăng trên bản máy xăng. Bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch.

Màn hình cảm ứng giải trí 10,1 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto, sạc không dây. Phanh tay điện tử, hỗ trợ giữ phanh tự động. Hệ thống điều hòa tự động và cửa gió hàng sau.

Toyota Yaris Cross có 02 tùy chọn động cơ:

• Phiên bản máy xăng Dynamic Force (mã hiệu 2NR-VE) sử dụng động cơ 1.5L 4 xy lanh sản sinh ra công suất cực đại là 105 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 138 Nm. Đi kèm hộp số vô cấp CVT, hệ dẫn động cầu trước.

• Phiên bản Hybrid (mã hiệu 2NR-VEX) sử dụng động cơ kết hợp giữa máy xăng và động cơ điện. Động cơ xăng 1.5L I4 sản sinh ra công suất 90 mã lực và mô men xoắn cực đại 121 Nm.

Mô tơ điện có công suất 79 mã lực và mô men xoắn 141 Nm. Tổng công suất tạo ra 110 mã lực. Hộp số e-CVT, đi kèm bộ pin lithium-ion, mẫu xe này có chế độ chạy thuần điện (EV Mode).

Yaris Cross được trang bị gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense như cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo chệch làn và hỗ trợ giữ làn, đèn pha thích ứng, điều khiển hành trình thích ứng, cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành, camera 360, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau.

Ngoài ra, Toyota Yaris Cross cũng có những tính năng an toàn tiêu chuẩn khác như phanh ABS/EBD/BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo, cảm biến áp suất lốp, cảm biến lùi trước/sau và 6 túi khí.

Bảng giá xe Toyota Yaris Cross mới nhất tháng 9/2026

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VNĐ) Giá lăn bánh tạm tính Hà Nội TP.HCM Tỉnh/TP khác Toyota Yaris Cross V 650 744 731 717 Toyota Yaris Cross HEV 728 831 816 803

Lưu ý: giá lăn bánh mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.